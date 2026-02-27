Subasta en vivo: 24 y 25 de marzo de 2026 - The Peninsula Beverly Hills

Inicio de la subasta en línea: 25 de febrero de 2026

BEVERLY HILLS, California, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions se complace en anunciar Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit . Este evento de subasta emblemático reúne objetos de moda, muebles y diseño de la colección personal de Gwyneth Paltrow, que se presentan junto con piezas de archivo excepcionales de las casas de diseño más prestigiosas del mundo. La inscripción y las subastas en línea comienzan el miércoles 25 de febrero de 2026.

Este evento de dos días presentará una colección sin igual de alta costura,interiores de lujo y tesoros del estilo de vida, cada uno de los cuales refleja la influencia que Paltrow ha ejercido durante décadas en el estilo contemporáneo.

"Creo en la belleza silenciosa de los objetos que han vivido una vida antes que nosotros, en el significado que se acumula con el tiempo y en la forma en que una historia puede continuar cuando algo pasa a nuevas manos. Con este espíritu de nostalgia y renovación, he seleccionado una serie de piezas de mi propia vida, con la esperanza de que transmitan su historia y adquieran un nuevo significado para quienes las reciban", afirma Gwyneth Paltrow.

Una parte de los ingresos obtenidos por la venta de los bienes de Gwyneth Paltrow se donará a World Central Kitchen , una organización sin fines de lucro reconocida a nivel mundial que proporciona comidas frescas y nutritivas en respuesta a crisis humanitarias, climáticas y comunitarias. "Me siento profundamente honrada de que una generosa parte de los ingresos se destine a esta organización y a la valiente y significativa labor que realizan", afirma Paltrow.

Esta es la primera subasta Bold Luxury de Julien's Auctions en la que se incluyen artículos para el hogar y muebles. La serie, que anteriormente se centraba solo en la moda y los objetos usados por famosos, ahora se expande al ámbito de los interiores de lujo, lo que ofrece a los coleccionistas una oportunidad única de adquirir objetos de estilo de vida seleccionados junto con la moda exclusiva por la que es conocida la casa de subastas. Esta evolución destaca la creciente demanda de coleccionismo basado en el estilo de vida.

"Bold Luxury es una invitación a apropiarse de los referentes culturales que unen la alta costura y el estilo de vida de lujo. Gwyneth Paltrow define el lujo moderno a través de un diseño elegante y cuidado. Desde la alfombra roja hasta la sala de estar, su estética es pura influencia", afirma Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de Julien. "Al fusionar la alta costura con el diseño de interiores, Julien's satisface la demanda de coleccionismo basado en el estilo de vida, en el que cada pieza cuenta una historia".

Desde mediados de la década de 1990, la estética de Paltrow ha contribuido a definir el estilo moderno. Su afinidad de larga data por Valentino, Versace, John Galliano por Dior y Giorgio Armani, junto con su propia visión contemporánea a través de la marca goop, la han consolidado como un ícono del estilo actual.

Entre lo más destacado de Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit, se incluye:

Bocetos de diseño de la colección Ralph Lauren para los Premios Óscar de 1999 (valor estimado: entre 1.000 y 2.000 dólares)

Vestido de Atelier Versace usado en la alfombra roja de Country Strong en 2010 (valor estimado: entre 4.000 y 6.000 dólares)

Conjunto de Giorgio Armani Privé usado en la alfombra roja de Iron Man 3 en 2013 (valor estimado: entre 2.000 y 3.000 dólares)

Vestido de Dior por John Galliano usado en un evento en 1999 (valor estimado: entre 2.000 y 3.000 dólares)

Vestido de Ralph & Russo usado en los Premios Óscar 2015 (valor estimado: entre 3.000 y 4.000 dólares)

Conjunto de Gianni Versace usado en un evento en 1999 (valor estimado: entre 1.000 y 2.000 dólares)

Par de sillas modernas estilo Jean Royere con forma de oso polar (valor estimado: entre 6.000 y 8.000 dólares)

Mesa lunar de Julian Mayor (valor estimado: entre 2.000 y 4.000 dólares)

Lámpara de araña de burbujas con nueve globos ramificados de Lindsey Adelman (valor estimado: entre 8.000 y 10.000 dólares)

Otros artículos destacados de moda de archivo incluidos en la venta son:

Hermes | Bolso Birkin Clemence de piel de 35 cm de 2005 (valor estimado: entre 15.000 y 25.000 dólares)

Gucci | Vestido de noche rojo del cierre del desfile Otoño 2003 (valor estimado: entre 3.000 y 5.000 dólares)

Jean Paul Gaultier | Vestido con tirantes de la pasarela Primavera 1992 (valor estimado: entre 6.000 y 8.000 dólares)

Jean Paul Gaultier | Bata larga de terciopelo de alta costura Otoño 2004 (valor estimado: entre 4.000 y 6.000 dólares)

Marc Jacobs | Vestido de terciopelo rosa Otoño 2005 (valor estimado: entre 500 y 700 dólares)

Givenchy | Conjunto de dos piezas por Alexander McQueen del desfile Primavera 1998 (valor estimado: entre 1.000 y 2.000 dólares)

Givenchy | Traje Circuit por Alexander McQueen del desfile Otoño 1999 (valor estimado: entre 700 y 900 dólares)

Givenchy | Top con lentejuelas por Alexander McQueen del desfile Primavera 1999 (valor estimado: entre 1.000 y 2.000 dólares)

Givenchy | Sombrero Matador por John Galliano del desfile Primavera 1996 (valor estimado: entre 700 y 900 dólares)

Versace | Vestido babydoll con bloques de color de Donatella Versace Primavera 2003 (valor estimado entre 2.000 y 3.000 dólares)

Gloria Swanson | Baúl Monogram Malle Courier de Louis Vuitton (valor estimado: entre 6.000 y 8.000 dólares)

Esta subasta de dos días tendrá lugar el 24 y 25 de marzo de 2026, a las 10:00 a. m., hora del Pacífico, en vivo desde The Peninsula Beverly Hills. Los coleccionistas de todo el mundo pueden participar en línea en tiempo real registrándose y haciendo ofertas en: www.juliensauctions.com

Acerca de Julien's Auctions:

Para los momentos que importan. ¿Recuerda ese momento en el que las luces se atenúan, justo antes de que su banda favorita empiece a tocar? ¿O esa sensación justo antes de que aparezcan los créditos de una película que cambió su mundo por completo en un instante? El aire se llena de expectativas y las palabras nunca le harán justicia, porque realmente tenía que estar allí.

En Julien's Auctions, existimos para devolver esos momentos a su vida mediante artefactos icónicos y colecciones únicas. Ya sea colaborando directamente con artistas, asociándonos con patrimonios legendarios o trabajando en estrecha colaboración con coleccionistas exigentes, nuestras subastas hacen que la cultura cobre vida con la promesa del descubrimiento y la reconexión. Desde leyendas de Hollywood hasta íconos de la moda, nuestras ventas celebran el lujo, la historia y las historias que definen a generaciones.

Desde Elvis Presley, Marilyn Monroe y Ringo Starr hasta Lady Gaga, Banksy y Kurt Cobain, de Los Ángeles al mundo, estamos donde los originales encuentran su esencia. Para más información, visite: juliensauctions.com

Acerca de goop:

goop es una plataforma de estilo de vida dedicada a la exploración, la curación y las conversaciones innovadoras. Desde sus galardonadas líneas de belleza y moda hasta su amplia perspectiva editorial, goop invita a las mujeres a aceptar el proceso de convertirse en lo que son y a descubrir la profunda alegría que supone la búsqueda del placer, la belleza y el crecimiento en todas las etapas de la vida.

goop Beauty ofrece productos esenciales limpios, de alto rendimiento y lujosos para la piel, el cabello y el cuerpo. GWYN se define por los clásicos, reinventados para la mujer moderna: moda que es refinada sin esfuerzo y sutilmente sofisticada. goop Wellness se creó para dar respuesta a necesidades reales con soluciones respaldadas por la ciencia y basadas en la evidencia. Incluye una colección de bienestar sexual diseñada para mejorar el placer, sin vergüenza.

Gwyneth Paltrow comenzó goop en el otoño de 2008 como un boletín semanal. Se ha expandido hasta convertirse en una empresa dedicada a la belleza, la moda y la gastronomía, conocida también por sus productos, su selección de artículos, sus podcasts, sus programas de televisión, sus eventos en directo y sus tiendas minoristas.

Acerca de The Peninsula Beverly Hills:

The Peninsula Beverly Hills, el único hotel con calificación AAA Five Diamond y Forbes Five Star en el sur de California durante 26 años consecutivos, ofrece 195 habitaciones, incluidas 38 suites y 18 villas privadas, ubicadas entre exuberantes jardines tropicales en el corazón de Beverly Hills. The Peninsula Beverly Hills también cuenta con The Living Room, donde se sirve el té de la tarde The Peninsula, The Peninsula Spa y The Roof Garden, un refinado oasis tipo resort con piscina, cabañas privadas y cócteles y cenas al aire libre. The Peninsula Beverly Hills está ubicado en la intersección de Wilshire Boulevard y South Santa Monica Boulevard, a poca distancia a pie de la legendaria Rodeo Drive de Beverly Hills. Para más información, visite peninsula.com/beverlyhills .

