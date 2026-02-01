كندا تدعم إنشاء بنك جديد للدفاع والأمن والمرونة

لندن، 1 فبراير /PRNewswire/ -- بيان صادر عن مجموعة تطوير بنك الدفاع والأمن والمرونة (DSRB):

ترحّب مجموعة تطوير بنك الدفاع والأمن والمرونة بالبيان الصادر عن وزيرة المالية الكندية، الذي يؤكد ريادة كندا في إنشاء بنك الدفاع والأمن والمرونة.

تعكس قيادة كندا فهمًا مشتركًا بين الحلفاء مفاده أن تعزيز قدرات الدفاع والأمن في الوقت الراهن لا يتطلب فقط زيادة الإنفاق، بل يستلزم أيضًا هياكل تمويل قادرة على دعم التوسع الصناعي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وبناء قدرات طويلة الأجل. يجري إنشاء بنك الدفاع والأمن والمرونة لمواجهة هذا التحدي من خلال تحسين الوصول إلى التمويل الميسّر والقابل للتنبؤ به عبر منظومات الدفاع والأمن، مع العمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية ومتعددة الأطراف القائمة.

وتعمل مجموعة تطوير بنك الدفاع والأمن والمرونة بشكل وثيق مع كندا ودول أخرى تتشارك التوجه نفسه لدعم إنشاء البنك، بما في ذلك تصميمه، وحوكمته، وإطاره التشغيلي، بما يضمن تلبية احتياجات الدول المشاركة وقطاعاتها الصناعية.