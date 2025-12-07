블로키스, 브라질 CCXP25서 세인트 세이야 신제품 세계 최초 공개

상하이 2025년 12월 7일 /PRNewswire/ -- 조립식 캐릭터 완구 브랜드 블로키스(Blokees)가 12월 4일부터 7일까지 열린 브라질 코믹콘 익스피리언스(Comic Con Experience, CCXP)에 처음 참가했다. 블로키스는 양대 주요 카테고리인 'Blokees Model Kits'와 'BLOKEES WHEELS'를 전시했으며 트랜스포머(Transformers), 쥬라기 월드(Jurassic World), 세인트 세이야(Saint Seiya), 에반게리온(EVANGELION) 등 10여 개 세계적 IP를 기반으로 한 60여 개 제품을 선보였다.

이번 CCXP에서는 Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①이 세계 최초로 공식 발표되면서 브라질 시장의 기대에 부응했다. 이 새로운 세트는 풍부한 표정과 정교한 골든 클로스(Golden Cloths)를 갖춘 9개 캐릭터로 구성됐다. 고전 원작을 생생하게 재현해 팬들의 호평을 얻었으며 12명의 골든 세인트(Golden Saints) 수집 욕구를 자극했다.

세인트 세이야는 2024년 블로키스를 통해 HERO 10과 Champion 시리즈로 상품화됐다. CCXP에서는 블로키스의 세인트 세이야 Champion 시리즈 중 회색 모델 3개, 도색 모델 3개, 이미 출시된 모델 2개가 공식적으로 처음 공개됐다. 탄탄한 연구 개발(R&D) 역량과 500건이 넘는 특허를 바탕으로 블로키스는 HERO 10용 3개 시리즈와 Champion 시리즈용 캐릭터 10여 개를 출시해 세인트 세이야 팬들에게 다양한 제품과 조립 경험을 지속적으로 제공하고 있다.

아울러 트랜스포머 같은 세계적으로 유명한 IP도 브라질에서 거대하고 탄탄한 팬층을 자랑했다. CCXP에서는 6~16세 소비자를 위한 Transformers HERO 5와 16세 이상 소비자를 위한 Legend 시리즈를 포함해 블로키스의 신제품 10여 개가 데뷔했다.

또한 블로키스는 CCXP에서 제3회 BFC 창작 콘테스트 2025 피어리스 시즌(THE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON)의 글로벌 우수 작품들을 전시했다. 이번 시즌 처음으로 공식 무대에 모습을 드러낸 BFC 작품은 관람객들의 이목을 끌었다. 2025 피어리스 시즌부터 BFC 콘테스트는 중국을 넘어 전 세계로 무대를 넓혔으며 미국, 영국, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 등 다양한 국가의 마니아들이 제출한 작품 수백 점을 접수해 BFC 문화의 글로벌 영향력을 보여줬다.

앞으로도 블로키스는 강력한 혁신과 R&D 역량을 활용해 조립의 즐거움을 전달할 예정이다.

SOURCE Blokees