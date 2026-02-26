Kühnheit und Luxus: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit

Live-Auktion: 24. und 25. März 2026 - The Peninsula Beverly Hills

Online-Gebote möglich ab: 25. Februar 2026

BEVERLY HILLS, Kalifornien, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions ist stolz darauf, Kühnheit und Luxus anzukündigen: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit . Diese bahnbrechende Auktion vereint Mode, Möbel und Designobjekte aus der persönlichen Sammlung von Gwyneth Paltrow mit außergewöhnlichen Archivstücken der renommiertesten Designhäuser der Welt. Die Online-Anmeldung und die Gebotsabgabe beginnen am Mittwoch, den 25. Februar 2026 .

Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit is now open for bidding. This landmark auction event brings together fashion, furniture, and design objects from the personal collection of Gwyneth Paltrow, presented alongside exceptional archival pieces from the world's most prestigious design houses. Speed Speed

Diese zweitägige Veranstaltung präsentiert eine einzigartige Sammlung von Haute Couture, luxuriösen Einrichtungsgegenständen und Lifestyle-Schätzen, die jeweils Paltrows jahrzehntelangen Einfluss auf den zeitgenössischen Stil widerspiegeln.

„Ich glaube an die stille Schönheit von Objekten, die vor uns ein Leben gelebt haben – an die Bedeutung, die sich im Laufe der Zeit ansammelt, und daran, dass eine Geschichte weiterleben kann, wenn etwas in neue Hände übergeht. Mit diesem Geist der Nostalgie und Erneuerung habe ich eine Auswahl von Stücken aus meinem eigenen Leben zusammengestellt, in der Hoffnung, dass sie ihre Geschichte weitergeben und für diejenigen, die sie erhalten, eine neue Bedeutung bekommen", sagt Gwyneth Paltrow.

Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf von Gwyneth Paltrows Eigentum wird an World Central Kitchen gespendet, eine weltweit anerkannte gemeinnützige Organisation, die frische, nahrhafte Mahlzeiten als Reaktion auf humanitäre, klimatische und kommunale Krisen bereitstellt. „Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ein großzügiger Teil des Erlöses dieser Organisation und ihrer mutigen, bedeutungsvollen Arbeit zugute kommt", sagt Paltrow.

Dies ist die erste Kühnheit-und-Luxus-Auktion von Julien's Auctions, bei der Einrichtungsgegenstände und Möbelstücke angeboten werden. Bislang konzentrierte sich die Reihe ausschließlich auf Mode und von Prominenten getragene Artefakte, nun wird sie um luxuriöse Einrichtungsgegenstände erweitert und bietet Sammlern die seltene Gelegenheit, neben den einzigartigen Modestücken, für die das Auktionshaus bekannt ist, auch kuratierte Lifestyle-Objekte zu erwerben. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Lifestyle-orientierten Sammlerstücken.

„Kühnheit und Luxus ist eine Einladung, kulturelle Marker zu erwerben, die eine Brücke zwischen High Fashion und High-End-Lifestyle schlagen. Gwyneth Paltrow definiert modernen Luxus durch elegante und kuratierte Designs. Vom roten Teppich bis zum Wohnzimmer – ihre Ästhetik ist pure Inspiration", sagt Martin Nolan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Julien's. „Durch die Verschmelzung von Couture und Interieur erfüllt Julien's die Nachfrage nach Lifestyle-orientiertem Sammeln, bei dem jedes Stück eine Geschichte erzählt."

Seit Mitte der 1990er Jahre hat Paltrows Ästhetik den modernen Stil mitgeprägt. Ihre langjährige Vorliebe für Valentino, Versace, John Galliano für Dior und Giorgio Armani, gepaart mit ihrer eigenen zeitgenössischen Vision durch die Marke goop, hat sie als Stilikone der Gegenwart etabliert.

Highlights von Kühnheit und Luxus: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit enthält unter anderem:

1999 Academy Award Ralph-Lauren-Sammlung Designskizzen (geschätzter Wert $1.000-$2.000)

2010 Atelier Versace Country Strong auf dem roten Teppich getragenes Kleid (geschätzter Wert: $4.000-$6.000)

2013 Giorgio Armani Privé Iron Man 3 auf dem roten Teppich getragenes Ensemble (geschätzter Wert $2,000-$3,000)

1999 Dior von John Galliano bei einer Veranstaltung getragenes Kleid (geschätzter Wert: $2.000-$3.000)

2015 Academy Award Ralph & Russo bei der Veranstaltung getragenes Kleid (geschätzter Wert $3,000-$4,000)

1999 Gianni Versace bei einer Veranstaltung getragenes Ensemble (geschätzter Wert: $1.000-$2.000)

Ein Paar moderne Eisbärstühle im Jean-Royere-Stil (geschätzter Wert: $6.000-$8.000)

Lunar-Tisch von Julian Mayor (geschätzter Wert $2,000-$4,000)

Lindsey Adelman Branching-Bubble-Kronleuchter (geschätzter Wert $8.000-$10.000)

Weitere Mode-Highlights aus dem Archiv in der Auktion sind:

Hermes | 2005 35 CM Birkin Clemence Lederhandtasche (geschätzter Wert: $15,000-$25,000)

Gucci | Rotes Abendkleid vom 2003 Herbstfinale (geschätzt $3.000-$5.000)

Jean Paul Gaultier | Trägerkleid vom 1992 Frühjahrs-Laufsteg (geschätzter Wert: $6.000 - $8.000)

Jean Paul Gaultier | Haute Couture Bodenlange Samtrobe vom Herbst 2004 (geschätzter Wert $4.000 - $6.000)

Marc Jacobs | Herbst 2005: Rosa Samtkleid (geschätzter Wert $500 - $700)

Givenchy | 1998 Frühjahrs-Laufsteg von Alexander McQueen: Zweiteiliges Ensemble (geschätzter Wert: $1.000-$2.000)

Givenchy | 1999 Herbst-Laufsteg von Alexander McQueen Anzug (geschätzt $700-$900)

Givenchy | 1999 Frühjahrs-Laufsteg von Alexander McQueen: Pailletten-Oberteil (geschätzter Wert: $1.000-$2.000)

Givenchy | 1996 Herbst-Laufsteg von John Galliano: Matador-Hut (geschätzter Wert $700-$900)

Versace | 2003 Donatella Versace Frühling Farbe-Block Baby Doll Kleid (geschätzter Wert $2,000-$3,000)

Gloria Swanson | Louis Vuitton Malle Courier Koffer mit Monogramm (geschätzter Wert: $6.000-$8.000)

Diese zweitägige Auktion findet statt am 24. und 25. März 2026, um 10 Uhr PT live im Peninsula Beverly Hills. Sammler auf der ganzen Welt können in Echtzeit online teilnehmen, indem sie sich anmelden und auf der Website mitbieten: www.juliensauctions.com

Informationen zu Julien's Auctions:

Für die Momente, auf die es ankommt. Kennen Sie diesen Moment, wenn die Lichter gedimmt werden, kurz bevor Ihre Lieblingsband zu spielen beginnt? Oder dieses Gefühl, kurz bevor der Abspann eines Films läuft, der Ihre ganze Welt in einem Augenblick verändert hat? Die Luft ist voller Vorfreude, und Worte können das Gefühl niemals angemessen beschreiben, denn man muss einfach dabei gewesen sein.

Bei Julien's Auctions möchten wir Ihnen diese Momente durch ikonische Artefakte und einzigartige Sammlungen zurückbringen. Ob in direkter Zusammenarbeit mit Künstlern, in Partnerschaft mit legendären Nachlässen oder in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Sammlern – unsere Auktionen lassen Kultur lebendig werden und versprechen Entdeckungen und Wiederbegegnungen. Von Hollywood-Legenden bis hin zu Modeikonen – unsere Auktionen zelebrieren Luxus, Geschichte und die Geschichten, die Generationen prägen.

Von Elvis Presley, Marilyn Monroe und Ringo Starr bis hin zu Lady Gaga, Banksy und Kurt Cobain – von Los Angeles bis in die ganze Welt: Wir sind der Ort, an dem Originale ihre Gleichgesinnten finden. Für weitere Informationen besuchen Sie uns: juliensauctions.com

Informationen zu goop:

goop ist eine Lifestyle-Plattform, die sich der Erforschung, Kuratierung und bahnbrechenden Konversation widmet. Von seinen preisgekrönten Beauty- und Modelinien bis hin zu seinem umfassenden redaktionellen Blickwinkel lädt goop Frauen dazu ein, den Prozess des Werdens anzunehmen und tiefe Freude am Streben nach Vergnügen, Schönheit und Wachstum in allen Phasen des Lebens zu entdecken.

goop Beauty bietet reine, hochwirksame und luxuriöse Pflegeprodukte für Haut, Haar und Körper. GWYN zeichnet sich durch Klassiker aus, die für die moderne Frau neu interpretiert wurden – Mode, die mühelos raffiniert und subtil elegant ist. goop Wellness wurde entwickelt, um echte Bedürfnisse mit wissenschaftlich fundierten, evidenzbasierten Lösungen anzugehen. Es umfasst eine Kollektion für sexuelles Wohlbefinden, die darauf ausgelegt ist, das Vergnügen zu steigern, ohne Schamgefühle zu wecken.

Gwyneth Paltrow gründete goop im Herbst 2008 als wöchentlichen Newsletter. Das Unternehmen hat sich zu einem Beauty-, Mode- und Lebensmittelunternehmen entwickelt, das auch für seine Produkte, Kurationen, Podcasts, Fernsehsendungen, Live-Events und Einzelhandelsgeschäfte bekannt ist.

Informationen zum Peninsula Beverly Hills:

Das Peninsula Beverly Hills ist seit 26 Jahren in Folge das einzige Hotel in Südkalifornien, das mit fünf AAA-Diamanten und fünf Forbes-Sternen ausgezeichnet wurde. Es verfügt über 195 Gästezimmer, darunter 38 Suiten und 18 private Villen, eingebettet in üppige tropische Gärten im Herzen von Beverly Hills. Das Peninsula Beverly Hills verfügt außerdem über The Living Room, wo der Peninsula Afternoon Tea serviert wird, das Peninsula Spa und The Roof Garden, eine elegante Resort-Oase mit Swimmingpool, privaten Cabanas und Cocktails und Speisen im Freien. Das Peninsula Beverly Hills befindet sich an der Kreuzung von Wilshire und South Santa Monica Boulevard, nur wenige Gehminuten vom legendären Rodeo Drive in Beverly Hills entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter peninsula.com/beverlyhills .

Für Medienanfragen, Interviewanfragen oder hochauflösende Bilder wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Jenelle Hamilton PR

Chelsea Yolanda

[email protected]

+1 646.823.3585

Video - https://www.youtube.com/watch?v=chtxrypyfnY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920023/Juliens_Logo.jpg