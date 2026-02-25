Aukcja na żywo: 24 i 25 marca 2026 r. - The Peninsula Beverly Hills.

Licytacja online rozpoczyna się 25 lutego 2026 r.

BEVERLY HILLS, Kalifornia, 25 lutego 2026 r. /PRNewswire/ – Julien's Auctions ma zaszczyt ogłosić aukcję Bold Luxury: leksykon stylu Gwyneth Paltrow i wybór archiwalny To przełomowe wydarzenie łączy modę, meble oraz obiekty designu z osobistej kolekcji Gwyneth Paltrow, prezentowane obok wyjątkowych archiwalnych dzieł pochodzących z najbardziej prestiżowych domów projektowych na świecie. Rejestracja online oraz licytacja rozpoczynają się w środę 25 lutego 2026 r.

Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit is now open for bidding. This landmark auction event brings together fashion, furniture, and design objects from the personal collection of Gwyneth Paltrow, presented alongside exceptional archival pieces from the world's most prestigious design houses. Speed Speed

Dwudniowe wydarzenie zaprezentuje bezprecedensową kolekcję haute couture, luksusowe wnętrza oraz wyjątkowe obiekty użytkowe, z których każdy odzwierciedla wieloletni wpływ Paltrow na współczesną estetykę.

„Wierzę w ciche piękno przedmiotów, które mają swoją historię - w znaczenie, które narasta z czasem, oraz w to, że gdy obiekt przechodzi w nowe ręce, jego historia może trwać. W duchu nostalgii i odnowy wybrałam elementy z własnego życia, mając nadzieję, że ich historia będzie toczyć się dalej i nabiorą nowego znaczenia dla tych, którzy je otrzymają" - mówi Gwyneth Paltrow.

Część dochodów ze sprzedaży przedmiotów należących do Gwyneth Paltrow zostanie przekazana na rzecz World Central Kitchen, uznanej na całym świecie organizacji non-profit, która zapewnia świeże i pożywne posiłki w kryzysach humanitarnych, klimatycznych i społecznych. „Jestem niezwykle zaszczycona, że znacząca część wpływów wesprze tę organizację oraz odważną i niezwykle potrzebną pracę, którą wykonują" - dodaje Paltrow.

Jest to pierwsza aukcja z serii Bold Luxury organizowana przez Julien's Auctions, która obejmuje elementy wyposażenia domu i meble. Wcześniej skupiona wyłącznie na modzie oraz przedmiotach noszonych przez gwiazdy, seria rozszerza się teraz na luksusowe wnętrza, oferując kolekcjonerom rzadką okazję nabycia starannie wyselekcjonowanych obiektów użytkowych obok unikatowych kreacji ze świata mody, z których słynie dom aukcyjny. Ta ewolucja podkreśla rosnące zainteresowanie kolekcjonowaniem ukierunkowanym na styl życia.

„Bold Luxury to zaproszenie do zdobycia na własność kulturowych symboli, które łączą wielką modę z luksusowym stylem życia. Gwyneth Paltrow definiuje nowoczesny luksus poprzez pryzmat eleganckiego i starannie dobranego designu. Od czerwonego dywanu po salon - jej estetyka jest niezwykle wpływowa - mówi współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Julien's Auctions, Martin Nolan. - Łącząc couture z wystrojem wnętrz, Julien's odpowiada na zapotrzebowanie na kolekcje oparte na stylu życia, w którym każdy przedmiot opowiada własną historię".

Od połowy lat 90. estetyka Paltrow pomaga kształtować nowoczesny styl. Jej wieloletnie zamiłowanie do domów mody takich jak Valentino, Versace, John Galliano dla Diora oraz Giorgio Armani, w połączeniu z jej własną, współczesną wizją realizowaną poprzez markę goop, ugruntowało jej pozycję jako ikony stylu naszych czasów.

Najważniejsze obiekty aukcji Bold Luxury: leksykon stylu Gwyneth Paltrow i wybór archiwalny obejmują:

szkice projektowe z kolekcji Ralph Lauren przygotowane na galę Oscarów w 1999 r. (szacowana wartość: 1 000-2 000 USD);

suknię Atelier Versace noszona na czerwonym dywanie na premierze filmu Country Strong w 2010 r. (szacowana wartość: 4 000-6 000 USD);

kostium Giorgio Armani Privé noszony na czerwonym dywanie podczas premiery Iron Man 3 w 2013 r. (szacowana wartość: 2 000-3 000 USD)

suknię Dior autorstwa Johna Galliano noszoną podczas wydarzenia w 1999 r. (szacowana wartość: 2 000-3 000 USD)

suknię Ralph & Russo noszoną podczas gali Oscarów w 2015 r. (szacowana wartość: 3 000-4 000 USD);

kostium Gianniego Versace noszony podczas wydarzenia w 1999 r. (szacowana wartość: 1 000-2 000 USD);

parę nowoczesnych foteli „Polar Bear" w stylu Jeana Royère'a (szacowana wartość: 6 000-8 000 USD);

stół Lunar autorstwa Juliana Mayora (szacowana wartość: 2 000-4 000 USD);

żyrandol Lindsey Adelman z dziewięcioma rozgałęzionymi kloszami (szacowana wartość: 8 000-10 000 USD).

Dodatkowe archiwalne perełki modowe:

Hermès | torebka Birkin 35 cm z 2005 r., skóra Clemence (szacowana wartość: 15 000-25 000 USD);

Gucci | czerwona wieczorowa suknia z finału kolekcji jesień 2003 (szacowana wartość: 3 000-5 000 USD);

Jean Paul Gaultier | suknia z pokazowej kolekcji wiosna 1992 z szelkami (szacowana wartość: 6 000-8 000 USD);

Jean Paul Gaultier | aksamitna sięgająca ziemi suknia haute couture z kolekcji jesień 2004 r. (szacowana wartość: 4 000-6 000 USD);

Marc Jacobs | różowa aksamitna suknia z kolekcji jesień 2005 r. (szacowana wartość: 500-700 USD)

Givenchy | dwuczęściowy kostium z kolekcji wiosna 1998 autorstwa Alexandra McQueena (szacowana wartość: 1 000-2 000 USD);

Givenchy | „Circuit Suit" z kolekcji jesień 1999 autorstwa Alexandra McQueena (szacowana wartość: 700-900 USD;

Givenchy | cekinowy top z kolekcji wiosna 1999 autorstwa Alexandra McQueena (szacowana wartość: 1 000-2 000 USD);

Givenchy | kapelusz „Matador" z kolekcji jesień 1996 autorstwa Johna Galliano (szacowana wartość: 700-900 USD);

Versace | kolorowa sukienka typu baby doll z kolekcji wiosna 2003 autorstwa Donatelli Versace (szacowana wartość: 2 000-3 000 USD);

Gloria Swanson | kufer podróżny Louis Vuitton Malle Courier z monogramem (szacowana wartość: 6 000-8 000 USD).

Dwudniowa aukcja odbędzie się 24 i 25 marca 2026 r. o godz. 10:00 czasu PT na żywo z hotelu The Peninsula Beverly Hills. Kolekcjonerzy z całego świata mogą brać udział w czasie rzeczywistym online, rejestrując się i licytując na stronie: www.juliensauctions.com.

Julien's Auctions:

Dla chwil, które naprawdę się liczą. Znasz ten moment, gdy gasną światła przed koncertem twojego ulubionego zespołu? Albo to uczucie tuż przed napisami końcowymi filmu, który w jednej chwili zmienił cały twój świat? Powietrze aż iskrzy od oczekiwania i wiesz, że żadne słowa nie oddadzą tego w pełni - po prostu trzeba było tam być.

Dom aukcyjny Julien's Auctions powstał, aby przybliżać ważne momenty dzięki kultowym rekwizytom i jedynym w swoim rodzaju kolekcjom. Niezależnie od tego, czy firma współpracuje bezpośrednio z artystami czy legendarnymi spadkobiercami, czy blisko współdziała z wymagającymi kolekcjonerami - jej aukcje sprawiają, że kultura nabiera blasku dzięki obietnicy odkrywania i odnawiania więzi. Od legend Hollywood po ikony mody - aukcje Julien's celebrują luksus, historię i opowieści, które definiują całe pokolenia.

Od Elvisa Presleya, Marilyn Monroe i Ringo Starra po Lady Gagę, Banksy'ego i Kurta Cobaina - z Los Angeles do dowolnego miejsca na świecie, za naszym pośrednictwem oryginalne przedmioty znajdują swoich entuzjastów. Więcej informacji: juliensauctions.com.

goop:

goop to platforma lifestyle'owa poświęcona odkrywaniu i selekcji, a zarazem platforma przełomowych rozmów. Od nagradzanych linii kosmetycznych i modowych po prezentujące szeroką perspektywę artykuły - goop zaprasza kobiety do celebrowania procesu zmiany oraz do odnajdywania głębokiej radości w dążeniu do przyjemności, piękna i rozwoju na każdym etapie życia.

goop Beauty oferuje luksusowe i skuteczne produkty o czystym składzie do pielęgnacji skóry, włosów i ciała. GWYN to klasyka w nowoczesnym wydaniu - moda niewymuszona, wyrafinowana i subtelnie elegancka. goop Wellness powstało, by odpowiadać na realne potrzeby dzięki rozwiązaniom opartym na nauce i dowodach. Obejmuje również kolekcję artykułów erotycznych zaprojektowaną z myślą o zwiększaniu przyjemności - bez wstydu.

Gwyneth Paltrow zainicjowała działalność goop jesienią 2008 roku w formie cotygodniowego newslettera. Z czasem marka rozwinęła się w biznes obejmujący urodę, modę i żywność, znany także z produktów własnych, starannie dobieranych treści, podcastów, programów telewizyjnych, wydarzeń na żywo oraz sklepów stacjonarnych.

The Peninsula Beverly Hills:

Jedyny hotel w południowej Kalifornii, który przez 26 kolejnych lat otrzymywał zarówno wyróżnienie AAA Five Diamond, jak i Forbes Five Star. The Peninsula Beverly Hills oferuje 195 pokoi dla gości - w tym 38 apartamentów oraz 18 prywatnych willi - położonych wśród bujnych ogrodów tropikalnych w samym sercu Beverly Hills. Obiekt obejmuje również The Living Room, gdzie serwowana jest popołudniowa herbata The Peninsula, The Peninsula Spa oraz Roof Garden - elegancką, resortową oazę z basenem, prywatnymi kabinami oraz koktajlami i kuchnią na świeżym powietrzu. The Peninsula Beverly Hills znajduje się na skrzyżowaniu bulwarów Wilshire i South Santa Monica, w zasięgu krótkiego spaceru od legendarnej ulicy Rodeo Drive. Więcej informacji: peninsula.com/beverlyhills.

