ライブオークション：2026年3月24日、25日 - The Peninsula Beverly Hills

オンライン入札開始：2026年2月25日

カリフォルニア州ビバリーヒルズ, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- Julien's Auctionsは、 Bold Luxury：Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit の開催を発表しました。この画期的なオークションイベントでは、Gwyneth Paltrowのパーソナルコレクションからファッション、家具、デザインオブジェが集められ、世界で最も権威あるデザインハウスの卓越したアーカイブ作品とともに披露されます。オンライン登録および入札は2026年2月25日（水）に開始されます。

2日間にわたるこのイベントでは、オートクチュール、豪華なインテリア、ライフスタイルの至宝など、現代のスタイルに対するPaltrowの数十年にわたる影響を反映した比類のないコレクションが展示されます。

「私は、私たちの前に人生を歩んできたモノたちが持つ静かな美しさを信じています。時を経て積み重なる意味や、何かが新しい手に渡ることで物語が続いていくそのあり方を大切にしています。ノスタルジーと再生の精神を込め、私自身の人生からいくつかの品々を厳選しました。それらが受け継いできた歴史を未来へと運び、受け取る人々にとって新たな意味を持つことを願っています」とGwyneth Paltrowは述べています。

Gwyneth Paltrowの所有物の売却益の一部は、人道支援、気候変動、地域社会の危機に対応して新鮮で栄養のある食事を提供する、世界的に認められた非営利団体 World Central Kitchen に寄付されます。「収益の寛大な一部がこの団体と、彼らが行っている勇敢で意義深い活動に役立てられることを深く光栄に思います」とPaltrowは語っています。

これはJulien's Auctionsにとって、住まいや家具のアイテムを扱う初めての Bold Luxuryオークションとなります。これまではファッションやセレブリティが着用した品々を専門としてきましたが、このシリーズは今回ラグジュアリーなインテリアへと拡大しました。コレクターにとって、このオークションハウスが誇る一点もののファッションとともに、厳選されたライフスタイルオブジェクトを入手できる貴重な機会となります。この進化は、ライフスタイルを重視した収集への需要が高まっていることを裏付けています。

「Bold Luxuryは、ハイファッションと高級な暮らしの架け橋となる文化的指標を所有することへの招待状です。Gwyneth Paltrowは、エレガントで洗練されたデザインというレンズを通して現代のラグジュアリーを定義しています。レッドカーペットからリビングルームに至るまで、彼女の美学には純粋な影響力があります。」とJulien's Auctionsの共同創設者兼エグゼクティブディレクターであるMartin Nolanは述べています。「クチュールとインテリアを融合させることで、Julien's Auctionsは、すべてのアイテムが物語を語るような、ライフスタイルを軸としたコレクションへの需要に応えています。」

1990年代半ば以来、Paltrowの美学は現代のスタイルの形成に貢献してきました。Valentino、Versace、DiorのJohn Galliano、Giorgio Armaniに対する彼女の長年の親しみと、goopブランドを通じた彼女自身の現代的なビジョンが組み合わさり、彼女を現代のスタイルアイコンとして確固たるものにしています。

Bold Luxury：Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Editのハイライトには以下が含まれます。

1999年アカデミー賞ラルフ・ローレン（Ralph Lauren）コレクションのデザインスケッチ（予想落札価格：1,000ドル～2,000ドル）

2010年Atelier Versace「カントリー・ストロング」（Country Strong）レッドカーペット着用ガウン（予想落札価格：4,000ドル～6,000ドル）

2013年Giorgio Armani Privé『アイアンマン3』レッドカーペット着用アンサンブル（予想落札価格：2,000ドル～3,000ドル）

1999年John GallianoデザインによるDiorイベント着用ガウン（予想落札価格：2,000ドル～3,000ドル）

2015年アカデミー賞Ralph & Russoイベント着用ガウン（予想落札価格：3,000ドル～4,000ドル）

1999年Gianni Versaceイベント着用アンサンブル（予想落札価格：1,000ドル～2,000ドル）

モダンなJean Royereスタイルのポーラーベアチェア（ペア）（予想落札価格：6,000ドル～8,000ドル）

Julian Mayor作のLunar Table（予想落札価格：2,000ドル～4,000ドル）

Lindsey Adelman作のグローブ・ブランチング・バブル・シャンデリア（予想落札価格：8,000ドル～10,000ドル）

セールに含まれるその他のアーカイブファッションのハイライト：

Hermes｜2005年製の35cm Birkin（Clemence Leather Handbag）（予想落札価格：15,000ドル～25,000ドル）

Gucci｜2003年フォール・フィナーレレッド・イブニング・ガウン（予想落札価格：3,000～5,000ドル）

Jean Paul Gaultier｜1992年春ランウェイ・サスペンダー・ドレス（予想落札価格：6,000～8,000ドル）

Jean Paul Gaultier｜2004年秋オートクチュール・フロアレングス・ベルベット・ローブ（予想落札価格：4,000ドル～6,000ドル）

Marc Jacobs｜2005年秋コレクション・ピンク・ベルベット・ガウン（予想落札価格：500ドル～700ドル）

Givenchy｜1998年春ランウェイ（Alexander McQueen作）ツーピース・アンサンブル（予想落札価格：1,000ドル～2,000ドル）

Givenchy｜1999年秋ランウェイ（Alexander McQueen作）サーキット・スーツ（予想落札価格：700ドル～900ドル）

Givenchy｜1999年春ランウェイ（Alexander McQueen作）スパンコール・トップ（予想落札価格：1,000ドル～2,000ドル）

Givenchy｜1996年秋ランウェイ（John Galliano作）マタドール・ハット（予想落札価格：700ドル～900ドル）

Versace｜2003年スプリング・カラーブロック（Donatella Versace作）ベビードール・ドレス（予想落札価格：2,000ドル～3,000ドル）

Gloria Swanson | Louis Vuittonマール・クーリエ・モノグラム・トランク（予想落札価格：6,000ドル～8,000ドル）

この2日間にわたるオークションは2026年3月24日および25日の午前10時（太平洋標準時）に、The Peninsula Beverly Hillsからライブ配信で行われます。世界中のコレクターが以下のサイトで登録および入札を行い、リアルタイムでオンライン参加できます。 www.juliensauctions.com

Julien's Auctionsについて：

大切な瞬間のために。大好きなバンドの演奏が始まる直前、照明が暗くなったあの瞬間のことを覚えていますか？あるいは、一瞬であなたの世界を変えてしまった映画のクレジットが流れる直前のあの感覚を。空気は期待で満ち溢れており、その場にいなければ決して分からないその感覚は、言葉ではとても言い表せません。

Julien's Auctionsは、象徴的な工芸品や唯一無二のコレクションを通じて、そのような瞬間をお客様の人生に再び呼び戻すためのものです。アーティストとの直接のコラボレーション、伝説的な遺産の管理団体との提携、あるいは目の肥えたコレクターとの緊密な連携を通じて、私たちのオークションは「発見」と「再会」を約束し、カルチャーを鮮やかに彩ります。ハリウッドの伝説からファッションアイコンに至るまで、私たちのセールはラグジュアリー、歴史、そして世代を象徴する物語を称えます。

Elvis Presley、Marilyn Monroe、Ringo StarrからLady Gaga、Banksy、Kurt Cobainまで。そして、ロサンゼルスから世界へ。「本物」がその価値を認める人々と出会う場所です。詳細はこちらをご覧ください： juliensauctions.com

goopについて：

goopは探求、キュレーション、そして画期的な対話に特化したライフスタイル・プラットフォームです。数々の賞を受賞したビューティーやファッションのラインから、幅広いエディトリアルまで、goopは女性たちが「なりたい自分」へと変化していくプロセスを受け入れ、人生のあらゆる段階における楽しみ、美しさ、成長の追求に深い喜びを見出すよう後押ししています。

goop Beautyは肌、髪、体のために、クリーンで高性能なラグジュアリーエッセンシャルをお届けします。GWYNは現代女性のために再解釈されたクラシックを定義し、気負いのない洗練と繊細な知性を備えたファッションを提案します。goop Wellnessは、科学的根拠に基づくソリューションで真のニーズに応えるために創設されました。これには、ポジティブに快楽を高めるためにデザインされたセクシャル・ウェルネス・コレクションも含まれています。

Gwyneth Paltrowは2008年の秋に週刊ニュースレターとしてgoopを開始しました。現在はビューティー、ファッション、フードビジネスへと拡大し、製品、キュレーション、ポッドキャスト、テレビ番組、ライブイベント、小売店を通じてもその名を知られています。

The Peninsula Beverly Hillsについて：

南カリフォルニアで26年連続、唯一AAAファイブダイヤモンドとフォーブスファイブスターの両方に格付けされているThe Peninsula Beverly Hillsは、ビバリーヒルズの中心部に位置し、緑豊かなトロピカルガーデンに囲まれた38室のスイートと18棟のプライベートヴィラを含む、計195室の客室を提供しています。同ホテルには、アフタヌーンティーを楽しめるThe Living Roomをはじめ、The Peninsula Spa、そしてスイミングプールやプライベートカバナ、屋外でのカクテルやダイニングを備えた洗練されたリゾートのオアシスThe Roof Gardenがあります。The Peninsula Beverly Hillsはウィルシャー大通りとサウスサンタモニカ大通りの交差点に位置し、伝説的なロデオドライブからも徒歩圏内です。詳細は peninsula.com/beverlyhills をご覧ください。

