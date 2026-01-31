KANADA UNTERSTÜTZT DIE NEUE BANK FÜR VERTEIDIGUNG, SICHERHEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

News provided by

Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group

Jan 31, 2026, 17:03 ET

LONDON, 31. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Erklärung der Entwicklungsgruppe der Defence, Security and Resilience Bank (DSRB):

Die DSRB-Entwicklungsgruppe begrüßt die Erklärung des kanadischen Finanzministers, in der die führende Rolle Kanadas bei der Einrichtung der Bank für Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit bestätigt wird.

Kanadas Führungsrolle spiegelt die gemeinsame Einsicht der Verbündeten wider, dass die Stärkung von Verteidigung und Sicherheit jetzt nicht nur höhere Ausgaben erfordert, sondern auch Finanzierungsstrukturen, die in der Lage sind, den industriellen Ausbau, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und langfristige Kapazitäten zu unterstützen. Die Bank für Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit soll diese Herausforderung angehen, indem sie den Zugang zu erschwinglichen, vorhersehbaren Finanzierungen im gesamten Verteidigungs- und Sicherheitsökosystem verbessert und dabei mit bestehenden nationalen und multilateralen Institutionen zusammenarbeitet.

Die DSRB-Entwicklungsgruppe arbeitet eng mit Kanada und anderen gleichgesinnten Nationen zusammen, um die Einrichtung der Bank zu unterstützen, einschließlich ihrer Konzeption, ihrer Leitung und ihres operativen Rahmens, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der teilnehmenden Nationen und ihrer Industrien entspricht.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

KANADA PODPORUJE NOVÚ BANKU PRE OBRANU, BEZPEČNOSŤ A ODOLNOSŤ

Vyhlásenie skupiny Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group: Skupina DSRB Development Group víta vyhlásenie kanadského ministra ...

LE CANADA SOUTIENT LA NOUVELLE BANQUE DE DÉFENSE, DE SÉCURITÉ ET DE RÉSILIENCE

Déclaration du groupe de développement de la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB) : Le groupe de développement du DSRB se félicite...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Aerospace, Defense

Aerospace, Defense

Foreign Policy & International Affairs

Foreign Policy & International Affairs

News Releases in Similar Topics