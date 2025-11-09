CCTV+: 13. fórum globálních video médií se koná v Si-anu s výzvou k posílení hlasu globálního Jihu
News provided byCCTV+
Nov 09, 2025, 16:27 ET
SI-AN, Čína, 9. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Ve čtvrtek byla v Si-anu v severozápadní čínské provincii Šen-si uvedena Zahajovací schůzka mechanismu mediálních partnerů z globálního Jihu a 13. fórum globálních video médií (VMF). Sešli se na něm vládní činitelé a představitelé mezinárodních médií, aby prozkoumali roli médií v globálním řízení a vydali výzvu ke spolupráci s cílem posílit hlas globálního Jihu.
Fórum na téma „Budování konsensu pro společný prospěch: role médií v globálním řízení" přilákalo více než 300 hostů, včetně vedoucích představitelů mezinárodních organizací a mediálních institucí ze 40 zemí a regionů a rovněž zástupců velvyslanectví v Číně.
Dvoudenní akci společně sponzorují CCTV Video News Agency (CCTV+), oddělení propagandy Komunistické strany Číny (KSČ) v městském výboru Si-an a úřad China Media Group (CMG) v Šen-si, s pomocí čínské státní televizní stanice China Global Television Network (CGTN).
Na fóru byl oficiálně spuštěn mechanismus mediálních partnerů z globálního Jihu, nová platforma iniciovaná CMG, jejímž cílem je prohloubit spolupráci mezi médii globálního Jihu, podpořit praktickou spolupráci, sdílení obsahu, odborné školení a společné produkce, jakož i podpořit dialog a výzkum mezi zúčastněnými mediálními partnery.
Byla založena na základě hlavních zásad podpory rovnocenné konzultace, společného rozvoje a posílení diskursivní síly globálního Jihu. Účastní se jí 528 mediálních organizací ze 114 zemí a regionů.
Pákistánský prezident Ásif Alí Zardárí, srílanský prezident Anura Kumara Dissanayake a uruguayský prezident Yamandu Orsi zaslali blahopřejné dopisy, v nichž popřáli fóru mnoho úspěchů a ocenili zavedení nového mechanismu spolupráce.
V úvodním projevu uvedl Čao I-te, tajemník provinčního výboru Komunistické strany Číny (KSČ) v Šen-si a předseda stálého výboru lidového kongresu provincie Šen-si, že provincie Šen-si, která je hostitelským místem fóra, má velký zájem na dalším posílení spolupráce a výměny s mediálními organizacemi z různých zemí, aby bylo možné dosáhnout většího pokroku v mediálním odvětví a podpořit hlubší vzájemné poznávání civilizací.
Šen Chaj-siung, zástupce vedoucího odboru propagandy Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ředitel China Media Group, ve svém projevu uvedl, že svět vstoupil do nového období turbulencí a transformace a iniciativa globálního řízení navržená čínským prezidentem Si Ťin-pchingem přímo reaguje na nejnaléhavější a nejdůležitější potřeby zemí globálního Jihu.
Prohlásil, že CMG iniciovala vytvoření mechanismu partnerství médií globálního Jihu, aby společně s mezinárodními mediálními partnery prozkoumala odpovědnost médií v globálním řízení a zdůraznila význam zachování novinářské profesionality, přijetí technologické transformace, budování mostů pro dialog a zaměření na rozvojovou spolupráci.
CMG je připravena spolupracovat se svými mediálními partnery z globálního Jihu, aby společně využili příležitosti k pokroku a přispěli svou společnou moudrostí a silou k budování spravedlivějšího, inkluzivnějšího a lepšího světového řádu, uvedl Šen.
Symbolickým momentem zahájení činnosti mechanismu mediálních partnerů z globálního Jihu bylo setkání čínských představitelů a vedoucích představitelů médií s dalšími zahraničními hosty, mezi nimiž byli Ahmed Nadeem, generální tajemník Asijsko-pacifické vysílací unie, Abelrahim Suleiman, generální ředitel Arabské vysílací unie, Juan Carlos Isaza, výkonný ředitel Latinskoamerické informační aliance, a Anthony Greene, ředitel Karibské vysílací unie, kteří tento mechanismus oficiálně uvedli do provozu.
Na fóru hosté sdíleli své názory na témata, jako je role a odpovědnost médií v globálním řízení, dosažení spravedlivějšího globálního komunikačního řádu a podpora vzájemného učení mezi civilizacemi.
Omar Razzaz, bývalý jordánský premiér, uvedl, že Jordánsko jako člen globálního Jihu pevně věří, že jednota a spolupráce jsou jediným způsobem, jak čelit současným výzvám a využít příležitostí. Poznamenal, že mechanismus globálního jižního mediálního partnerství umožňuje mediálním organizacím z různých zemí překonat regionální a kulturní rozdíly a společně posílit mezinárodní diskursivní sílu globálního Jihu.
Patrick Muyaya, ministr pro informace a média a mluvčí vlády Demokratické republiky Kongo, uvedl, že média globálního Jihu by měla přestat fungovat jako pouzí pozorovatelé globálních narativů a měla by se stát hlavními hybateli svých vlastních příběhů. Rovněž se domnívá, že nový mechanismus mediálních partnerů z globálního Jihu je nejen vysoce aktivní reakcí na potřeby současné doby, ale také důležitou platformou pro posílení kapacit médií, prohloubení spolupráce při tvorbě obsahu a stimulaci inovací.
Nguyen Thanh Lam, ředitel Vietnamské televize, uvedl, že tento mechanismus pomůže médiím globálního Jihu dále prohlubovat vzájemné učení a sdílení zkušeností a podpoří společnou tvorbu obsahu, přičemž zesílí hlasy jednoty, odpovědnosti a inovace pro globální publikum.
Mederbek Šermetalijev, ředitel Kyrgyzské národní tiskové agentury Kabar, uvedl, že posílení komunikace a spolupráce mezi médii globálního Jihu pomáhá prosazovat spravedlivější a rozumnější mezinárodní komunikační řád. Řekl, že nový mechanismus mediálních partnerů z globálního Jihu se zavazuje zajistit, aby byly plně vyslyšeny hlasy všech zemí, a podporovat vyváženější rozvoj globální mediální scény.
Agnes Ngunová, generální ředitelka Kenya Broadcasting Corporation, uvedla, že africké země touží používat vlastní hlasy k vyprávění svých příběhů a k předávání pravdivého a komplexního obrazu svých národů světu. Vyjádřila přesvědčení, že mechanismus mediálních partnerů z globálního Jihu poskytne cenné příležitosti médiím na celém kontinentu a umožní Africe, aby „již nemusela šeptat v koutě nebo prosit o místo u cizího ohně".
Jorge Luis Palenque, generální ředitel a výkonný ředitel bolivijského Lidového rozhlasu a televize, uvedl, že fórum podnítilo všechny strany k přehodnocení role, kterou by média globálního Jihu měla hrát při společném budování vyváženějšího systému řízení médií.
Vedoucí představitelé řady mezinárodních mediálních organizací, hlavních světových médií a diplomatických misí v Číně také zaslali videozprávy, které byly promítnuty na akci, a vyjádřili svou ochotu úzce spolupracovat s mediálními partnery z globálního Jihu, využívat dialog k odstranění předsudků a společnými silami budovat konsensus, čímž podpoří vyváženější, inkluzivnější a udržitelnější mediální ekosystém.
Na fóru bylo také oznámeno nebo představeno několik významných výsledků mediální spolupráce.
CMG spolupracovala s mediálními skupinami a univerzitami na založení mediálního vzdělávacího centra pro globální Jih ve městě San-ja v ostrovní provincii Chaj-nan v jižní Číně s cílem podporovat výměnu mediálních talentů mezi zeměmi globálního Jihu, pěstovat profesní etiku a zkoumat technologické inovace.
CGTN také ve čtvrtek oficiálně spustila tři specializované kanály na bezplatných streamovacích televizních platformách (FAST), které nabízejí globálním divákům pestrou programovou nabídku. Nově spuštěné kanály – CGTN Global Biz, China Travel a Discovering China – budou vysílat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na 15 hlavních mezinárodních platformách FAST a osloví téměř 200 milionů diváků po celém světě.
Na akci byly také zveřejněny výsledky globálního průzkumu veřejného mínění s názvem „Pohled globálního Jihu na svět". Na základě rozsáhlého průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 9 000 respondentů, bylo zjištěno, že globálními otázkami, které země globálního Jihu zajímají nejvíce, jsou chudoba, potravinová bezpečnost a obecně bezpečnost, přičemž více než 70 % respondentů doufá v reformy globálního systému řízení.
Byl také představen koprodukovaný program Hlasy globálního Jihu, který představuje úvahy a zkoumání zemí globálního Jihu o posílení globálního řízení.
Na fóru byl také zahájen společný projekt Příběhy globálního Jihu, který již přilákal talentované tvůrce ze 73 zemí a regionů po celém světě, aby se podělili o své jedinečné pohledy. CGTN se také spojila s médii po celém světě, aby společně vytvořily speciální program s názvem Hlasy globálního Jihu, jehož cílem je prolomit bariéry v komunikaci a zajistit, aby bylo hlasy globálního Jihu slyšet po celém světě.
Aby CCTV+ dosáhla většího sdílení obsahu a společných technologických inovací se svými mediálními partnery z globálního Jihu, vyvinula nezávisle platformu Mediální síť globálního Jihu, jejímž cílem je posílit mediální partnery z globálního Jihu prostřednictvím využití vysoce vyspělých technických prostředků ke zvýšení jejich provozní efektivity.
Hostitelské město fóra Si-an také představilo digitální osobnost AI „A-Jung", jejímž cílem je propagovat město pomocí inteligentních digitálních technologií a která může komunikovat s globálním publikem v několika jazycích a představovat světu jedinečné kouzlo a bohaté kulturní dědictví tohoto starobylého města.
VMF, založené CCTV+ v roce 2011, se zaměřuje na šíření videoobsahu a technologické inovace a slouží jako klíčová každoroční platforma pro výměnu informací pro globální uživatele médií a partnery. Akce se nyní vyvinula v přední globální fórum, které přitahuje širokou účast mediálních organizací a odborníků z celého světa.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2816412/13th_Global_Video_Media_Forum.jpg
