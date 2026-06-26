La « Smart Vehicle Chain » au 4e Salon international sur la chaîne d'approvisionnement en Chine : Rendre les déplacements plus pratiques

CATL, XPeng, SERES et d'autres leaders du secteur présentent leurs innovations en matière de mobilité intelligente couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- La section « Smart Vehicle Chain » (Filière des véhicules intelligents) de la quatrième édition du Salon international sur la chaîne d'approvisionnement en Chine (CISCE) a ouvert ses portes dans le hall E2 du Centre international des expositions de Chine (site de Shunyi). Sous le thème « Making Travel More Convenient » (Rendre les déplacements plus pratiques), cette section a réuni les principaux acteurs de l'écosystème des véhicules intelligents afin de présenter les avancées en matière d'électrification, de conduite intelligente et de technologies pour les véhicules connectés, couvrant toutes les étapes de la chaîne de valeur automobile, des matières premières et composants essentiels aux véhicules électriques et aux infrastructures de recharge.

Smart Vehicle chain: Making Travel Convenient

La collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement à l'honneur

Des leaders du secteur, SERES, Geely et Dongfeng, ont occupé le devant de la scène aux côtés de leurs principaux fournisseurs, témoignant ainsi d'une étroite collaboration tout au long de la chaîne d'approvisionnement automobile. Des délégations régionales représentant le pôle des batteries au lithium de Yichun, le secteur de la fabrication pour les énergies propres de Ganzhou et le parc industriel des semi-conducteurs et des circuits intégrés de Nansha ont présenté leurs capacités en matière de chaîne d'approvisionnement intégrée, couvrant tous les domaines de l'approvisionnement en matières premières au recyclage des batteries.

Les nouvelles technologies occupent le devant de la scène

CATL a lancé plusieurs nouveaux produits liés aux batteries à l'échelle mondiale, tandis que Gotion High-tech a présenté ses dernières avancées en matière de batteries à électrolyte solide. La puce d'IA Turing de XPeng et le robot humanoïde IRON ont été présentés ensemble au salon, tandis que l'algorithme de conduite autonome de Momenta, basé sur l'apprentissage par renforcement, a donné un aperçu de la prochaine génération de technologies de conduite intelligente. Les solutions système interdisciplinaires de Bosch et la démonstration par Tesla d'un cycle de vie des batteries en boucle fermée ont mis en évidence l'ampleur de l'innovation en cours dans le secteur des véhicules intelligents.

Les nouveaux concepts de mobilité s'étendent au-delà de la route

La voiture volante développée par GAC, la GOVY AirCab, a fait ses débuts, tandis que la Fédération chinoise des sports automobiles et motocyclistes s'est associée à plusieurs universités pour présenter des voitures de course fonctionnant à l'hydrogène et des véhicules autonomes Formula Student, illustrant ainsi comment les avancées en matière de mobilité à basse altitude commencent à se recouper avec celles des transports terrestres. Des innovations complémentaires, telles que le système de suralimentation de l'ordre du mégawatt développé par Winline Technology pour les poids lourds et les systèmes de stérilisation par UV embarqués de Zhongke Lu'an, ont donné un aperçu des futures solutions de mobilité conçues pour être plus sûres, plus propres et plus efficaces.

Des nouveaux matériaux et systèmes de motorisation à la conduite intelligente et aux solutions de mobilité à basse altitude, cette section a mis en avant toute la diversité des innovations qui redéfinissent l'avenir des transports. Le salon CISCE continuera à jouer un rôle de passerelle pour favoriser une collaboration mutuellement bénéfique entre les acteurs en amont et ceux en aval de la chaîne d'approvisionnement, afin de rendre la mobilité plus intelligente et plus simple, tout en contribuant à transformer les technologies émergentes en applications concrètes.