CCTV+：第13回グローバル・ビデオ・メディア・フォーラムが西安で開催、グローバル・サウスの声を強化する呼びかけ

西安（中国）、2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 「グローバル・サウス・メディア・パートナーズ・メカニズム」発足会議および第13回「グローバル・ビデオ・メディア・フォーラム（VMF）」が木曜日、中国・陝西省西安で開幕しました。この会議には政府関係者や国際メディアのリーダーが集まり、グローバル・ガバナンスにおけるメディアの役割を探るとともに、グローバル・サウスの声を強化するために協力して取り組むよう呼びかけました。

「共有利益のためのコンセンサス構築：グローバル・ガバナンスにおけるメディアの役割（Building Consensus for Shared Benefits: Media's Role in Global Governance）」をテーマに掲げた同フォーラムには、国際機関およびメディア機関の代表をはじめ、40の国と地域から、中国に駐在する各国大使館の代表を含む300名以上のゲストが参加しました。

この2日間のイベントは、CCTV Video News Agency（CCTV+）、中国共産党中央委員会宣伝部（CPC）の西安市委員会宣伝部、およびChina Media Group（CMG）陝西支局の共催により、China Global Television Network（CGTN）の協力を得て開催されています。

同フォーラムでは、CMGが主導する新たなプラットフォーム「グローバル・サウス・メディア・パートナーズ・メカニズム」が正式に発足しました。この仕組みは、グローバル・サウス諸国のメディア間の連携を深化させ、実践的な協力やコンテンツ共有、専門的な研修、共同制作を促進するとともに、参加するメディア間での対話と研究を推進することを目的としています。

これは、「平等な協議」、「共通の発展」、「グローバル・サウスの発信力強化」という指針のもとに設立され、すでに114の国と地域から528のメディア機関が参加しています。

パキスタンのAsif Ali Zardari大統領、スリランカのAnura Kumara Dissanayake大統領、そしてウルグアイのYamandu Orsi大統領は、それぞれ祝辞を寄せ、フォーラムの成功を祈念するとともに、新たな協力メカニズムの発足を称賛しました。

基調講演で、中国共産党（CPC）陝西省委員会書記兼陝西省人民代表大会常務委員会主任であるZhao Yide氏は、フォーラム開催地としての陝西省は、各国のメディア機関との協力と交流をさらに強化し、メディア産業の一層の発展を図るとともに、文明間の相互理解と学びをより深めていきたいと述べました。

中国共産党中央委員会宣伝部副部長兼China Media Group（CMG）社長のShen Haixiong氏はスピーチの中で、世界が動揺と変革の新たな時代に突入する中、習近平国家主席が提唱したグローバル・ガバナンス・イニシアチブは、グローバル・サウス諸国が直面する最も差し迫った、喫緊の課題に直接応えるものだと語りました。

同氏は、CMGがグローバル・サウス・メディア・パートナーシップ・メカニズムの設立を主導したのは、国際的なメディア関係者と協力し、グローバル・ガバナンスにおけるメディアの責任を共に探求するためであると述べました。



また、報道の専門性を堅持し、技術革新を積極的に受け入れ、対話の架け橋を築き、開発協力に焦点を当てることの重要性を強調しました。

Shen氏は、CMGはグローバル・サウスのメディア・パートナーと手を携え、共に前進する好機を捉え、公平で包摂的、そしてより良い世界秩序の構築に向けて、知恵と力を結集して貢献していく用意があると述べました。

グローバル・サウス・メディア・パートナーズ・メカニズムの発足という象徴的な瞬間には、中国の政府関係者やメディアリーダーに加え、Asia-Pacific Broadcasting Union事務総長のAhmed Nadeem氏、Arab States Broadcasting Union事務局長のAbelrahim Suleiman氏、Latin American Information Alliance専務理事のJuan Carlos Isaza氏、Caribbean Broadcasting Union会長のAnthony Greene氏ら国際的な来賓が参加し、正式な発足式が行われました。

フォーラムでは、参加者が「グローバル・ガバナンスにおけるメディアの役割と責任」、「より公平な国際的コミュニケーション秩序の実現」、「文明間の相互学習の促進」などのテーマについて意見を交わしました。

ヨルダンの元首相Omar Razzaz氏は、グローバル・サウスの一員として、ヨルダンは団結と協力こそが、現在の課題に対応し、機会をつかむ唯一の道であると強く信じていると述べました。同氏は、グローバル・サウス・メディア・パートナーシップ・メカニズムによって、各国のメディア機関が地域や文化の違いを超えて協力し、グローバル・サウスの国際的な発信力を共に高めることが可能になると指摘しました。

また、コンゴ民主共和国の情報・メディア大臣兼政府報道官であるPatrick Muyaya氏は、グローバル・サウスのメディアは、世界的な物語を単に観察する立場から脱し、自らの物語を主導する主体となるべきだと述べました。同氏はさらに、この新たなグローバル・サウス・メディア・パートナーズ・メカニズムは、現代の要請に対する積極的な応答であるだけでなく、メディアの能力向上、コンテンツ制作における協力の深化、そしてイノベーションの促進に寄与する重要なプラットフォームでもあると話しました。

また、Vietnam Television会長のNguyen Thanh Lam氏は、このメカニズムにより、グローバル・サウスのメディアが相互学習や経験共有をさらに深め、コンテンツの共創を促進するとともに、団結・責任・革新の声を世界の視聴者により強く届けることができると指摘しました。

キルギス国営通信社Kabar News AgencyのディレクターであるMederbek Shermetaliev氏は、グローバル・サウスのメディア間での交流と協力を強化することは、より公正で合理的な国際的コミュニケーション秩序の促進につながるとコメントしました。また、同氏によると、この新たなグローバル・サウス・メディア・パートナーズ・メカニズムは、すべての国の声が十分に届けられるようにすること、そして世界のメディア環境のより均衡の取れた発展を推進することに尽力しているとのことです。

Kenya Broadcasting CorporationのマネージングディレクターであるAgnes Nguna氏は、アフリカ諸国は自らの声で自らの物語を語り、世界に向けて真実で包括的な姿を伝えることを強く望んでいると述べました。同氏はまた、グローバル・サウス・メディア・パートナーズ・メカニズムが、アフリカ全土のメディア機関に貴重な機会を提供し、アフリカが「もはや隅でささやいたり、他人の火のそばで居場所を乞うことのない」存在となることを可能にすると確信していると話しました。

ボリビアのPopular Radio and TelevisionのCEO兼ゼネラルディレクターであるJorge Luis Palenque氏は、このフォーラムを通じて、グローバル・サウスのメディアがより均衡の取れたメディア・ガバナンス体制を共に構築する上で果たすべき役割を、すべての関係者が再考する契機となったとコメントしました。

また、複数の国際メディア機関、主要なグローバルメディア、そして中国に駐在する外交団のリーダーたちも、フォーラムに向けてビデオメッセージを寄せ、グローバル・サウスのメディア仲間と緊密に協力し、対話を通じて偏見を取り除き、共通認識の構築に向けて共に取り組む意欲を表明しました。これにより、より均衡的で包摂的かつ持続可能なメディア・エコシステムの促進が期待されています。

フォーラムでは、いくつかの重要なメディア協力の成果も発表・公開されました。

CMGは、メディアグループや大学と連携し、中国南部の海南省三亜市に「グローバル・サウス・メディア研修センター」を設立しました。このセンターは、グローバル・サウス諸国間でのメディア人材交流を促進し、職業倫理の育成や技術革新の探求を目的としています。

また、CGTNは木曜日、広告付き無料ストリーミングテレビ（FAST）プラットフォーム上で3つの専門チャンネルを正式に開設し、世界中の視聴者に多彩な番組を提供しています。新たに開設されたチャンネル（CGTN Global Biz、China Travel、Discovering China）は、15の主要国際FASTプラットフォームで週7日24時間体制で放送され、世界中で約2億人の視聴者に届けられます。

イベントでは、「グローバル・サウスの世界観（Global South's View of the World）」と題した世界的世論調査報告書の結果も発表されました。9,000人を超える回答者を対象に実施されたこの大規模調査によると、グローバル・サウス諸国が最も関心を寄せているグローバル・ガバナンスの課題は「貧困」、「食料安全保障」、「安全」であり、回答者の70%以上がグローバル・ガバナンス体制の改革を望んでいることが明らかになりました。

共同制作番組「グローバル・サウスの声（Voices of the Global South）」も発表され、グローバル・サウス諸国によるグローバル・ガバナンス強化に向けた考察と取り組みが紹介されました。

また、フォーラムでは共同創作プロジェクト「グローバル・サウス・ストーリーズ（Global South Stories）」も始動し、すでに世界73の国と地域から才能あるクリエイターが参加し、それぞれの独自の視点を共有しています。さらに、CGTNは、世界各国のメディアと連携し、特別番組「グローバル・サウス・ヴォイシズ（Global South Voices）」を共同制作しました。この番組は、言論上の壁を打ち破り、グローバル・サウスの声を世界中に届けることを目的としています。

グローバル・サウスのメディア・パートナーとの間で、より広範なコンテンツ共有と技術革新を実現するために、CCTV+は独自のプラットフォーム「Global South Media Nexus」を開発しました。このプラットフォームは、先端技術を活用して運営効率を高め、グローバル・サウスのメディア・パートナーを支援・強化することを目的としています。

フォーラムの開催都市である西安市は、知能的デジタル技術を活用して都市の魅力を発信するAIデジタルキャラクター「A-Yong」を公開しました。このキャラクターは多言語で世界中の視聴者と交流することができ、古都・西安の独自の魅力と深い歴史的遺産を世界に紹介することを目的としています。

また、2011年にCCTV+によって設立されたVMFは、映像コンテンツの発信と技術革新に焦点を当て、世界のメディア利用者やパートナーにとって重要な年次交流プラットフォームとしての役割を果たしています。このイベントは現在、世界各国のメディア機関や専門家が幅広く参加する、世界有数の国際フォーラムへと発展しています。

SOURCE CCTV+