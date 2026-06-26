China International Supply Chain Expo ครั้งที่ 4 ชูการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้นในส่วนจัดแสดงห่วงโซ่ยานยนต์อัจฉริยะ
News provided byChina International Supply Chain Expo
26 Jun, 2026, 16:03 CST
CATL, XPeng, SERES และผู้นำอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเดินทางอัจฉริยะครบทั้งห่วงโซ่
ปักกิ่ง, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ส่วนจัดแสดงห่วงโซ่ยานยนต์อัจฉริยะในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 เปิดขึ้นแล้วที่ฮอลล์ E2 ณ China International Exhibition Center (Shunyi Venue) ภายใต้ธีม "Making Travel More Convenient" โดยได้รวบรวมผู้เล่นสำคัญจากทั่วทั้งระบบนิเวศยานยนต์อัจฉริยะ เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า การขับขี่อัจฉริยะ และเทคโนโลยียานยนต์เชื่อมต่อ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่วัตถุดิบและชิ้นส่วนหลัก ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟฟ้า
การร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานภายในงาน
ผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง SERES, Geely และ Dongfeng ได้ขึ้นเวทีร่วมกับซัพพลายเออร์หลักของตน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดตลอดห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ ขณะเดียวกัน คณะผู้แทนจากคลัสเตอร์แบตเตอรี่ลิเธียมเมืองอี้ชุน ภาคการผลิตพลังงานสะอาดเมืองกานโจว และนิคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ IC เขตหนานซา ได้นำเสนอศักยภาพห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่
เทคโนโลยีใหม่เป็นจุดสนใจหลัก
CATL เปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่หลายรายการสู่ตลาดโลก ขณะที่ Gotion High-tech นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดด้านแบตเตอรี่โซลิดสเตต ด้าน XPeng ได้จัดแสดงชิป AI "Turing" และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ IRON ร่วมกันในงานเดียวกัน ขณะที่อัลกอริทึมการขับขี่อัตโนมัติแบบ reinforcement learning ของ Momenta ได้แสดงให้เห็นทิศทางใหม่ของเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ โซลูชันระบบข้ามโดเมนของ Bosch และการสาธิตวงจรชีวิตแบตเตอรี่แบบปิดของ Tesla สะท้อนขอบเขตของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในภาคยานยนต์อัจฉริยะ
แนวคิดการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ขยายไปไกลกว่าท้องถนน
รถบินได้ต้นแบบที่อยู่ในโครงการของ GAC อย่าง GOVY AirCab ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก ขณะที่สหพันธ์กีฬายานยนต์และจักรยานยนต์แห่งประเทศจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นำเสนอรถแข่งพลังงานไฮโดรเจนและรถแข่งอัตโนมัติระดับ Formula Student แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการเคลื่อนที่ระดับความสูงต่ำเริ่มเชื่อมโยงกับการขนส่งภาคพื้นดินมากขึ้น นวัตกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น ระบบซุปเปอร์ชาร์จระดับเมกะวัตต์สำหรับรถบรรทุกหนักของ Winline Technology และระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ในรถของ Zhongke Lu'an ยังสะท้อนภาพอนาคตของการเดินทางที่ปลอดภัย สะอาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตั้งแต่วัสดุใหม่ ระบบขับเคลื่อน ไปจนถึงการขับขี่อัจฉริยะและโซลูชันการเคลื่อนที่ระดับความสูงต่ำ โซนนี้ได้แสดงให้เห็นความกว้างของนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของการเดินทาง งาน CISCE จะยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เล่นต้นน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำให้การเดินทางฉลาดขึ้นและสะดวกขึ้น พร้อมผลักดันเทคโนโลยีใหม่สู่การใช้งานจริง
SOURCE China International Supply Chain Expo
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