La sección Cadena de vehículos inteligentes en la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China: hacer que los viajes sean más cómodos

CATL, XPeng, SERES y otros líderes del sector presentan innovaciones en movilidad inteligente que abarcan toda la cadena

PEKÍN, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La sección Cadena de vehículos inteligentes de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) se inauguró en el Pabellón E2 del Centro Internacional de Exposiciones de China (Sede de Shunyi). Con el tema "Hacer que los viajes sean más cómodos", esta sección reunió a actores clave de todo el ecosistema de vehículos inteligentes con el fin de mostrar los avances en electrificación, conducción inteligente y tecnologías de vehículos conectados, que abarcan cada etapa de la cadena de valor automotriz, desde las materias primas y los componentes esenciales hasta los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga.

Cadena de vehículos inteligentes: hacer que los viajes sean más cómodos

La colaboración en la cadena de suministro en primer plano

Los líderes de la industria SERES, Geely y Dongfeng asumieron un papel protagónico junto a sus proveedores clave, lo que demostró una estrecha colaboración en toda la cadena de suministro automotriz. Las delegaciones regionales que representan al clúster de baterías de litio de Yichun, al sector de fabricación de energía limpia de Ganzhou y al parque industrial de semiconductores y circuitos integrados de Nansha presentaron capacidades integradas de la cadena de suministro, las cuales van desde la obtención de materias primas hasta el reciclaje de baterías.

Las nuevas tecnologías asumen el papel protagónico

CATL presentó varios productos nuevos relacionados con las baterías a nivel mundial, mientras que Gotion High-tech mostró sus últimos avances en baterías de estado sólido. El chip de IA Turing y el robot humanoide IRON de XPeng se presentaron juntos en la exposición, mientras que el algoritmo de conducción autónoma basado en aprendizaje por refuerzo de Momenta ofreció un vistazo a la próxima generación de tecnologías de conducción inteligente. Las soluciones de sistemas de dominio cruzado de Bosch y la demostración de Tesla acerca de un ciclo de vida de batería de circuito cerrado destacaron la amplitud de la innovación que se desarrolla en el sector de vehículos inteligentes.

Los nuevos conceptos de movilidad se expanden más allá de las carreteras

El auto volador desarrollado por GAC, el GOVY AirCab, hizo su debut, mientras que la Federación de Deportes de Automovilismo y Motociclismo de China se asoció con varias universidades para exhibir autos de carreras propulsados por hidrógeno y vehículos autónomos de Formula Student, lo cual ilustra cómo los desarrollos en movilidad de baja altitud comienzan a cruzarse con el transporte terrestre. Las innovaciones complementarias, tales como la sobrecarga a nivel de megavatios de Winline Technology para camiones de carga pesada y los sistemas de esterilización por rayos UV dentro de los vehículos de Zhongke Lu'an, ofrecieron un adelanto de las futuras soluciones de movilidad diseñadas para ser más seguras, limpias y eficientes.

Desde nuevos materiales y sistemas de propulsión hasta la conducción inteligente y soluciones de baja altitud, la sección exhibió la amplitud de la innovación que está transformando el futuro del transporte. CISCE seguirá actuando como conexión para una colaboración mutuamente beneficiosa entre los actores de las etapas iniciales y finales de la cadena de suministro, haciendo que la movilidad sea más inteligente y sencilla, al tiempo que contribuye a convertir las tecnologías emergentes en aplicaciones del mundo real.

FUENTE China International Supply Chain Expo