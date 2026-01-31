КАНАДА ПОДДЕРЖИВАЕТ СОЗДАНИЕ НОВОГО БАНКА ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ

ЛОНДОН, 1 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Заявление группы развития Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB):

группа развития банка DSRB приветствует заявление министра финансов Канады, подтверждающее ведущую роль Канады в создании Банка обороны, безопасности и устойчивости.

Руководство Канады отражает сложившееся среди союзников общее понимание того, что укрепление обороны и безопасности в настоящее время требует не только увеличения расходов, но и схем финансирования, способных поддержать масштабный рост промышленности, надежность цепочек поставок и долгосрочный потенциал. Банк обороны, безопасности и устойчивости создается для решения этой сложной задачи путем улучшения доступа к недорогому и прогнозируемому финансированию в рамках экосистем обороны и безопасности, работая вместе с существующими национальными и многосторонними учреждениями.

Группа развития банка DSRB тесно сотрудничает с Канадой и другими странами-единомышленницами, чтобы получить поддержку в создании Банка, включая его организационную модель, управление и операционную структуру, для обеспечения его соответствия потребностям стран-участниц и их промышленности.