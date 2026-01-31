CANADÁ APOIA NOVO BANCO DE DEFESA, SEGURANÇA E RESILIÊNCIA

LONDRES, 31 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Declaração do Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group:

O DSRB Development Group saúda a declaração do Ministro das Finanças do Canadá confirmando o papel de liderança do Canadá no que diz respeito ao estabelecimento do Defence, Security and Resilience Bank.

A liderança do Canadá reflete um entendimento compartilhado entre aliados de que o fortalecimento da defesa e da segurança agora requer não apenas maiores gastos, mas estruturas de financiamento capazes de apoiar o aumento de escala industrial, a resiliência da cadeia de suprimentos e a capacidade de longo prazo. O Defence, Security and Resilience Bank (Banco de Defesa, Segurança e Resiliência) está sendo criado para enfrentar esse desafio, melhorando o acesso a financiamento acessível e previsível em todos os ecossistemas de defesa e segurança, enquanto trabalha em conjunto com as instituições nacionais e multilaterais existentes.

O DSRB Development Group está trabalhando em estreita colaboração com o Canadá e outras nações com ideias semelhantes para apoiar o estabelecimento do Banco, incluindo seu design, governança e estrutura operacional, para garantir que ele atenda às necessidades das nações participantes e de suas indústrias.

