Cadeia de veículo inteligente na quarta Expo Internacional de Cadeia de Suprimento da China: tornando as viagens mais convenientes

CATL, XPeng, SERES e outros líderes do setor apresentam inovações em mobilidade inteligente em toda a cadeia

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A seção de cadeia de veículo inteligente da quarta Expo Internacional de Cadeia de Suprimento da China (CISCE) foi inaugurada no Pavilhão E2 do Centro Internacional de Exposições da China (Espaço Shunyi). Sob o tema "Tornando a Viagem Mais Conveniente", a seção reuniu atores-chave de todo o ecossistema de veículo inteligente para apresentar avanços em eletrificação, direção inteligente e tecnologias de veículo conectado, abrangendo todas as etapas da cadeia de valor automotiva, desde matérias-primas e componentes essenciais até veículos elétricos e infraestrutura de recarga.

Cadeia de veículos inteligentes: tornando a viagem conveniente

Colaboração na cadeia de suprimento em exibição

Os líderes do setor SERES, Geely e Dongfeng assumiram o centro do palco ao lado de seus principais fornecedores, demonstrando colaboração próxima em toda a cadeia de suprimento automotiva. Delegações regionais representando o grupo de baterias de lítio de Yichun, o setor de produção de energia sustentável de Ganzhou e o parque industrial de semicondutores e IC de Nansha apresentaram capacidades integradas de cadeia de suprimento que abrangem desde a obtenção de matérias-primas até a reciclagem de baterias.

Novas tecnologias assumem o destaque

A CATL lançou vários novos produtos de baterias ao redor do mundo, enquanto a Gotion High-tech apresentou suas últimas descobertas em baterias de estado sólido. O chip de IA Turing da XPeng e o robô humanoide IRON apareceram juntos na feira, e o algoritmo de direção autônoma baseado em aprendizado por reforço da Momenta ofereceu um vislumbre da próxima onda de tecnologias de direção inteligente. As soluções de sistemas multidomínio da Bosch e a demonstração da Tesla de um ciclo de vida de bateria em circuito fechado destacaram a amplitude da inovação que está ocorrendo em todo o setor de veículo inteligente.

Novos conceitos de mobilidade se expandem além da estrada

O carro voador incubado pela GAC, o GOVY AirCab, fez sua estreia, enquanto a Federação de Esportes Automobilísticos e de Motocicletas da China fez parceria com várias universidades para exibir carros de corrida movidos a hidrogênio e veículos autônomos de Formula Student, ilustrando como os avanços em mobilidade em baixa altitude começam a se cruzar com o transporte terrestre. Inovações complementares, como o supercompressor em nível de megawatt da Winline Technology para caminhões pesados e os sistemas de esterilização UV embarcados na Zhongke Lu'an, ofereceram uma prévia de futuras soluções de mobilidade projetadas para serem mais seguras, sustentáveis e eficientes.

De novos materiais e sistemas de trem motriz a soluções inteligentes de direção e baixa altitude, a seção mostrou a amplitude da inovação que está remodelando o futuro do transporte. O CISCE continuará servindo como uma ponte para a colaboração mutuamente benéfica entre os participantes das etapas iniciais e finais da cadeia de suprimento, tornando a mobilidade mais inteligente e fácil enquanto ajuda a transformar tecnologias emergentes em aplicações reais.

FONTE China International Supply Chain Expo