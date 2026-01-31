KANADA PODPORUJE NOVOU BANKU PRO OBRANU, BEZPEČNOST A ODOLNOST
News provided byDefence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group
Jan 31, 2026, 16:39 ET
LONDÝN, 31. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Prohlášení skupiny pro rozvoj Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost (DSRB):
Skupina pro rozvoj DSRB vítá prohlášení kanadského ministra financí, které potvrzuje vedoucí roli Kanady při zřizování Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost.
Vedoucí role Kanady odráží společné porozumění mezi spojenci, že posílení obrany a bezpečnosti nyní vyžaduje nejen zvýšené výdaje, ale také finanční struktury schopné podporovat průmyslové rozšiřování, odolnost dodavatelského řetězce a dlouhodobou kapacitu. Banka pro obranu, bezpečnost a odolnost je zřizována s cílem řešit tuto výzvu zlepšením přístupu k dostupnému a předvídatelnému financování v rámci ekosystémů obrany a bezpečnosti, přičemž bude spolupracovat se stávajícími národními a multilaterálními institucemi.
Skupina pro rozvoj DSRB úzce spolupracuje s Kanadou a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi na podpoře založení banky, včetně jejího návrhu, správy a operačního rámce, aby bylo zajištěno, že bude splňovat potřeby zúčastněných zemí a jejich hospodářských odvětví.
Share this article