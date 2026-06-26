- Cadena de Vehículos Inteligentes en la 4ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China: Viajes más cómodos

CATL, XPeng, SERES y otros líderes del sector presentan innovaciones integrales de movilidad inteligente

PEKÍN, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La sección de la Cadena de Suministro de Vehículos Inteligentes de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) ha abierto en la jornada de hoy sus puertas en el pabellón E2 del Centro Internacional de Exposiciones de China (Shunyi Venue). Bajo el lema "Viajes más cómodos", la sección reunió a los principales actores del ecosistema de vehículos inteligentes para mostrar los avances en electrificación, conducción inteligente y tecnologías de vehículos conectados, abarcando todas las etapas de la cadena de valor de la automoción, desde materias primas y componentes básicos hasta vehículos eléctricos e infraestructura de carga.

Smart Vehicle chain: Making Travel Convenient

Colaboración en la cadena de suministro en exhibición

Los líderes de la industria SERES, Geely y Dongfeng fueron protagonistas junto con sus principales proveedores, demostrando una estrecha colaboración en toda la cadena de suministro de automoción. Delegaciones regionales que representaban al clúster de baterías de litio de Yichun, el sector de fabricación de energía limpia de Ganzhou y el parque industrial de semiconductores y circuitos integrados de Nansha presentaron capacidades integradas de la cadena de suministro que abarcan desde el abastecimiento de materias primas hasta el reciclaje de baterías.

Nuevas tecnologías toman el protagonismo

CATL ha dado a conocer a nivel mundial varios productos nuevos de baterías, mientras que Gotion High-tech mostró sus últimos avances en baterías de estado sólido. El chip de IA Turing y el robot humanoide IRON de XPeng se exhibieron juntos, y el algoritmo de conducción autónoma basado en aprendizaje por refuerzo de Momenta ofreció un vistazo a la próxima generación de tecnologías de conducción inteligente. Las soluciones de sistemas multidominio de Bosch y la demostración de Tesla de un ciclo de vida de batería de circuito cerrado destacaron la amplitud de la innovación que se está produciendo en el sector de los vehículos inteligentes.

Nuevos conceptos de movilidad se expanden más allá de la carretera

El coche volador GOVY AirCab, desarrollado por GAC, hizo su debut, mientras que la Federación China de Automovilismo y Motociclismo se asoció con varias universidades para exhibir coches de carreras propulsados por hidrógeno y vehículos autónomos de Formula Student, ilustrando cómo los avances en movilidad a baja altitud comienzan a converger con el transporte terrestre. Innovaciones complementarias como la sobrealimentación de nivel megavatio de Winline Technology para camiones pesados y los sistemas de esterilización UV para vehículos de Zhongke Lu'an ofrecieron un anticipo de las futuras soluciones de movilidad diseñadas para ser más seguras, limpias y eficientes.

Abarcando desde nuevos materiales y sistemas de propulsión hasta conducción inteligente y soluciones para baja altitud, esta sección mostró la amplitud de la innovación que está transformando el futuro del transporte. CISCE seguirá sirviendo como puente para la colaboración mutuamente beneficiosa entre los actores de la cadena de suministro, tanto ascendentes como descendentes, haciendo que la movilidad sea más inteligente y sencilla, al tiempo que ayuda a convertir las tecnologías emergentes en aplicaciones del mundo real.