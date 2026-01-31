KANADA MENDUKUNG DEFENCE, SECURITY AND RESILIENCE BANK BARU

LONDON, 1 Februari, 2026 /PRNewswire/ -- Pernyataan dari Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group:

DSRB Development Group menyambut baik pernyataan Menteri Keuangan Kanada yang menegaskan peran utama Kanada dalam pendirian Defence, Security and Resilience Bank.

Kepemimpinan Kanada mencerminkan pemahaman bersama di antara negara sekutu bahwa saat ini memperkuat pertahanan dan keamanan memerlukan pengeluaran lebih besar sekaligus struktur pembiayaan yang dapat mendukung peningkatan industri, ketahanan rantai pasokan, dan kemampuan jangka panjang. Defence, Security and Resilience Bank didirikan untuk mengatasi masalah ini dengan cara meningkatkan akses ke pembiayaan yang terjangkau dan dapat diprediksi di ekosistem pertahanan dan keamanan selagi bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun multilateral yang ada.

DSRB Development Group menjalin kerja sama yang erat dengan Kanada dan negara-negara lain yang sepemikiran untuk mendukung pembentukan Defence, Security and Resilience Bank, termasuk desain, tata kelola, dan kerangka kerja operasionalnya guna memastikan Bank ini memenuhi kebutuhan negara-negara peserta maupun industri mereka.

SOURCE Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group