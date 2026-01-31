KANADA PODPORUJE NOVOU BANKU PRO OBRANU, BEZPEČNOST A ODOLNOST

News provided by

Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group

Jan 31, 2026, 16:39 ET

LONDÝN, 31. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Prohlášení skupiny pro rozvoj Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost (DSRB):

Skupina pro rozvoj DSRB vítá prohlášení kanadského ministra financí, které potvrzuje vedoucí roli Kanady při zřizování Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost.

Vedoucí role Kanady odráží společné porozumění mezi spojenci, že posílení obrany a bezpečnosti nyní vyžaduje nejen zvýšené výdaje, ale také finanční struktury schopné podporovat průmyslové rozšiřování, odolnost dodavatelského řetězce a dlouhodobou kapacitu. Banka pro obranu, bezpečnost a odolnost je zřizována s cílem řešit tuto výzvu zlepšením přístupu k dostupnému a předvídatelnému financování v rámci ekosystémů obrany a bezpečnosti, přičemž bude spolupracovat se stávajícími národními a multilaterálními institucemi.

Skupina pro rozvoj DSRB úzce spolupracuje s Kanadou a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi na podpoře založení banky, včetně jejího návrhu, správy a operačního rámce, aby bylo zajištěno, že bude splňovat potřeby zúčastněných zemí a jejich hospodářských odvětví.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

KANADA PODPORUJE NOVÚ BANKU PRE OBRANU, BEZPEČNOSŤ A ODOLNOSŤ

Vyhlásenie skupiny Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group: Skupina DSRB Development Group víta vyhlásenie kanadského ministra ...

KANADA UNTERSTÜTZT DIE NEUE BANK FÜR VERTEIDIGUNG, SICHERHEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Erklärung der Entwicklungsgruppe der Defence, Security and Resilience Bank (DSRB): Die DSRB-Entwicklungsgruppe begrüßt die Erklärung des kanadischen...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Aerospace, Defense

Aerospace, Defense

Foreign Policy & International Affairs

Foreign Policy & International Affairs

News Releases in Similar Topics