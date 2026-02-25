Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit
Feb 25, 2026, 10:00 ET
Živá aukcia: 24. a 25. marec 2026 – The Peninsula Beverly Hills
Začiatok online dražby: 25. februára 2026
BEVERLY HILLS, Kalifornia, 25. februára 2026 /PRNewswire/ -- Aukčná spoločnosť Julien's Auctions s hrdosťou oznamuje Bold Luxury:: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit. Toto prelomové aukčné podujatie prináša módu, nábytok a dizajnové predmety z osobnej zbierky Gwyneth Paltrow, ktoré sú prezentované spolu s výnimočnými archívnymi kúskami z najprestížnejších svetových dizajnérskych domov. Online registrácia a predkladanie ponúk sa začína v stredu 25. februára 2026.
Na tomto dvojdňovom podujatí sa predstaví jedinečná kolekcia haute couture, luxusných interiérov a pokladov životného štýlu, ktoré odrážajú desaťročia trvajúci vplyv Paltrow na súčasný štýl.
„Verím v tichú krásu predmetov, ktoré prežili život pred nami – v zmysel, ktorý sa nahromadil v priebehu času, a v spôsob, akým príbeh môže pokračovať, keď sa niečo dostane do nových rúk. V duchu nostalgie a obnovy som vybrala výber predmetov z môjho vlastného života v nádeji, že budú pokračovať vo svojej histórii a nadobudnú nový význam pre tých, ktorí ich dostanú," hovorí Gwyneth Paltrow.
Časť výnosov z predaja nehnuteľnosti Gwyneth Paltrow bude venovaná organizácii World Central Kitchen, celosvetovo uznávanej neziskovej organizácii, ktorá poskytuje čerstvé a výživné jedlá v reakcii na humanitárne, klimatické a komunitné krízy. „Som hlboko poctená, že veľká časť výnosov pôjde na podporu tejto organizácie a jej odvážnej a zmysluplnej práce," hovorí Paltrow.
Ide o prvú dražbu Bold Luxury spoločnosti Julien's Auctions, na ktorej sa ponúkajú predmety z domácnosti a nábytok. Séria, ktorá sa doteraz zameriavala výlučne na módu a predmety nosené celebritami, sa teraz rozširuje aj na luxusné interiéry a ponúka zberateľom vzácnu príležitosť získať kurátorsky vybrané predmety pre životný štýl spolu s jedinečnou módou, pre ktorú je aukčný dom známy. Tento vývoj podčiarkuje rastúci dopyt po zbierkach zameraných na životný štýl.
„Bold Luxury je pozvánkou k osvojeniu si kultúrnych znakov, ktoré spájajú vysokú módu a luxusný životný štýl. Gwyneth Paltrow definuje moderný luxus cez prizmu elegantného a starostlivo vybraného dizajnu. Jej estetický vkus má obrovský vplyv, či už na červenom koberci alebo v obývačke," hovorí spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Julien's, Martin Nolan. „Spojením módneho návrhárstva s interiérovým dizajnom Julien's reaguje na dopyt po zbierkach inšpirovaných životným štýlom, kde každý kus rozpráva svoj príbeh."
Od polovice 90. rokov estetika herečky Paltrow pomohla formovať moderný štýl. Jej dlhoročná sympatia k značkám Valentino, Versace, John Galliano pre Dior a Giorgio Armani v kombinácii s jej vlastnou súčasnou víziou prostredníctvom značky goop ju upevnila ako súčasnú ikonu štýlu.
Hlavné momenty z Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit obsahujú:
- Návrhy dizajnu kolekcie Ralph Lauren, ocenenej Oscarom za rok 1999 (odhadovaná hodnota 1 000 – 2 000 USD)
- Šaty Atelier Versace Country Strong Red Carpet Worn z roku 2010 (odhadovaná hodnota 4 000 – 6 000 USD)
- Súprava nosená na červenom koberci na premiére filmu Iron Man 3 od Giorgio Armani Privé z roku 2013 (odhadovaná hodnota 2 000 – 3 000 USD)
- 1999 Dior od John Galliano, šaty nosené na podujatí (odhadovaná hodnota 2 000 – 3 000 USD)
- Šaty Ralph & Russo nosené na podujatí Oscar 2015 (odhadovaná hodnota 3 000 – 4 000 USD)
- 1999 Gianni Versace Event Worn Ensemble (odhadovaná hodnota 1 000 – 2 000 USD)
- Pár moderných stoličiek v štýle Jean Royere s motívom ľadového medveďa (odhadovaná hodnota 6 000 – 8 000 USD)
- Lunárny stôl Julian Mayor (odhadovaná hodnota 2 000 – 4 000 USD)
- Nástenný svietnik Lindsey Adelman Nine Globe Branching Bubble (odhadovaná hodnota 8 000 – 10 000 USD)
Medzi ďalšie najdôležitejšie archívne módne kúsky v ponuke patria:
- Hermes | 2005 35 CM Kožená kabelka Birkin Clemence (odhadovaná hodnota 15 000 – 25 000 USD)
- Gucci | Červené večerné šaty z jesennej kolekcie 2003 (odhadovaná hodnota 3 000 – 5 000 USD)
- Jean Paul Gaultier | Jar 1992, módna prehliadka, šaty na ramienkach (odhadovaná hodnota 6 000 – 8 000 USD)
- Jean Paul Gaultier | 2004 Jesenná haute couture dlhá zamatová róba (odhadovaná hodnota 4 000 – 6 000 USD)
- Marc Jacobs | Jesenné šaty z ružového zamatu z roku 2005 (odhadovaná hodnota 500 – 700 USD)
- Givenchy | Dvojdielny komplet z módnej prehliadky Alexander McQueen z jari 1998 (odhadovaná hodnota 1 000 – 2 000 USD)
- Givenchy | Jesenná prehliadka značky Alexander McQueen z roku 1999 Oblek Circuit (odhadovaná hodnota 700 – 900 USD)
- Givenchy | Jar 1999, módna prehliadka značky Alexander McQueen, top s flitrami (odhadovaná hodnota 1 000 – 2 000 USD)
- Givenchy | Jesenná prehliadka 1996 značky John Galliano Klobúk Matador (odhadovaná hodnota 700 – 900 USD)
- Versace | 2003 Donatella Versace Jarné farebné šaty Baby Doll (odhadovaná hodnota 2 000 – 3 000 USD)
- Gloria Swanson | Louis Vuitton Malle Courier Monogram Trunk (odhadovaná hodnota 6 000 – 8 000 USD)
Táto dvojdňová aukcia sa uskutoční 24. a 25. marca 2026 o 10:00 SEČ naživo z hotela Peninsula Beverly Hills. Zberatelia na celom svete sa môžu zúčastniť online v reálnom čase registráciou a licitáciou na adrese: www.juliensauctions.com
O aukciách spoločnosti Julien's Auctions:
Pre chvíle, na ktorých záleží. Poznáte ten moment, keď zhasnú svetlá tesne predtým, ako začne hrať vaša obľúbená kapela? Alebo ten pocit tesne pred začiatkom titulkov filmu, ktorý vám v okamihu zmenil celý svet? Vzduch je nabitý očakávaním a slová to nikdy nevyjadria, pretože ste tam jednoducho museli byť.
V Julien's Auctions sme tu preto, aby sme vám tieto momenty vrátili do života prostredníctvom ikonických artefaktov a jedinečných zbierok. Naše aukcie, či už v priamej spolupráci s umelcami, v partnerstve s legendárnymi pozostalosťami alebo v úzkej spolupráci s náročnými zberateľmi, prinášajú kultúru s prísľubom objavovania a opätovného spojenia. Náš predaj oslavuje luxus, históriu a príbehy, ktoré určujú generácie, od hollywoodskych legiend až po módne ikony.
Sme miestom, kde originály nachádzajú svoj druh, od tvorcov ako Elvis Presley, Marilyn Monroe a Ringo Starr až po Lady Gaga, Banksyho a Kurta Cobaina – od Los Angeles až po celý svet. Pre viac informácií navštívte: juliensauctions.com
O platforme goop:
goop je platforma životného štýlu, ktorá sa venuje skúmaniu, kurátorstvu a prelomovým konverzáciám. Od oceňovaných kozmetických a módnych línií až po rozsiahle editoriály, goop vyzýva ženy, aby prijali proces stávania sa a objavili hlbokú radosť z hľadania potešenia, krásy a rastu vo všetkých fázach života.
goopBeauty prináša čisté, vysokoúčinné a luxusné základné produkty pre pleť, vlasy a telo. GWYN je definovaná klasikou, prepracovanou pre modernú ženu – módou, ktorá je nenútene elegantná a subtílne sofistikovaná. goopWellness bola vytvorená s cieľom riešiť skutočné potreby pomocou vedecky podložených riešení založených na dôkazoch. Zahŕňa kolekciu produktov pre sexuálne zdravie, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvýšili potešenie bez pocitu hanby.
Gwyneth Paltrow začala vydávať časopis goop na jeseň roku 2008 ako týždenník. Rozšírila svoju činnosť na podnikanie v oblasti krásy, módy a potravín, ktorý je známy aj svojimi produktmi, kurátorstvom, podcastom, televíznymi reláciami, živými podujatiami a maloobchodnými predajňami.
O hoteli Peninsula Beverly Hills:
Peninsula Beverly Hills je jediný hotel v Južnej Kalifornii, ktorý získal ocenenie AAA Five Diamond a Forbes Five Star už 26 rokov po sebe. Ponúka 195 izieb vrátane 38 apartmánov a 18 súkromných víl, ktoré sa nachádzajú uprostred sviežich tropických záhrad v centre Beverly Hills. Peninsula Beverly Hills ponúka aj The Living Room, kde sa podáva popoludňajší čaj The Peninsula Afternoon Tea, The Peninsula Spa a The Roof Garden, rafinovanú oázu rezortu s bazénom, súkromnými kabínami a vonkajšími koktailmi a reštauráciami. Hotel Peninsula Beverly Hills sa nachádza na križovatke bulvárov Wilshire a South Santa Monica, v pešej vzdialenosti od legendárnej ulice Rodeo Drive v Beverly Hills. Viac informácií nájdete na stránke peninsula.com/beverlyhills.
