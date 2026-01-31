CANADÁ RESPALDA AL NUEVO BANCO DE DEFENSA, SEGURIDAD Y RESILIENCIA

LONDRES, 31 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Declaración del Grupo de Desarrollo del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB):

El Grupo de Desarrollo de la DSRB acoge con beneplácito la declaración del Ministro de Finanzas de Canadá que confirma el papel de liderazgo de Canadá con respecto al establecimiento del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia.

El liderazgo de Canadá refleja un entendimiento compartido entre los aliados de que el fortalecimiento de la defensa y la seguridad ahora requiere no solo un mayor gasto, sino también estructuras de financiamiento capaces de apoyar la ampliación industrial, la resiliencia de la cadena de suministro y la capacidad a largo plazo. El Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia se está estableciendo para abordar este desafío al mejorar el acceso a un financiamiento asequible y predecible en todos los ecosistemas de defensa y seguridad, al tiempo que trabaja junto con las instituciones nacionales y multilaterales existentes.

El Grupo de Desarrollo de la DSRB está trabajando en estrecha colaboración con Canadá y otras naciones con ideas afines para apoyar el establecimiento del Banco, incluido su diseño, gobernanza y marco operativo, para garantizar que satisfaga las necesidades de las naciones participantes y sus industrias.

FUENTE Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group