Blokees vystavuje na CCXP25 v Brazílii: svetová premiéra nového produktu Saint Seiya

Dec 07, 2025, 01:24 ET
ŠANGHAJ, 7. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Od 4. do 7. decembra mala značka hračiek na zostavovanie postavičiek, Blokees, svoju prvú premiéru na veľtrhu Brazil Comic Con Experience (CCXP). Značka Blokees vystavovala vo svojich dvoch hlavných kategóriách „Modelové súpravy Blokees" a „BLOKEES WHEELS" (Kolesá Blokees) s takmer 60 produktmi vychádzajúcimi z viac ako 10 svetoznámych značiek vrátane filmov Transformers, Jurský svet, Saint Seiya a EVANGELION.
Na veľtrhu CCXP bola oficiálne ohlásená svetová premiéra súpravy postavičiek Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①, ktoré splnili očakávania brazílskeho trhu. Táto nová súprava obsahovala 9 postavičiek s bohatými výrazmi a detailnými zlatými šatami. Živo zreprodukovala klasické originálne dielo, čo vyvolalo uznanie fanúšikov a nadšenie pre zberateľstvo všetkých dvanástich postavičiek Golden Saints.
Titul Saint Seiya bol komercializovaný spoločnosťou Blokees prostredníctvom sérií HERO 10 a Champion v roku 2024. Na CCXP boli prvýkrát oficiálne predstavené tri sivé modely, tri maľované modely a dva už vydané modely zo série Saint Seiya Champion od Blokees. Vďaka silným kapacitám spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja a viac ako 500 patentom vydala spoločnosť Blokees 3 série pre HERO 10 a takmer desať postavičiek pre sériu Champion, čím fanúšikom Saint Seiya neustále poskytuje rozmanité produkty a skúsenosti s ich zostavovaním.
Okrem toho, celosvetovo uznávané značky, ako napríklad Transformers, sa v Brazílii tiež pýšili veľkou a solídnou základňou fanúšikov. Na veľtrhu CCXP bolo predstavených takmer 10 nových produktov od spoločnosti Blokees, vrátane Transformers HERO 5 pre spotrebiteľov vo veku 6 až 16 rokov a série Legend pre spotrebiteľov nad 16 rokov.
Na CCXP vystavovala spoločnosť Blokees aj vynikajúce celosvetové diela z 3. ročníka súťaže tvorcov BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON (Sezóna nebojácnych), ktorá bola prvým offline vystúpením diel BFC v tejto sezóne a upútala pozornosť publika. Od roku 2025, kedy sa súťaž FEARLESS SEASON oficiálne rozšírila z Číny do celého sveta, prijala stovky prác od nadšencov z rôznych krajín vrátane USA, Veľkej Británie, Singapuru, Indonézie, Malajzie atď., čo svedčí o globálnom vplyve kultúry BFC.
V budúcnosti bude spoločnosť Blokees naďalej využívať svoje silné kapacity v oblasti inovácií, výskumu a vývoja a prinášať radosť zo zostavovania.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2839481/image_5032250_49103025.jpg
