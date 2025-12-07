Экспонаты Blokees на выставке CCXP25 в Бразилии -- мировая премьера нового продукта Saint Seiya

ШАНХАЙ, 8 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- С 4 по 7 декабря бренд Assembly Character Toys Blokees впервые принял участие в Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees представили продукты в двух основных категориях — модели для сборки Blokees Model Kits и BLOKEES WHEELS. Это почти 60 продуктов, основанных на более чем 10 всемирно известных франшизах, включая «Трансфомеры», «Парк юрского периода», «Святой Сейя» и «ЕВАНГЕЛИОН».

На CCXP была официально анонсирована мировая премьера Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①, которую бразильский рынок очень ждал. Этот новый набор включает 9 выразительных персонажей с детализированной золотой экипировкой. В нем живо передана классическая оригинальная работа, и он заслужил признание поклонников и желание собрать всех двенадцать золотых святых (Golden Saints).

Продукты по франшизе «Святой Сейя» были выпущены Blokees в сериях HERO 10 и Champion в 2024 году. На CCXP были официально представлены три серые модели, три окрашенные модели и две уже выпущенные модели из серии Blokees Saint Seiya Champion. Используя свои большие возможности в области исследований и разработок и более 500 патентов, Blokees выпустила 3 серии для HERO 10 и почти десять персонажей для серии Champion, постоянно предоставляя поклонникам франшизы «Святой Сейя» разнообразные продукты и возможности для сборки.

Кроме того, всемирно известные франшизы, такие как «Трансформеры», также могут похвастаться большой и солидной базой поклонников в Бразилии. На CCXP дебютировали почти 10 новых продуктов от Blokees, в том числе Transformers HERO 5 для возрастной группы от 6 до 16 лет и серия Legend для тех, кому больше 16 лет.

На CCXP Blokees также выставили выдающиеся работы со всего мира, которые были представлены на 3-й творческий конкурс BFC 2025 FEARLESS SEASON. Это первая оффлайн-презентация работ BFC в этом сезоне привлекла внимание зрителей. С 2025 года конкурс BFC FEARLESS SEASON официально распространился из Китая по всему миру. На конкурс поступили сотни работ от поклонников франшиз из разных стран, включая США, Великобританию, Сингапур, Индонезию, Малайзию и т. д., что свидетельствует о глобальном влиянии культуры BFC.

В будущем Blokees по-прежнему будет использовать свои сильные инновации и возможности в области исследований и разработок, доставляя радость сборки людям по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2839481/image_5032250_49103025.jpg