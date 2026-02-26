대담한 럭셔리: 기네스 팰트로의 스타일 철학과 아카이벌 에디트

라이브 경매: 2026년 3월 24일~25일 – 더 페닌슐라 베벌리힐스(The Peninsula Beverly Hills)

온라인 입찰 시작: 2026년 2월 25일

베벌리힐스, 캘리포니아, 2026년 2월 26일 /PRNewswire/ -- 줄리언스 옥션(Julien's Auctions)이 대담한 럭셔리: 기네스 팰트로의 스타일 철학과 아카이브 에디트(Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit) 개최를 발표했다. 기념비적인 이번 경매는 기네스 팰트로의 개인 소장품 가운데 패션, 가구, 디자인 오브제와 함께 세계 최고 권위의 디자인 하우스들이 보유한 아카이브 작품을 함께 선보인다. 온라인 등록 및 입찰은 2026년 2월 25일 수요일 시작된다.

이번 이틀간의 행사에서는 팰트로가 수십 년간 현대적 스타일에 미친 영향력을 보여주는 오트 쿠튀르, 럭셔리 인테리어, 라이프스타일 컬렉션이 전례 없는 규모로 공개된다.

기네스 팰트로는 "나는 우리보다 먼저 삶을 살아온 오브제들이 지닌 고요한 아름다움, 시간이 쌓이며 더해지는 의미, 그리고 그것이 새로운 주인에게 전해질 때 이야기가 계속 이어진다고 믿는다. 이 같은 향수와 재탄생의 정신으로 내 삶의 일부였던 작품들을 엄선했으며, 이 작품들이 그 역사성을 간직한 채 새로운 의미를 얻기를 바란다"고 말했다.

이번 경매에서 기네스 팰트로 소유 자산 매각 수익금의 일부는 인도적 위기, 기후 재난, 지역사회 위기 상황에 신선하고 영양가 있는 식사를 제공하는 세계적으로 인정받는 비영리 단체 월드 센트럴 키친(World Central Kitchen)에 기부될 예정이다. 팰트로는 "이 단체와 그 분들이 수행하는 용기 있고 의미 있는 활동에 수익금의 상당 부분을 기부하게 돼 영광이다"고 밝혔다.

이번 행사는 줄리언스 옥션이 대담한 럭셔리 시리즈에서 처음으로 홈 및 가구 부문을 포함하는 경매다. 기존에는 패션 및 셀러브리티 착용 아티팩트에 집중해왔으나, 이번에는 럭셔리 인테리어로 영역을 확장해 컬렉터들에게 큐레이션된 라이프스타일 오브제와 줄리언스 옥션의 시그니처인 유니크 패션 아이템을 동시에 소장할 수 있는 기회를 제공한다. 이는 라이프스타일 중심 컬렉팅 수요가 확대되고 있음을 반영하는 것이다.

마틴 놀런(Martin Nolan) 줄리언스 옥션 공동 창립자 겸 총괄 디렉터는 "대담한 럭셔리는 하이패션과 하이엔드 라이프스타일을 잇는 문화적 상징을 소유할 수 있는 초대장이다. 기네스 팰트로는 세련되고 정제된 디자인 감각을 통해 현대적 럭셔리를 정의한다. 레드카펫에서 거실까지 팰트로의 미학은 순수한 영향력 그 자체다. 줄리언스는 쿠튀르와 인테리어를 결합해 모든 작품이 이야기를 담는 라이프스타일 중심 컬렉팅 수요에 대응하고 있다"고 말했다.

팰트로의 미학은 1990년대 중반 이후 현대 스타일 형성에 기여해왔다. 팰트로는 발렌티노(Valentino), 베르사체(Versace), 존 갈리아노 포 디올(John Galliano for Dior), 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)에 대한 오랜 애정과 더불어 구프(goop) 브랜드를 통한 동시대적 비전을 통해 현대 스타일의 아이콘으로 자리매김하게 됐다.

대담한 럭셔리: 기네스 팰트로 스타일 철학과 아카이벌 에디트 주요 출품작은 다음과 같다.

1999년 아카데미 시상식 랄프 로렌 컬렉션(Ralph Lauren Collection) 디자인 스케치(추정가 1000~2000달러)

2010년 아뜰리에 베르사체(Atelier Versace) 컨트리 스트롱(Country Strong) 레드카펫 착용 드레스(추정가 4000~6000달러)

2013년 조르지오 아르마니 프리베(Giorgio Armani Privé) 아이언맨 3(Iron Man 3) 레드카펫 착용 앙상블(추정가 2000~3000달러)

1999년 디올 바이 존 갈리아노(Dior by John Galliano) 행사 착용 드레스(추정가 2000~3000달러)

2015년 아카데미 시상식 랄프 앤 루소(Ralph & Russo) 행사 착용 드레스(추정가 3000~4000달러)

1999년 지아니 베르사체(Gianni Versace) 행사 착용 앙상블(추정가 1000~2000달러)

장 로이에(Jean Royere) 스타일 모던 북극곰(Polar Bear) 체어 한 쌍(추정가 6000~8000달러)

줄리안 메이어(Julian Mayor) 루나(Lunar) 테이블(추정가 2000~4000달러)

린지 아델만(Lindsey Adelman) 나인 글로브 브랜칭 버블(Nine Globe Branching Bubble) 샹들리에(추정가 8000~1만 달러)

추가 아카이벌 패션 주요 출품작은 다음과 같다.

에르메스(Hermes) | 2005년 35 CM 버킨 클레망스(35 CM Birkin Clemence) 가죽 핸드백(추정가 1만 5000~2만 5000달러)

구찌(Gucci) | 2003년 가을 피날레 레드 이브닝 드레스(추정가 3000~5000달러)

장 폴 고티에(Jean Paul Gaultier) | 1992년 봄 런웨이 서스펜더 드레스(추정가 6000~8000달러)

장 폴 고티에 | 2004년 가을 오트 쿠튀르(Haute Couture) 플로어 길이 벨벳 로브(추정가 4000~6000달러)

마크 제이콥스(Marc Jacobs) | 2005년 가을 핑크 벨벳 드레스(추정가 500~700달러)

지방시(Givenchy) | 1998년 봄 런웨이 바이 알렉산더 맥퀸(Runway by Alexander McQueen) 투피스 앙상블(추정가 1000~2000달러)

지방시 | 1999년 가을 런웨이 바이 알렉산더 맥퀸 써킷 수트(Circuit Suit)(추정가 700~900달러)

지방시 | 1999년 봄 런웨이 바이 알렉산더 맥퀸 시퀸 탑(Sequin Top)(추정가 1000~2000달러)

지방시 | 1996년 가을 런웨이 바이 존 갈리아노(Runway by John Galliano) 마타도르 햇(Matador Hat)(추정가 700~900달러)

베르사체 | 2003년 도나텔라 베르사체(Donatella Versace) 봄 컬러블록 베이비돌(Color-Block Baby Doll) 드레스(추정가 2000~3000달러)

글로리아 스완슨(Gloria Swanson) | 루이 비통(Louis Vuitton) 말 쿠리에 모노그램(Malle Courier Monogram) 트렁크(추정가 6000~8000달러)

이번 2일 간 경매는 태평양 표준시 기준 2026년 3월 24일과 25일 오전 10시 더 페닌슐라 베벌리힐스에서 라이브로 진행된다. 전 세계 컬렉터는 www.juliensauctions.com에서 등록 후 실시간 온라인 입찰에 참여할 수 있다.

줄리언스 옥션 소개

중요한 순간을 위하여. 좋아하는 밴드가 연주를 시작하기 직전 조명이 어두워지는 순간, 혹은 한 편의 영화가 삶을 바꿔놓을 듯한 여운을 남기며 엔딩 크레딧이 올라가기 직전의 감정을 기억하는가. 말로는 다 표현할 수 없는 그 순간을 직접 경험해야만 알 수 있다.

줄리언스 옥션은 상징적인 아티팩트와 유일무이한 컬렉션을 통해 그 순간을 다시 선사한다. 아티스트와의 직접 협업, 전설적인 유산 관리단과의 파트너십, 안목 있는 컬렉터와의 긴밀한 협력을 통해 문화적 가치를 재조명한다. 할리우드 레전드에서 패션 아이콘에 이르기까지, 럭셔리와 역사, 세대를 정의하는 이야기를 기념한다.

엘비스 프레슬리(Elvis Presley), 마릴린 먼로(Marilyn Monroe), 링고 스타(Lingo Star)부터 레이디 가가(Lady Gaga), 반스키(Banksy), 커트 코베인(Kurt Cobain에 이르기까지, 로스앤젤레스에서 세계로, 줄리언스 옥션은 오리지널이 제자리를 찾는 곳이다. 자세한 정보는 juliensauctions.com 참조.

구프 소개

구프는 탐구, 큐레이션, 혁신적 대화를 지향하는 라이프스타일 플랫폼이다. 수상 경력을 자랑하는 뷰티 및 패션 라인부터 폭넓은 편집 콘텐츠에 이르기까지 여성들이 삶의 모든 단계에서 성장과 기쁨, 아름다움을 발견하도록 초대한다.

구프 뷰티(goop Beauty)는 클린 포뮬러 기반의 고성능, 럭셔리 스킨, 헤어, 바디 제품을 선보인다. GWYN은 현대 여성을 위해 재해석된 클래식으로, 절제된 세련미를 담은 패션을 지향한다. 구프 웰니스(goop Wellness)는 과학적 근거에 기반한 솔루션으로 실질적 니즈를 해결하며, 수치심 없이 즐거움을 증진하는 성 건강 컬렉션도 포함한다.

기네스 팰트로는 2008년 가을 주간 뉴스레터 형태로 구프를 시작했다. 현재는 뷰티, 패션, 푸드 사업은 물론 제품 큐레이션, 팟캐스트, TV 프로그램, 라이브 이벤트, 리테일 스토어로 확장됐다.

더 페닌슐라 베벌리힐스 소개

더 페닌슐라 베벌리힐스는 남부 캘리포니아에서 26년 연속 AAA 파이브 다이아몬드(Five Diamond)와 포브스 파이브 스타(Forbes Five Star) 등급을 동시에 획득한 유일한 호텔로 울창한 열대 정원에 둘러싸인 베벌리힐스 중심부에 위치해 있다. 총 195개 객실(스위트 38개, 프라이빗 빌라 18개 포함)을 보유하고 있으며, 더 페닌슐라 애프터눈 티(The Peninsula Afternoon Tea)가 제공되는 더 리빙 룸(The Living Room), 더 페닌슐라 스파(The Peninsula Spa), 또 수영장과 프라이빗 카바나, 야외 칵테일과 식사를 즐길 수 있는 세련된 리조트 오아시스인 더 루프 가든(The Roof Garden)도 갖추고 있다. 호텔은 Wilshire Boulevard와 South Santa Monica Boulevard 교차로에 위치하며, 전설적인 로데오 드라이브(Rodeo Drive)까지 도보 이동이 가능하다. 자세한 정보는 peninsula.com/beverlyhills 참조.

