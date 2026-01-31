Canadá apoya el nuevo Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia

LONDRES, 31 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Declaración del Grupo de Desarrollo del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB):

El Grupo de Desarrollo del DSRB acoge con satisfacción la declaración del Ministro de Finanzas de Canadá, que confirma el liderazgo de Canadá en la creación del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia.

El liderazgo de Canadá refleja la comprensión compartida entre sus aliados de que fortalecer la defensa y la seguridad requiere no solo un mayor gasto, sino también estructuras de financiación capaces de respaldar la expansión industrial, la resiliencia de la cadena de suministro y la capacidad a largo plazo. El Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia se crea para abordar este desafío mejorando el acceso a financiación asequible y predecible en todos los ecosistemas de defensa y seguridad, trabajando en colaboración con las instituciones nacionales y multilaterales existentes.

El Grupo de Desarrollo del DSRB colabora estrechamente con Canadá y otras naciones con ideas afines para apoyar la creación del Banco, incluyendo su diseño, gobernanza y marco operativo, con el fin de garantizar que satisfaga las necesidades de las naciones participantes y sus industrias.