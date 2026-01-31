LE CANADA SOUTIENT LA NOUVELLE BANQUE DE DÉFENSE, DE SÉCURITÉ ET DE RÉSILIENCE

LONDRES, 31 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Déclaration du groupe de développement de la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB) :

Le groupe de développement du DSRB se félicite de la déclaration du ministre canadien des finances confirmant le rôle de chef de file du Canada en ce qui concerne la création de la Banque de défense, de sécurité et de résilience.

Le leadership du Canada témoigne d'une compréhension partagée par les alliés que le renforcement de la défense et de la sécurité nécessite non seulement une augmentation des dépenses, mais aussi des structures de financement capables de soutenir l'expansion industrielle, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la capacité à long terme. La Banque de défense, de sécurité et de résilience est créée pour relever ce défi en améliorant l'accès à des financements abordables et prévisibles dans l'ensemble des écosystèmes de défense et de sécurité, tout en travaillant aux côtés des institutions nationales et multilatérales existantes.

Le groupe de développement du DSRB travaille en étroite collaboration avec le Canada et d'autres nations partageant les mêmes idées pour soutenir la création de la banque, y compris sa conception, sa gouvernance et son cadre opérationnel, afin de s'assurer qu'elle répond aux besoins des nations participantes et de leurs industries.