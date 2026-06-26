寧德時代、小鵬、賽力斯等頭部企業亮相第四屆鏈博會智能汽車鏈

前沿技術集中爆發，創新動能澎湃。寧德時代全球首發多款全新電池產品，國軒高科展示固態電池最新突破；小鵬圖靈AI芯片與IRON人形機器人同台亮相，Momenta強化學習智駕算法引領行業方向；博世跨域系統解決方案、特斯拉電池綠色生命週期閉環，彰顯智能電動化技術的深度與廣度。

跨界融合加速，未來出行圖景漸行漸近。廣汽孵化的高域飛行汽車GOVY AirCab首次亮相，中汽摩聯攜手高校展示氫能賽車與無人駕駛方程式，低空經濟與地面交通交匯共生；永聯科技兆瓦級重卡超充、中科潞安車載紫外殺菌等配套創新，勾勒安全、綠色、便捷的立體化未來出行新圖景。

從材料創新到動力革命，從智能駕駛到低空探索，中國智能汽車產業鏈正以開放協同的姿態，加速邁向全球價值鏈中高端。鏈博會將持續為產業鏈上下游搭建合作共贏的橋樑，讓出行更加便捷，讓未來加速到來。

SOURCE China International Supply Chain Expo