Un luxe audacieux : Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit

Vente aux enchères en direct : 24 et 25 mars 2026 - The Peninsula Beverly Hills

Ouverture des enchères en ligne : 25 février 2026

BEVERLY HILLS, Californie, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions est fière d'annoncer Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit . Cette vente aux enchères majeure propose des objets de mode, de mobilier et de design de la collection personnelle de Gwyneth Paltrow, présentés aux côtés de pièces d'archives exceptionnelles des maisons de design les plus prestigieuses au monde. Les inscriptions et les enchères en ligne débutent le mercredi 25 février 2026.

Cet événement de deux jours présentera une collection inégalée de haute couture, d'intérieurs de luxe et de trésors de style de vie, chacun reflétant l'influence de Mme Paltrow sur le style contemporain depuis des décennies.

« Je crois à la beauté tranquille des objets qui ont vécu une vie avant nous - dans le sens qui se rassemble au fil du temps et dans la façon dont une histoire peut se poursuivre quand un objet change de propriétaires. Dans cet esprit de nostalgie et de renouveau, j'ai créé une sélection de pièces de ma propre vie, en espérant qu'elles perpétueront leur histoire et prendront une nouvelle signification pour ceux qui se les approprieront », déclare Gwyneth Paltrow.

Une partie du produit de la vente des biens de Gwyneth Paltrow sera reversée à World Central Kitchen , une organisation à but non lucratif de renommée mondiale qui fournit des repas frais et nourrissants en réponse à des crises humanitaires, climatiques et communautaires. « Je suis très touchée qu'une partie généreuse des recettes revienne à cette organisation et au travail courageux et important qu'elle accomplit », déclare Mme Paltrow.

Pour la première fois Bold Luxury de Julien's Auctions met aux enchères des pièces de maison et de mobilier. Auparavant exclusivement dédiée à la mode et aux artefacts portés par les célébrités, la vente aux enchères s'étend maintenant aux intérieurs de luxe, offrant aux collectionneurs une rare occasion d'acquérir des objets de style de vie sélectionnés aux côtés de la mode unique pour laquelle la maison de vente aux enchères est connue. Cette évolution souligne la demande croissante de collections consacrées au style de vie.

« Bold Luxury est une invitation à posséder les marqueurs culturels qui font le lien entre la haute couture et l'habitat haut de gamme. Gwyneth Paltrow symbolise le luxe moderne à travers un design élégant et soigné. Du tapis rouge au salon, son esthétique est une pure influence », déclare Martin Nolan, cofondateur et directeur exécutif de Julien. « En fusionnant la couture et les intérieurs, Julien's répond à la demande pour une collection consacrée au style de vie, dans laquelle chaque pièce raconte une histoire.

Depuis le milieu des années 1990, l'esthétique de Mme Paltrow a contribué à façonner le style moderne. Ses affinités de longue date avec Valentino, Versace, John Galliano pour Dior et Giorgio Armani, associées à sa propre vision contemporaine incarnée par la marque goop, ont fait d'elle une icône du style actuel.

Les points forts de Bold Luxury : Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit incluent :

Croquis de la collection Ralph Lauren pour les Oscars 1999 (estimé entre 1 000 et 2 000 $)

Robe portée sur le tapis rouge 2010 Atelier Versace Country Strong (estimée entre 4 000 et 6 000 $)

Ensemble porté sur le tapis rouge 2013 Giorgio Armani Privé Iron Man 3 (estimé entre 2 000 $ et 3 000 $)

Robe 1999 Dior de John Galliano portée pour un évènement (estimée entre 2 000 et 3 000 $)

Robe 2015 Academy Award Ralph & Russo portée lors d'un événement (estimée entre 3 000 et 4 000 $)

Ensemble 1999 Gianni Versace porté lors d'un événement (estimé entre 1 000 et 2 000 $)

Paire de chaises modernes Jean Royere Style Polar Bear (estimée entre 6 000 et 8 000 $)

Table lunaire Julian Mayor Lunar (estimée entre 2 000 et 4 000 $)

Chandelier Lindsey Adelman Nine Globe Branching Bubble (estimé entre 8 000 et 10 000 $)

Parmi les autres pièces d'archives mises en vente, citons :

Hermes | 2005 35 CM Sac à main en cuir Birkin Clemence (estimé entre 15 000 et 25 000 $)

Gucci | Robe de soirée rouge Finale d'automne 2003 (estimée entre 3 000 et 5 000 $)

Jean Paul Gaultier - Robe à bretelles pour le défilé du printemps 1992 (estimée entre 6 000 et 8 000 $)

Jean Paul Gaultier | Robe de velours longueur plancher Haute Couture d'automne 2004 (estimée entre 4 000 et 6 000 $)

Marc Jacobs | Robe de velours rose automne 2005 (estimée entre 500 et 700 $)

Givenchy | Ensemble deux pièces 1998 Spring Runway par Alexander McQueen (estimé entre 1 000 et 2 000 $)

Givenchy | Costume 1999 Runway by Alexander McQueen Circuit (estimé entre 700 et 900 $)

Givenchy - Top à paillettes pour le défilé de printemps 1999 par Alexander McQueen (estimé entre 1 000 et 2 000 $)

Givenchy | Chapeau de matador 1996 Fall Runway par John Galliano (estimé entre 700 et 900 $)

Versace | Robe 2003 Donatella Versace Spring Color-Block Baby Doll (estimé entre 2 000 et 3 000 $)

Gloria Swanson | Malle Louis Vuitton Malle Courier Monogram (estimé entre 6 000 et 8 000 $)

Cette vente aux enchères de deux jours aura lieu les 24 et 25 mars 2026, à 10 h (PT) en direct du The Peninsula Beverly Hills. Les collectionneurs du monde entier peuvent participer en ligne en temps réel en s'inscrivant et en enchérissant sur le site : www.juliensauctions.com

À propos de Julien's Auctions :

Pour les moments qui comptent. Vous connaissez ce moment où les lumières s'atténuent, juste avant que ton groupe préféré commence à jouer ? Ou ce sentiment juste avant le générique d'un film qui a bouleversé tout votre monde en un instant ? L'air est chargé d'anticipation et les mots ne rendront jamais justice à cette expérience, car il faut vraiment y être.

Chez Julien's Auctions, nous sommes là pour vous faire revivre ces moments grâce à des objets emblématiques et des collections uniques. Qu'il s'agisse de collaborer directement avec les artistes, de s'associer à des successions collections ou de travailler en étroite collaboration avec des collectionneurs exigeants, nos ventes aux enchères font la part belle à la culture en promettant découvertes et retrouvailles. Des légendes d'Hollywood aux icônes de la mode, nos ventes célèbrent le luxe, l'histoire et les histoires qui définissent les générations.

D'Elvis Presley, Marilyn Monroe et Ringo Starr à Lady Gaga, Banksy et Kurt Cobain - de Los Angeles au monde entier, nous sommes l'endroit où les originaux trouvent leur place. Pour plus d'informations, consultez le site : juliensauctions.com

À propos de goop :

goop est une plateforme de style de vie dédiée à l'exploration, à la curation et aux conversations innovantes. De ses lignes de beauté et de mode primées à son objectif éditorial étendu, goop invite les femmes à embrasser le processus de devenir et à découvrir une joie profonde dans la poursuite du plaisir, de la beauté et de la croissance à tous les stades de la vie.

goop Beauty propose des produits essentiels propres, performants et luxueux pour la peau, les cheveux et le corps. GWYN se définit par des classiques, réimaginés pour la femme moderne - une mode raffinée sans effort et subtilement sophistiquée. goop Wellness a été créé pour répondre à des besoins réels avec des solutions basées sur la science et l'expérience. La gamme comprend une collection de bien-être sexuel conçue pour accroître le plaisir, sans honte.

Gwyneth Paltrow a lancé Goop à l'automne 2008 sous la forme d'une lettre d'information hebdomadaire. L'entreprise s'est développée dans les domaines de la beauté, de la mode et de l'alimentation et est également connue pour ses produits, sa curation, son podcast, ses émissions télévisées, ses événements en direct et ses magasins de détail.

À propos du Peninsula Beverly Hills :

Seul hôtel AAA Cinq Diamants et Forbes Cinq Étoiles de Californie du Sud depuis 26 années consécutives, le Peninsula Beverly Hills propose 195 chambres, dont 38 suites et 18 villas privées, nichées dans des jardins tropicaux luxuriants au cœur de Beverly Hills. Le Peninsula Beverly Hills comprend également le Living Room, où est servi le thé de l'après-midi du Peninsula, le Peninsula Spa et le Roof Garden, une oasis raffinée dotée d'une piscine, de cabanas privées, de cocktails et de restaurants en plein air. Le Peninsula Beverly Hills est situé au croisement des boulevards Wilshire et South Santa Monica, à quelques minutes de marche de la légendaire Rodeo Drive de Beverly Hills. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site peninsula.com/beverlyhills .

