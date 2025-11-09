CCTV+: 13-й Глобальный форум телевизионных СМИ прошел в Сиане с призывом усилить голос Глобального Юга

СИАНЬ, Китай, 10 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В четверг в Сиане, провинция Шэньси на северо-западе Китая, открылись инаугурационное совещание платформы Global South Media Partners Mechanism и 13-й Глобальный форум телевизионных СМИ (VMF), в котором приняли участие правительственные чиновники и лидеры международных СМИ для изучения роли средств массовой информации в глобальном управлении и призыва к совместной работе по усилению голосов Глобального Юга.

Форум на тему «Формирование консенсуса в отношении общих выгод: роль СМИ в глобальном управлении» собрал более 300 гостей, в том числе руководителей международных организаций и учреждений СМИ из 40 стран и регионов, а также представителей посольств в Китае.

Двухдневное мероприятие совместно спонсируется CCTV Video News Agency (CCTV+), Департаментом рекламы Коммунистической партии Китая (КПК) Сианьского муниципального комитета и Бюро Шэньси China Media Group (CMG) при поддержке China Global Television Network (CGTN).

На форуме была официально запущена новая платформа Global South Media Partners Mechanism, инициированная CMG, которая направлена на углубление сотрудничества между СМИ Глобального Юга, поощрение практического сотрудничества, обмена контентом, профессионального обучения и совместных производств, а также содействие диалогу и исследованиям между участвующими медиа-партнерами.

Она была создана в соответствии с руководящими принципами содействия равноправным консультациям, общему развитию и укреплению дискурсивной силы Глобального Юга, и в ней уже приняли участие 528 организаций СМИ из 114 стран и регионов.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари (Asif Ali Zardari), президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке (Anura Kumara Dissanayake) и президент Уругвая Яманду Орси (Yamandu Orsi) направили поздравительные письма, в которых выразили свои наилучшие пожелания для полного успеха форума и высоко оценили запуск нового механизма сотрудничества.

В своем выступлении Чжао Идэ (Zhao Yide), секретарь комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Шэньси и председатель Постоянного комитета Народного конгресса провинции Шэньси, заявил, что провинция Шэньси, выступая в качестве места проведения форума, стремится к дальнейшему укреплению сотрудничества и обмену с организациями средств массовой информации из разных стран, чтобы достичь большего прогресса в медиа-индустрии и способствовать более глубокому взаимному обучению между цивилизациями.

Заместитель начальника отдела по связям с общественностью ЦК КПК и президент China Media Group Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) в своем выступлении заявил, что, поскольку мир вступил в новый период турбулентности и трансформации, инициатива «Глобальное управление», предложенная председателем КНР Си Цзиньпином, напрямую обращается к наиболее насущным и неотложным потребностям стран Глобального Юга.

Он сказал, что CMG инициировала создание Global South Media Partnership Mechanism для совместной работы с международными медиа-партнерами в изучении ответственности СМИ в глобальном управлении, и подчеркивает важность поддержания журналистского профессионализма, технологической трансформации, наведения мостов для диалога и сосредоточения внимания на сотрудничестве в целях развития.

По словам Шэня, CMG готова работать рука об руку со своими медиа-партнерами по Глобальному Югу, чтобы воспользоваться возможностью двигаться вперед вместе, внося свой вклад в их общую мудрость и силу для создания более справедливого, более инклюзивного и лучшего мирового порядка.

В символический момент запуска Global South Media Partners Mechanism китайские официальные лица и лидеры СМИ присоединились к другим международным гостям, в том числе Ахмеду Надиму (Ahmed Nadeem), Генеральному секретарю Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, Абельрахиму Сулейману (Abelrahim Suleiman), Генеральному директору Вещательного союза арабских государств, Хуану Карлосу Исазе (Juan Carlos Isaza), Исполнительному директору Латиноамериканского информационного альянса, и Энтони Грину (Anthony Greene), президенту Карибского вещательного союза, чтобы официально открыть эту платформу.

На форуме гости поделились своими взглядами на такие темы, как роль и ответственность средств массовой информации в глобальном управлении, достижение более справедливого глобального порядка коммуникаций и продвижение взаимного обучения между цивилизациями.

Омар Раззаз (Omar Razzaz), бывший премьер-министр Иордании, заявил, что, будучи членом Глобального Юга, Иордания твердо убеждена в том, что единство и сотрудничество являются единственным способом решения текущих проблем и использования возможностей. Он отметил, что Global South Media Partnership Mechanism позволяет медиа-организациям из разных стран преодолевать региональные и культурные различия и совместно укреплять международную дискурсивную силу Глобального Юга.

Патрик Муйяя (Patrick Muyaya), министр информации и средств массовой информации и пресс-секретарь правительства Демократической Республики Конго, заявил, что СМИ Глобального Юга должны перейти от простого наблюдения за глобальными нарративами к тому, чтобы стать основными движущими силами своих собственных историй. Он также считает, что новая платформа Global South Media Partners Mechanism является не только упреждающим ответом на потребности нынешней эпохи, но и важной платформой для повышения потенциала средств массовой информации, углубления сотрудничества в производстве контента и стимулирования инноваций.

Нгуен Тхань Лам (Nguyen Thanh Lam), президент Vietnam Television, сказал, что этот механизм поможет средствам массовой информации Глобального Юга еще больше углубить взаимное обучение, обмен опытом и стимулировать совместное создание контента, одновременно усиливая голоса единства, ответственности и инноваций для глобальной аудитории.

Директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Медербек Шерметалиев заявил, что укрепление коммуникации и сотрудничества между СМИ Глобального Юга способствует продвижению более справедливого и разумного международного коммуникационного порядка. Он сказал, что новая платформа Global South Media Partners Mechanism стремится к тому, чтобы голоса всех стран были полностью услышаны и способствовали более сбалансированному развитию глобального медиа-ландшафта.

Агнес Нгуна (Agnes Nguna), управляющий директор Кенийской вещательной корпорации, заявила, что африканские страны стремятся использовать свои собственные голоса, чтобы рассказать свои собственные истории и передать истинный и всеобъемлющий образ своих народов миру. Она сказала, что уверена, что Global South Media Partners Mechanism предоставит ценные возможности для средств массовой информации по всему континенту и позволит Африке «больше не шептать по углам и не выпрашивать место у чужого костра».

Хорхе Луис Паленке (Jorge Luis Palenque), генеральный директор Народного радио и телевидения Боливии, сказал, что форум побудил все стороны переосмыслить роль, которую должны играть средства массовой информации Глобального Юга в совместном создании более сбалансированной системы управления СМИ.

Лидеры многочисленных международных медиа-организаций, ведущих мировых СМИ и дипломатических миссий в Китае также направили видеообращения, которые были показаны на мероприятии, выразив свою готовность тесно сотрудничать с коллегами по СМИ Глобального Юга, использовать диалог для устранения предвзятости и прилагать совместные усилия для достижения консенсуса, тем самым способствуя созданию более сбалансированной, инклюзивной и устойчивой медиа-экосистемы.

На форуме также был озвучен или обнародован ряд значимых результатов сотрудничества в сфере СМИ.

CMG работала в сотрудничестве со медиа-группами и университетами над созданием центра Global South Media Training Center в городе Санья в островной провинции Хайнань на юге Китая с целью содействия обмену талантами в области СМИ между странами Глобального Юга, развития профессиональной этики и изучения технологических инноваций.

В четверг CGTN также официально запустила три специализированных канала на бесплатных платформах потокового телевидения (FAST) с поддержкой рекламы, предлагая зрителям по всему миру разнообразные программы. Запускаемые каналы — CGTN Global Biz, China Travel и Discovering China — будут транслироваться в режиме 24/7 на 15 основных международных платформах FAST и охватят почти 200 миллионов зрителей по всему миру.

На мероприятии также были опубликованы результаты исследования глобального опроса общественного мнения под названием «Взгляд глобального Юга на мир». После обширного опроса более 9000 респондентов он показал, что вопросами глобального управления, вызывающими наибольшую озабоченность у стран Глобального Юга, являются бедность, продовольственная безопасность и защита, причем более 70 процентов респондентов надеются на реформы системы глобального управления.

Также была представлена совместная программа Voices of the Global South, демонстрирующая размышления и исследования стран Глобального Юга по укреплению глобального управления.

На форуме также стартовал совместный творческий проект Global South Stories, который уже привлек талантливых авторов из 73 стран и регионов мира, чтобы поделиться своими уникальными перспективами. CGTN также объединила усилия со средствами массовой информации по всему миру для совместного производства специальной программы под названием Global South Voices, направленной на преодоление дискурсивных барьеров и обеспечение того, чтобы голоса Глобального Юга были услышаны во всем мире.

Для достижения более широкого обмена контентом и совместных технологических инноваций вместе со своими медиапартнерами по Глобальному Югу CCTV+ самостоятельно разработала платформу Global South Media Nexus, которая направлена на расширение возможностей медиапартнеров по Глобальному Югу за счет использования высокотехнологичных средств для повышения их операционной эффективности.

Город-организатор форума Сиань также представил цифровую ИИ-персону A-Yong, которая направлена на продвижение города с помощью интеллектуальных цифровых технологий и может взаимодействовать с глобальной аудиторией на нескольких языках, представляя миру уникальное очарование и глубокое наследие древнего города.

Основанный CCTV+ в 2011 году, форум VMF фокусируется на распространении видеоконтента и технологических инновациях и служит ключевой ежегодной платформой обмена для глобальных пользователей и партнеров СМИ. В настоящее время мероприятие превратилось в ведущий глобальный форум, привлекающий широкое участие медиа-организаций и профессионалов со всего мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2816412/13th_Global_Video_Media_Forum.jpg