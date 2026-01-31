캐나다, 신규 국방안보회복력 은행 설립 지지

런던, 2026년 2월 1일 /PRNewswire/ -- 국방안보회복력 은행(Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) 개발 그룹 성명:

DSRB 개발 그룹은 국방안보회복력 은행 설립과 관련해 캐나다가 주도적 역할을 수행하겠다는 입장을 공식적으로 확인한 캐나다 재무장관의 성명을 환영한다.

캐나다의 리더십은 국방 및 안보 역량 강화를 위해 단순한 지출 확대를 넘어, 산업 규모 확대, 공급망 회복력, 장기적 역량을 지원할 수 있는 금융 구조가 필요하다는 점에 대해 동맹국 간 공감대가 형성되어 있음을 보여준다. 국방안보회복력 은행은 이러한 과제에 대응하기 위해 설립되며, 기존의 국가 및 다자간 기관과 협력하면서 국방 및 안보 생태계 전반에 걸쳐 합리적이고 예측 가능한 금융 접근성을 개선하는 것을 목표로 한다.

DSRB 개발 그룹은 참여국과 관련 산업의 수요를 충족할 수 있도록 설계, 거버넌스 및 운영 체계 구축을 지원하기 위해 캐나다 및 뜻을 같이하는 국가들과 긴밀히 협력하고 있다.

