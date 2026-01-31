KANADA PODPORUJE NOVÚ BANKU PRE OBRANU, BEZPEČNOSŤ A ODOLNOSŤ

News provided by

Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group

Jan 31, 2026, 17:05 ET

LONDÝN, 31. január 2026 /PRNewswire/ -- Vyhlásenie skupiny Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group:

Skupina DSRB Development Group víta vyhlásenie kanadského ministra financií, v ktorom potvrdzuje poprednú úlohu Kanady, pokiaľ ide o zriadenie Defence, Security and Resilience Bank (Banka pre obranu, bezpečnosť a odolnosť).

Kanadské vedenie odráža spoločné chápanie spojencov, že posilnenie obrany a bezpečnosti si v súčasnosti vyžaduje nielen zvýšené výdavky, ale aj finančné štruktúry schopné podporiť rozširovanie priemyslu, odolnosť dodávateľského reťazca a dlhodobú kapacitu. Na riešenie tejto výzvy sa zriaďuje Defence, Security and Resilience Bank na zlepšenie prístupu k cenovo dostupnému a predvídateľnému financovaniu v rámci obranných a bezpečnostných ekosystémov a zároveň spoluprácou s existujúcimi národnými a multilaterálnymi inštitúciami.

Skupina DSRB Development Group úzko spolupracuje s Kanadou a ďalšími podobne zmýšľajúcimi krajinami na podpore založenia banky, vrátane jej návrhu, riadenia a operačného rámca, aby sa zaistilo, že bude spĺňať potreby zúčastnených krajín a ich priemyselných odvetví.

