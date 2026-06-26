China International Supply Chain Expo ครั้งที่ 4 ชูการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้นในส่วนจัดแสดงห่วงโซ่ยานยนต์อัจฉริยะ

News provided by

China International Supply Chain Expo

26 Jun, 2026, 16:03 CST

CATL, XPeng, SERES และผู้นำอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเดินทางอัจฉริยะครบทั้งห่วงโซ่

ปักกิ่ง, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ส่วนจัดแสดงห่วงโซ่ยานยนต์อัจฉริยะในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 เปิดขึ้นแล้วที่ฮอลล์ E2 ณ China International Exhibition Center (Shunyi Venue) ภายใต้ธีม "Making Travel More Convenient" โดยได้รวบรวมผู้เล่นสำคัญจากทั่วทั้งระบบนิเวศยานยนต์อัจฉริยะ เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า การขับขี่อัจฉริยะ และเทคโนโลยียานยนต์เชื่อมต่อ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่วัตถุดิบและชิ้นส่วนหลัก ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟฟ้า

การร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานภายในงาน

Continue Reading
Smart Vehicle chain: Making Travel Convenient
Smart Vehicle chain: Making Travel Convenient

ผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง SERES, Geely และ Dongfeng ได้ขึ้นเวทีร่วมกับซัพพลายเออร์หลักของตน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดตลอดห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ ขณะเดียวกัน คณะผู้แทนจากคลัสเตอร์แบตเตอรี่ลิเธียมเมืองอี้ชุน ภาคการผลิตพลังงานสะอาดเมืองกานโจว และนิคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ IC เขตหนานซา ได้นำเสนอศักยภาพห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่

เทคโนโลยีใหม่เป็นจุดสนใจหลัก

CATL เปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่หลายรายการสู่ตลาดโลก ขณะที่ Gotion High-tech นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดด้านแบตเตอรี่โซลิดสเตต ด้าน XPeng ได้จัดแสดงชิป AI "Turing" และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ IRON ร่วมกันในงานเดียวกัน ขณะที่อัลกอริทึมการขับขี่อัตโนมัติแบบ reinforcement learning ของ Momenta ได้แสดงให้เห็นทิศทางใหม่ของเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ โซลูชันระบบข้ามโดเมนของ Bosch และการสาธิตวงจรชีวิตแบตเตอรี่แบบปิดของ Tesla สะท้อนขอบเขตของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในภาคยานยนต์อัจฉริยะ

แนวคิดการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ขยายไปไกลกว่าท้องถนน

รถบินได้ต้นแบบที่อยู่ในโครงการของ GAC อย่าง GOVY AirCab ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก ขณะที่สหพันธ์กีฬายานยนต์และจักรยานยนต์แห่งประเทศจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นำเสนอรถแข่งพลังงานไฮโดรเจนและรถแข่งอัตโนมัติระดับ Formula Student แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการเคลื่อนที่ระดับความสูงต่ำเริ่มเชื่อมโยงกับการขนส่งภาคพื้นดินมากขึ้น นวัตกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น ระบบซุปเปอร์ชาร์จระดับเมกะวัตต์สำหรับรถบรรทุกหนักของ Winline Technology และระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ในรถของ Zhongke Lu'an ยังสะท้อนภาพอนาคตของการเดินทางที่ปลอดภัย สะอาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตั้งแต่วัสดุใหม่ ระบบขับเคลื่อน ไปจนถึงการขับขี่อัจฉริยะและโซลูชันการเคลื่อนที่ระดับความสูงต่ำ โซนนี้ได้แสดงให้เห็นความกว้างของนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของการเดินทาง งาน CISCE จะยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เล่นต้นน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำให้การเดินทางฉลาดขึ้นและสะดวกขึ้น พร้อมผลักดันเทคโนโลยีใหม่สู่การใช้งานจริง

SOURCE China International Supply Chain Expo

Also from this source

Zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan CISCE keempat: Logistik, Kewangan dan Kesalinghubungan Global Menjadi Tumpuan

Zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan CISCE keempat: Logistik, Kewangan dan Kesalinghubungan Global Menjadi Tumpuan

Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) Keempat telah melancarkan zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan khusus yang memberi tumpuan kepada...
Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4: Menjadikan Perjalanan Lebih Mudah

Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4: Menjadikan Perjalanan Lebih Mudah

Segmen Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) keempat telah dibuka di Dewan E2, China International...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Automotive

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics