Blokees expose au CCXP25 au Brésil : Première mondiale du nouveau produit Saint Seiya

SHANGHAI, 7 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 4 au 7 décembre, la marque de jouets Blokees a fait ses débuts au Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees a présenté ses deux catégories principales : « Blokees Model Kits » et « BLOKEES WHEELS », avec près de 60 produits basés sur plus de 10 IP de renommée mondiale, dont Transformers, Jurassic World, Saint Seiya et EVANGELION.

Lors du CCXP, le Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ① a été officiellement présenté en avant-première mondiale, répondant ainsi à l'attente du marché brésilien. Cette nouvelle série comprend 9 personnages riches en expressions aux tissus d'or détaillés. Elle a recréé de façon saisissante l'œuvre originale classique, suscitant la reconnaissance des fans et l'enthousiasme pour la collection des douze Saints d'or.

Saint Seiya a été commercialisé par Blokees au cours des séries HERO 10 et Champion en 2024. Au CCXP, trois modèles gris, trois modèles peints et deux modèles déjà sortis de la série Saint Seiya Champion de Blokees ont été officiellement dévoilés pour la première fois. S'appuyant sur ses fortes capacités de R&D et plus de 500 brevets, Blokees a sorti 3 séries pour HERO 10 et près de 10 personnages pour la série Champion, fournissant continuellement aux fans de Saint Seiya des produits diversifiés et une expérience de montage.

En outre, des produits de propriété intellectuelle mondialement connus, comme Transformers, ont également été soutenus par une importante base de fans très dédiée au Brésil. Au CCXP, près de 10 nouveaux produits Blokees ont fait leurs débuts, dont Transformers HERO 5 pour les consommateurs âgés de 6 à 16 ans et la série Legend pour les consommateurs âgés de plus de 16 ans.

Lors du CCXP, Blokees a également présenté des œuvres mondiales exceptionnelles issues du 3e concours de création BFC 2025 FEARLESS SEASON. Il s'agissait de la première apparition hors ligne des œuvres BFC de cette saison, et a donc suscité la curiosité du public. Depuis 2025 FEARLESS SEASON, le concours BFC s'est officiellement étendu de la Chine au monde entier et a reçu des centaines d'œuvres soumises par des passionnés de divers pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Indonésie et la Malaisie, ce qui témoigne de l'influence mondiale de la culture BFC.

À l'avenir, Blokees continuera à exploiter ses solides capacités en matière d'innovation et de recherche et développement, et à offrir le plaisir du montage.

