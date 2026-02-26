Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit
Feb 26, 2026, 21:01 ET
Аукцион онлайн: 24 и 25 марта 2026 года — The Peninsula Beverly Hills
Прием заявок онлайн начинается: 25 февраля 2026 г.
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ, Калифорния, 26 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Аукционный дом Julien's Auctions с гордостью объявляет о проведении аукциона Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit. Это знаковое аукционное событие объединяет в себе моду, предметы мебели и дизайнерские вещи из личной коллекции Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), представленные вместе с исключительными архивными предметами самых престижных дизайнерских домов мира. Онлайн-регистрация и подача заявок начинаются в среду, 25 февраля 2026 года.
На данном мероприятии длительностью два дня будет продемонстрирована беспрецедентная коллекция изделий высокой моды, роскошных предметов интерьера и стильных аксессуаров, каждый из которых отражает многолетнее влияние Пэлтроу на современный стиль.
«Я верю в тихую красоту предметов, которые были до нас, в то значение, которое они накапливают с течением времени, и в то, как история может продолжаться, когда что-то переходит в новые руки. С этим чувством ностальгии и обновления я составила подборку предметов из моей собственной жизни в надежде, что они продолжат свою историю и обретут новый смысл для тех, кто станет их обладателем», — говорит Гвинет Пэлтроу.
Часть выручки от продажи коллекции Гвинет Пэлтроу будет пожертвована всемирно известной некоммерческой организации World Central Kitchen, которая предоставляет свежие и питательные обеды во времена гуманитарных, климатических и общественных кризисов. «Для меня большая честь осознавать, что щедрая часть выручки от аукциона сослужит добрую службу этой организации и ее смелой, значимой работе», — говорит Пэлтроу.
Это первый аукцион Bold Luxury от Julien's Auctions, на котором представлены предметы домашнего обихода и мебели. Серия, ранее сосредоточенная исключительно на моде и артефактах знаменитостей, теперь расширяется до роскошных предметов интерьера, предлагая коллекционерам редкую возможность приобрести тщательно отобранные предметы наряду с единственной в своем роде модной одеждой, которой известен аукционный дом. Данные изменения подчеркивают растущий спрос на коллекционирование предметов, отражающих образ жизни.
«Bold Luxury — это приглашение стать обладателями культовых вещей, которые объдиняют высокую моду и премиальный стиль жизни. Гвинет Пэлтроу определяет современную роскошь через призму элегантного и тщательно продуманного дизайна. От красной ковровой дорожки до гостиной ее эстетика — это чистое влияние», — говорит соучредитель и исполнительный директор Julien's Мартин Нолан (Martin Nolan). «Объединив высокую моду с предметами интерьера, Julien's удовлетворяет спрос на коллекционные предметы, подчеркивающие определенный стиль жизни, где каждая вещь рассказывает историю».
С середины 1990-х годов эстетика Пэлтроу помогла сформировать современный стиль. Ее давняя приверженность Valentino, Versace, John Galliano for Dior и Giorgio Armani в сочетании с собственным современным видением, которое она транслирует через бренд goop, закрепила за ней место иконы современного стиля.
Избранные предметы из коллекции Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit включают:
- 1999 г. Дизайнерские эскизы коллекции Ralph Lauren для премии Оскар (оценка $1 000 - $2 000)
- 2010 г. Платье Atelier Versace Country Strong, надетое на красную дорожку (оценка $4 000 - $6 000)
- 2013 г. Костюм Giorgio Armani Privé Iron Man 3, надетый на красную дорожку (оценка $2 000 - $3 000)
- 1999 г. Платье, надетое на показ Dior by John Galliano (оценка $2 000 - $3 000)
- 2015 г. Платье Ralph & Russo, надетое на премию Оскар (оценка $3 000 - $4 000)
- 1999 г. Костюм, надетый на показ Gianni Versace (оценка $1 000 - $2 000)
- Пара кресел Polar Bear от Jean Royere в современном стиле (оценка $6 000 - $8 000)
- Стол Julian Mayor Lunar (оценка $2 000 - $4 000)
- Люстра Lindsey Adelman Nine Globe Branching Bubble (оценка $8 000 - $10 000)
Дополнительные архивные вещи из мира моды, выставленные на аукцион:
- Hermes | 2005 г. Кожаная сумка Birkin Clemence 35 см (оценка $15 000 - $25 000)
- Gucci | 2003 г. Красное вечернее платье с финала осеннего показа (оценка $3 000 - $5 000)
- Jean Paul Gaultier | 1992 г. Платье на подтяжках с весеннего показа (оценка $6 000 - $8 000)
- Jean Paul Gaultier | 2004 г. Бархатное платье в пол с осеннего показа от кутюр (оценка $4 000 - $6 000)
- Marc Jacobs | Розовое бархатное платье, осень 2005 г. (оценка $500 - $700)
- Givenchy | 1998 г. Костюм из двух предметов с весеннего показа Alexander McQueen (оценка $1 000 - $2 000)
- Givenchy | 1999 г. Костюм Circuit Suit с осеннего показа Alexander McQueen (оценка $700 - $900)
- Givenchy | 1999 г. Топ из пайеток с весеннего показа Alexander McQueen (оценка $1 000 - $2 000)
- Givenchy | 1996 г. Шляпа матадора с осеннего показа John Galliano (оценка $700 - $900)
- Versace | 2003 г. Платье Baby Doll из цветных блоков из весенней коллекции Donatella Versace (оценка $2 000 - $3 000)
- Gloria Swanson | Louis Vuitton Чемодан Malle Courier Monogram (оценка $6 000 - $8 000)
Этот двухдневный аукцион пройдет 24 и 25 марта 2026 года в 10:00 по тихоокеанскому времени в прямом эфире из The Peninsula Beverly Hills. Коллекционеры со всего мира смогут принять в нем онлайн-участие в режиме реального времени, зарегистрировавшись и подав заявки на сайте: www.juliensauctions.com
Об аукционном доме Julien's Auctions:
Для моментов, которые имеют значение. Помните тот момент, когда гаснет свет, прямо перед тем, как начинает играть ваша любимая группа? Или то ощущение прямо перед титрами фильма, который в одно мгновение изменил весь ваш мир? Воздух заряжен ожиданием, и никакие слова не способны это передать, потому что вы просто должны были быть там.
Мы, в Julien's Auctions, делаем все для того, чтобы вернуть такие моменты в вашу жизнь с помощью культовых вещей и уникальных коллекций. Вне зависимости от того, сотрудничаем ли мы напрямую с художниками, легендарными поместьями или тесно работаем со взыскательными коллекционерами, наши аукционы обещают открытия и воссоединение. От голливудских легенд до икон моды — наши аукционы – это триумф роскоши, событий и историй, которые определяют поколения.
От Элвиса Пресли (Elvis Presley), Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) и Ринго Старра (Ringo Starr) до Леди Гаги (Lady Gaga), Бэнкси (Banksy) и Курта Кобейна (Kurt Cobain); от Лос-Анджелеса до всего мира — мы там, где уникальные вещи находят столь же уникальных обладателей. Для получения дополнительной информации посетите: juliensauctions.com
О goop:
goop — это платформа стиля жизни, посвященная исследованиям, тщательному отбору и новаторским разговорам. От отмеченных наградами линеек косметических средств и модных коллекций до больших редакционных проектов, goop приглашает женщин принять процесс становления и открыть для себя глубокую радость в стремлении к удовольствию, красоте и росту на всех этапах жизни.
goop Beauty предлагает экологичные высокоэффективные и роскошные средства ухода для кожи, волос и тела. GWYN определяется классикой, переосмысленной для современной женщины — рафинированная мода, которая изысканна без усилий. goop Wellness была создана для удовлетворения реальных потребностей с помощью научно обоснованных и подтвержденных доказательствами решений. Она включает в себя коллекцию для сексуального здоровья, предназначенную для повышения удовольствия, без стыда.
Гвинет Пэлтроу основала goop осенью 2008 года в качестве еженедельного информационного бюллетеня. Он превратился в бизнес красоты, моды и еды, который также известен своими продуктами, тщательным отбором, подкастами, телешоу, прямыми трансляциями и розничными магазинами.
О The Peninsula Beverly Hills:
Единственный пятизвездочный отель, сохраняющий рейтинг AAA Five Diamond и Forbes Five Star в Южной Калифорнии в течение 26 лет подряд. The Peninsula Beverly Hills предлагает 195 номеров, в том числе 38 люксов и 18 частных вилл, расположенных среди пышных тропических садов в самом сердце Беверли-Хиллз. В отеле Peninsula Beverly Hills также есть гостиная The Living Room, где подают послеобеденный чай The Peninsula Afternoon Tea, спа-салон The Peninsula Spa и сад на крыше The Roof Garden, изысканный курортный оазис с бассейном, пляжными кабинками, коктейлями на открытом воздухе и ресторанами. The Peninsula Beverly Hills расположен на пересечении бульваров Уилшир и Саут-Санта-Моника, в нескольких минутах ходьбы от легендарной Родео-Драйв Беверли-Хиллз. Для получения дополнительной информации посетите сайт peninsula.com/beverlyhills.
