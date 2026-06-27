제4회 중국국제공급망엑스포 스마트 자동차 체인 부문: 이동을 더욱 편리하게

CATL, 샤오펑, 세레스 등 업계 선도기업, 전 주기 스마트 모빌리티 혁신 선보여

베이징 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 제4회 중국국제공급망엑스포(China International Supply Chain Expo, CISCE)의 스마트 자동차 체인(Smart Vehicle Chain) 부문이 중국국제전시센터(순이관) E2홀에서 개막했다. '이동을 더욱 편리하게(Making Travel More Convenient)'를 주제로 한 이 부문에는 스마트 자동차 생태계 전반의 주요 기업들이 한자리에 모여 원자재와 핵심 부품부터 전기차와 충전 인프라에 이르기까지 자동차 가치사슬의 모든 단계를 아우르는 전동화, 지능형 주행, 커넥티드카 기술의 발전상을 선보였다.

공급망 협력 전시

Smart Vehicle chain: Making Travel Convenient

업계 리더인 세레스(SERES), 지리(Geely), 둥펑(Dongfeng)은 주요 공급업체들과 함께 전면에 나서 자동차 공급망 전반의 긴밀한 협력을 보여줬다. 이춘의 리튬 배터리 클러스터, 간저우의 청정에너지 제조 부문, 난사 반도체 및 집적회로 산업단지를 대표하는 지역 대표단은 원자재 조달부터 배터리 재활용에 이르는 통합 공급망 역량을 선보였다.

신기술이 장식한 중심 무대

CATL은 여러 신규 배터리 제품을 세계 최초로 공개했으며, 고션하이테크(Gotion High-tech)는 고체 배터리 분야의 최신 혁신 성과를 선보였다. 샤오펑(XPeng)의 Turing AI 칩과 IRON 휴머노이드 로봇이 함께 전시됐고, 모멘타(Momenta)의 강화학습 기반 자율주행 알고리즘은 차세대 지능형 주행 기술의 가능성을 보여줬다. 보쉬(Bosch)의 크로스 도메인 시스템 솔루션과 테슬라(Tesla)의 폐쇄형 배터리 수명 주기 시연은 스마트 자동차 부문 전반에서 이뤄지고 있는 폭넓은 혁신을 부각했다.

도로를 넘어 확장되는 새로운 모빌리티 개념

GAC가 육성한 플라잉카 GOVY AirCab이 처음 공개됐으며, 중국자동차모터스포츠연맹(Federation of Automobile and Motorcycle Sports of China)은 여러 대학과 협력해 수소 동력 레이스카와 자율주행 Formula Student 차량을 전시했다. 이는 저고도 모빌리티의 발전이 지상 교통과 교차하기 시작했음을 보여준다. 윈라인 테크놀로지(Winline Technology)의 대형 트럭용 메가와트급 초고속 충전, 중커루안(Zhongke Lu'an)의 차량용 UV 살균 시스템 등 보완적 혁신도 더 안전하고 깨끗하며 효율적인 미래 모빌리티 솔루션의 모습을 미리 보여줬다.

신소재와 파워트레인 시스템부터 지능형 주행 및 저고도 솔루션에 이르기까지, 이 부문은 교통의 미래를 재편하고 있는 폭넓은 혁신을 선보였다. CISCE는 앞으로도 공급망의 업스트림 및 다운스트림 참여자 간 상호 이익이 되는 협력을 위한 가교 역할을 지속하며, 모빌리티를 더 스마트하고 편리하게 만드는 동시에 신흥 기술이 실제 응용 분야로 전환되도록 지원할 것이다.

SOURCE China International Supply Chain Expo