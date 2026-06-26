第4回中国国際サプライチェーン博覧会（CISCE）における「スマート・ビークル・チェーン：旅行をより便利に」

CATL、XPeng、SERESなどの業界リーダーがスマートモビリティのフルチェーンのイノベーションを披露

北京、2026年6月27日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーン博覧会（CISCE）の「スマート・ビークル・チェーン」セクションが、中国国際展覧センター（順義会場）のE2ホールで開幕しました。「旅行をより便利に（Making Travel More Convenient）」というテーマのもと、このセクションでは、スマート・ビークル・エコシステム全体の主要プレイヤーが一堂に会し、原材料や主要コンポーネントから電気自動車、充電インフラに至るまで、自動車のバリューチェーンのあらゆる段階にわたる、電動化、インテリジェント・ドライビング、コネクテッドカー技術の進歩を紹介しました。

サプライチェーンにおける連携の展示

Smart Vehicle chain: Making Travel Convenient

業界のリーダーであるSERES、Geely、およびDongfengが主要サプライヤーと共に中心的な役割を担い、自動車サプライチェーン全体にわたる緊密な連携を実証しました。宜春のリチウム電池クラスター、贛州のクリーンエネルギー製造部門、および南沙の半導体・IC産業パークを代表する地域代表団は、原材料の調達からバッテリーのリサイクルに至るまでを網羅する統合的なサプライチェーン能力を紹介しました。

脚光を浴びる新技術

CATLは世界に向けて複数の新型バッテリー製品を初公開し、一方のGotion High-techは全固体電池における最新のブレークスルーを披露しました。XPengのAIチップ「Turing」とヒューマノイドロボット「IRON」が同展示会で一堂に会し、Momentaの強化学習に基づく自動運転アルゴリズムは、次世代のインテリジェント・ドライビング技術の片鱗を垣間見せました。Boschのクロスドメイン・システムソリューションと、Teslaによるバッテリー・ライフサイクルのクローズドループのデモンストレーションは、スマート・ビークル分野全体で起こっているイノベーションの広がりを浮き彫りにしました。

道路の枠を超えて広がる新たなモビリティの概念

GACが開発を支援した空飛ぶクルマ「GOVY AirCab」が初公開されたほか、Federation of Automobile and Motorcycle Sports of China（中国自動車モーターサイクルスポーツ連盟）は複数の大学と提携し、水素駆動のレースカーや自動運転のフォーミュラ・スチューデント車両を展示し、低高度モビリティの発展が地上交通とどのように交わり始めているかを示しました。Winline Technologyの大型トラック向けメガワット級の超急速充電や、Zhongke Lu'anの車載用UV殺菌システムといった補完的なイノベーションは、より安全で、よりクリーン、そしてより効率的になるよう設計された未来のモビリティ・ソリューションのプレビューを提供しました。

新素材やパワートレインシステムから、インテリジェント・ドライビングや低高度ソリューションに至るまで、このセクションでは、交通の未来を再構築しているイノベーションの広がりを紹介しました。CISCEは、サプライチェーン全体の上流および下流のプレイヤー間の相互に有益な連携の架け橋としての役割を果たし続け、モビリティをよりスマートで便利なものにするとともに、新興技術の現実世界への実用化を支援していきます。

SOURCE China International Supply Chain Expo