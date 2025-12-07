Blokees expose au CCXP25 au Brésil : Première mondiale du nouveau produit Saint Seiya

News provided by

Blokees

Dec 07, 2025, 01:09 ET

SHANGHAI, 7 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 4 au 7 décembre, la marque de jouets Blokees a fait ses débuts au Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees a présenté ses deux catégories principales : « Blokees Model Kits » et « BLOKEES WHEELS », avec près de 60 produits basés sur plus de 10 IP de renommée mondiale, dont Transformers, Jurassic World, Saint Seiya et EVANGELION.

Continue Reading
image_5032250_49103025
image_5032250_49103025

Lors du CCXP, le Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ① a été officiellement présenté en avant-première mondiale, répondant ainsi à l'attente du marché brésilien. Cette nouvelle série comprend 9 personnages riches en expressions aux tissus d'or détaillés. Elle a recréé de façon saisissante l'œuvre originale classique, suscitant la reconnaissance des fans et l'enthousiasme pour la collection des douze Saints d'or.

Saint Seiya a été commercialisé par Blokees au cours des séries HERO 10 et Champion en 2024. Au CCXP, trois modèles gris, trois modèles peints et deux modèles déjà sortis de la série Saint Seiya Champion de Blokees ont été officiellement dévoilés pour la première fois. S'appuyant sur ses fortes capacités de R&D et plus de 500 brevets, Blokees a sorti 3 séries pour HERO 10 et près de 10 personnages pour la série Champion, fournissant continuellement aux fans de Saint Seiya des produits diversifiés et une expérience de montage.

En outre, des produits de propriété intellectuelle mondialement connus, comme Transformers, ont également été soutenus par une importante base de fans très dédiée au Brésil. Au CCXP, près de 10 nouveaux produits Blokees ont fait leurs débuts, dont Transformers HERO 5 pour les consommateurs âgés de 6 à 16 ans et la série Legend pour les consommateurs âgés de plus de 16 ans.

Lors du CCXP, Blokees a également présenté des œuvres mondiales exceptionnelles issues du 3e concours de création BFC 2025 FEARLESS SEASON. Il s'agissait de la première apparition hors ligne des œuvres BFC de cette saison, et a donc suscité la curiosité du public. Depuis 2025 FEARLESS SEASON, le concours BFC s'est officiellement étendu de la Chine au monde entier et a reçu des centaines d'œuvres soumises par des passionnés de divers pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Indonésie et la Malaisie, ce qui témoigne de l'influence mondiale de la culture BFC.

À l'avenir, Blokees continuera à exploiter ses solides capacités en matière d'innovation et de recherche et développement, et à offrir le plaisir du montage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839481/image_5032250_49103025.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Blokees expone en CCXP25 en Brasil: estreno mundial del nuevo producto de Saint Seiya

Blokees expone en CCXP25 en Brasil: estreno mundial del nuevo producto de Saint Seiya

Del 4 al 7 de diciembre, la marca de juguetes de ensamblaje Blokees debutó en la Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees exhibió sus dos...
Экспонаты Blokees на выставке CCXP25 в Бразилии -- мировая премьера нового продукта Saint Seiya

Экспонаты Blokees на выставке CCXP25 в Бразилии -- мировая премьера нового продукта Saint Seiya

С 4 по 7 декабря бренд Assembly Character Toys Blokees впервые принял участие в Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees представили продукты в...
More Releases From This Source

Explore

Toys

Toys

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Entertainment

Entertainment

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics