Lelang Langsung: 24 & 25 Maret 2026 - The Peninsula Beverly Hills

Pembukaan Penawaran Online: 25 Februari 2026

BEVERLY HILLS, Calif., 27 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions dengan bangga mengumumkan Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit . Acara lelang yang penting ini menyatukan produk mode, mebel, dan desain dari koleksi pribadi Gwyneth Paltrow bersama koleksi arsip yang luar biasa dari berbagai rumah desain paling bergengsi di dunia. Pendaftaran dan penawaran online dibuka pada hari Rabu, 25 Februari 2026.

Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit is now open for bidding. This landmark auction event brings together fashion, furniture, and design objects from the personal collection of Gwyneth Paltrow, presented alongside exceptional archival pieces from the world's most prestigious design houses. Speed Speed

Acara selama dua hari tersebut akan memamerkan koleksi gaya hidup eksklusif, adibusana, dan interior mewah yang masing-masing mencerminkan pengaruh Paltrow selama puluhan tahun terhadap gaya kontemporer.

Saya percaya pada keindahan kesunyian berbagai benda yang telah ada sebelum kita - pada makna yang kian kuat, dan bagaimana suatu kisah tetap hidup setelah sesuatu berpindah ke pemilik baru. Dengan semangat nostalgia dan pembaruan ini, dengan cermat saya menyeleksi karya saya sendiri dengan harapan akan tetap dikenang kelak dan memiliki makna baru bagi penerimanya," kata Gwyneth Paltrow.

Sebagian dari hasil penjualan milik Gwyneth Paltrow akan disumbangkan ke World Central Kitchen , yakni organisasi nirlaba yang diakui dunia yang menyediakan makanan segar dan bergizi untuk menanggapi krisis kemanusiaan, krisis iklim, dan krisis masyarakat. "Saya merasa sangat terhormat karena sebagian dari hasil penjualan tersebut akan bermanfaat bagi World Central Kitchen, pekerjaan mereka yang sangat berani dan penuh makna," kata Paltrow.

Inilah pertama kalinya lelang Bold Luxury dari Julien's Auctions menampilkan peralatan rumah dan mebel. Seri sebelumnya hanya berpusat pada mode dan artefak yang dikenakan selebriti, dan kini merambah interior mewah dengan memberikan kesempatan langka pada kolektor untuk memiliki berbagai objek gaya hidup yang diseleksi dengan cermat, dan karya fesyen unik yang menjadi ciri khas rumah lelang ini. Perubahan ini menegaskan peningkatan permintaan koleksi yang berorientasi pada gaya hidup.

"Bold Luxury adalah ajakan untuk memiliki simbol budaya yang menjembatani fesyen kelas atas dan gaya hidup mewah. Gwyneth Paltrow mendefinisikan kemewahan modern melalui sudut pandang desain yang elegan dan dipilih dengan cermat. Mulai dari karpet merah hingga ruang tamu, estetika Paltrow adalah pengaruh yang murni," kata salah satu Pendiri dan Direktur Eksekutif Julien's, Martin Nolan. "Melalui perpaduan adibusana dan interior, Julien's menanggapi minat yang kian besar terhadap koleksi berorientasi gaya hidup, di mana setiap objek menyimpan cerita."

Sejak pertengahan tahun 1990-an, estetika Paltrow membantu membentuk gaya modern. Kedekatan Paltrow yang telah lama terjalin dengan Valentino, Versace, John Galliano untuk Dior, dan Giorgio Armani, bersama visi kontemporernya melalui merek goop, telah mengukuhkannya sebagai ikon gaya masa kini.

Pokok-pokok penting dari Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit meliputi:

1999 Academy Award Ralph Lauren Collection Design Sketches (Sekitar $1.000-$2.000)

2010 Atelier Versace Country Strong Red Carpet Worn Gown (Sekitar $4.000-$6.000)

2013 Giorgio Armani Privé Iron Man 3 Red Carpet Worn Ensemble (Sekitar $2.000-$3.000)

1999 Dior by John Galliano Event Worn Gown (Sekitar $2.000-$3.000)

2015 Academy Award Ralph & Russo Event Worn Gown (Sekitar $3.000-$4.000)

1999 Gianni Versace Event Worn Ensemble (Sekitar $1.000-$2.000)

Sepasang Modern Jean Royere Style Polar Bear Chairs (Sekitar $6.000-$8.000)

Julian Mayor Lunar Table (Sekitar $2.000-$4.000)

Lindsey Adelman Nine Globe Branching Bubble Chandelier (Sekitar $8.000-$10.000)

Pokok-pokok Penting Archival Fashion lainnya dalam lelang ini:

Hermes | 2005 35 CM Birkin Clemence Leather Handbag (Sekitar $15.000-$25.000)

Gucci | 2003 Fall Finale Red Evening Gown (Sekitar $3.000-$5.000)

Jean Paul Gaultier | 1992 Spring Runway Suspender Dress (Sekitar $6.000 - $8.000)

Jean Paul Gaultier | 2004 Fall Haute Couture Floor Length Velvet Robe (Sekitar $4.000 - $6.000)

Marc Jacobs | Fall 2005 Pink Velvet Gown (Sekitar $500-$700)

Givenchy | 1998 Spring Runway by Alexander McQueen Two-Piece Ensemble (Sekitar $1.000-$2.000)

Givenchy | 1999 Fall Runway by Alexander McQueen Circuit Suit (Sekitar $700-$900)

Givenchy | 1999 Spring Runway by Alexander McQueen Sequin Top (Sekitar $1.000-$2.000)

Givenchy | 1996 Fall Runway by John Galliano Matador Hat (Sekitar $700-$900)

Versace | 2003 Donatella Versace Spring Color-Block Baby Doll Dress (Sekitar $2.000-$3.000)

Gloria Swanson | Louis Vuitton Malle Courier Monogram Trunk (Sekitar $6.000-$8.000)

Lelang selama dua hari ini diadakan pada tanggal 24 & 25 Maret 2026, jam 10.00 PT secara langsung dari The Peninsula Beverly Hills. Kolektor di seluruh dunia dapat berpartisipasi online secara langsung dengan mendaftar dan menawar di: www.juliensauctions.com

Tentang Julien's Auctions:

Untuk momen-momen penting. Anda tahu saat lampu mulai diredupkan, tepat sebelum band favorit Anda akan tampil? Atau perasaan yang muncul tepat sebelum daftar kredit ditampilkan pada film yang mengubah seluruh dunia Anda dalam sekejap? Suasana penuh dengan penantian, dan kata-kata tak pernah mampu menjelaskannya karena Anda harus mengalaminya sendiri.

Julien's Auctions hadir untuk menyuguhkan semua momen lama ini ke hidup Anda melalui berbagai artefak ikonik dan koleksi unik. Bekerja sama langsung dengan seniman, bermitra dengan pengelola warisan tokoh legendaris, atau menjalin kerja sama yang erat dengan kolektor yang selektif, lelang kami menghidupkan budaya dengan janji penemuan baru dan kesempatan terhubung kembali. Mulai dari legenda Hollywood hingga ikon fesyen, penjualan kami menghormati kemewahan, sejarah, dan berbagai kisah yang mewarnai banyak generasi.

Mulai dari Elvis Presley, Marilyn Monroe, dan Ringo Starr hingga Lady Gaga, Banksy, dan Kurt Cobain - dari Los Angeles sampai seluruh dunia, kami adalah pusat di mana karya asli bertemu dengan sejenisnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: juliensauctions.com

Tentang goop:

goop adalah platform gaya hidup khusus untuk eksplorasi, seleksi yang cermat, dan percakapan inovatif. Mulai dari produk kecantikan dan fesyen peraih penghargaan hingga cakupan editorial yang luas, goop mengajak perempuan menjalani proses menjadi diri sendiri, dan menemukan sukacita mendalam saat mengejar kesenangan, kecantikan, dan pertumbuhan di semua fase kehidupan.

goop Beauty menyediakan produk kebutuhan dasar yang aman, sangat efektif, dan menghadirkan pengalaman mewah bagi kulit, rambut, dan tubuh. GWYN berakar pada karya klasik dengan konsep baru bagi perempuan modern - fesyen yang anggun secara alami dan berkelas tanpa terlihat menyolok. goopWellness diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nyata dengan solusi berbasis bukti yang didukung ilmu pengetahuan. Termasuk koleksi sexual wellness yang dirancang untuk meningkatkan kenikmatan, tanpa rasa malu

Gwyneth Paltrow meluncurkan goop pada musim gugur 2008 sebagai buletin mingguan. goop telah berkembang menjadi bisnis kecantikan, fesyen, dan makanan yang juga dikenal dengan produk, seleksi ketat, podcast, acara TV, acara langsung, dan gerai ritel.

Tentang The Peninsula Beverly Hills:

Satu-satunya hotel di California Selatan yang meraih peringkat AAA Five Diamond dan Forbes Five Star selama 26 tahun berturut-turut, The Peninsula Beverly Hills memiliki 195 kamar, termasuk 38 suite dan 18 vila pribadi, di tengah rerimbunan taman tropis di pusat Beverly Hills. The Peninsula Beverly Hills juga dilengkapi The Living Room yang menyajikan The Peninsula Afternoon Tea; The Peninsula Spa and The Roof Garden, sebuah oasis resor mewah yang memiliki kolam renang, cabana pribadi, koktail dan tempat bersantap di luar ruangan. The Peninsula Beverly Hills terletak di persimpangan Wilshire dan South Santa Monica Boulevards, dapat dicapai dengan berjalan kaki dari Rodeo Drive yang legendaris di Beverly Hills. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi peninsula.com/beverlyhills .

Untuk pertanyaan media, permintaan wawancara, atau foto resolusi tinggi, harap hubungi:

Kontak Media

Jenelle Hamilton PR

Chelsea Yolanda

[email protected]

+1 646.823.3585

Video - https://www.youtube.com/watch?v=chtxrypyfnY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920023/Juliens_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions