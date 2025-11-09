XI'AN, Chiny, 9 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Spotkanie Inauguracyjne Mechanizmu Współpracy Mediów Globalnego Południa w ramach 13. Międzynarodowego Forum Mediów Wizualnych (13th Global Video Media Forum, VMF) rozpoczęło się w czwartek w Xi'an, mieście położnym w północno-zachodniej chińskiej prowincji Shaanxi. Wydarzenie to zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli organów rządowych i liderów świata mediów reprezentujących liczne kraje w celu omówienia roli mediów w globalnym ładzie i wystosowania apelu o współpracę na rzecz wzmocnienia głosu Globalnego Południa.

Forum, którego tematem jest „Budowa konsensusu dla wspólnych korzyści. Rola mediów w globalnym ładzie", zgromadziło ponad 300 gości, w tym osoby stojące na czele międzynarodowych organizacji i instytucji medialnych z 40 krajów i regionów. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili też przedstawiciele placówek dyplomatycznych w Chinach.

Wydarzenie objęły wspólnym patronatem agencja CCTV Video News Agency (CCTV+), Dział Promocji Komitetu Miejskiego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Xi'an, oraz Biuro Shaanxi China Media Group (CMG), przy wsparciu China Global Television Network (CGTN).

W ramach forum odbyła się oficjalna inauguracja Mechanizmu Współpracy Mediów Globalnego Południa (Global South Media Partners Mechanism), nowej platformy zainicjowanej przez CMG, której celem jest pogłębienie współpracy koncernów medialnych Globalnego Południa, zachęcenie do praktycznej współpracy, dzielenia się treściami, specjalistycznych szkoleń i wspólnych produkcji, jak również promowanie dialogu i badań wśród uczestniczących partnerów medialnych.

Mechanizm został stworzony zgodnie z zasadami wspierania równoprawnych konsultacji, wspólnego rozwoju i umocnienia siły dyskursu Globalnego Południa, przy czym już uczestniczy w nim 528 organizacji medialnych ze 114 krajów i regionów.

Prezydent Pakistanu, Asif Ali Zardaru, prezydent Sri Lanki, Anura Kumara Dissanayake i prezydent Urugwaju Yamandu Orsi przesłali listy gratulacyjne z najlepszymi życzeniami pełnego sukcesu forum i pochwałą uruchomienia nowego mechanizmu współpracy.

W swoim przemówieniu, Zhao Yide, sekretarz Komitetu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Prowincji Shaanxi i przewodniczący Komitetu Stałego Kongresu Ludowego Prowincji Shaanxi, stwierdził, że Prowincja Shaanxi, będąc gospodarzem forum, z chęcią zaangażuje się w dalsze umacnianie współpracy i wymiany pomiędzy organizacjami medialnymi z różnych krajów w celu osiągnięcia większych postępów w sektorze mediów i promowania głębszej wzajemnej nauki pomiędzy cywilizacjami.

Shen Haixiong, zastępca dyrektora Działu Promocji Centralnego Komitetu KPCh i prezes China Media Group stwierdził, że w czasie, w którym świat wkracza w okres nowych turbulencji i zmian, Inicjatywa Globalnego Ładu (Global Governance Initiative) zaproponowana przez prezydenta Chin, Xi Jinpinga jest bezpośrednią odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby krajów Globalnego Południa.

Powiedział, że grupa CMG zainicjowała utworzenie Mechanizmu Współpracy Mediów Globalnego Południa, aby podjąć wspólne działania z przedstawicielami mediów z innych krajów w zakresie analizy odpowiedzialności środków masowego przekazu za globalny ład. Podkreślił wagę utrzymania profesjonalizmu dziennikarskiego, budowania mostów na rzecz dialogu i koncentracji na współpracy ukierunkowanej na rozwój.

„Grupa CMG jest gotowa na pracę ramię w ramię z partnerami medialnymi Globalnego Południa, aby wykorzystać okazję i razem iść naprzód, dzielić się swoją mądrością i siłą, aby budować bardziej sprawiedliwy, włączający i lepszy porządek świata" - powiedział Shen.

Symbolicznym momentem spotkania inauguracyjnego Mechanizmu Współpracy Mediów Globalnego Południa było wspólne wystąpienie przedstawicieli chińskich władz, liderów świata mediów i gości z innych krajów, w tym takich znamienitych osobistości jak Ahmed Nadeem, sekretarz generalny Unii Nadawców Regionu Azja-Pacyfik, Abelrahim Suleiman, dyrektor generalny Unii Nadawców Krajów Arabskich, Juan Carlos Isaza, dyrektor wykonawczy Sojuszu Informacyjnego Ameryki Łacińskiej i Anthony Greene, prezes Karaibskiej Unii Nadawców, którzy oficjalnie zainaugurowali mechanizm współpracy.

Uczestnicy forum podzielili się swoimi opiniami na takie tematy, jak rola i odpowiedzialność mediów w obszarze globalnego ładu, osiągnięcie bardziej sprawiedliwego globalnego porządku komunikacyjnego i poprawa wzajemnej nauki pomiędzy cywilizacjami.

Omar Razzaz, były premier Jordanii, stwierdził, że jako część Globalnego Południa, Jordania wyraża przekonanie, że jedność i współpraca są jedyną drogą do rozwiązania aktualnych problemów i wykorzystania nadarzających się możliwości. Nadmienił, że Mechanizm Współpracy Mediów Globalnego Południa pozwala organizacjom medialnym z różnych krajów na pokonanie różnic regionalnych i kulturowych oraz wspólne wzmocnienie siły dyskursu Globalnego Południa na arenie międzynarodowej.

Patrick Muyaya, minister informacji i mediów oraz rzecznik rządu Demokratycznej Republiki Konga, powiedział, że media Globalnego Południa powinny zrezygnować z roli obserwatorów międzynarodowej narracji i stać się główną siłą napędową swojego własnego przekazu. Uważa też, że nowy Mechanizm Współpracy Mediów Globalnego Południa jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby obecnych czasów, lecz również ważną platformą umocnienia potencjału mediów, pogłębiając współpracę w obszarze produkcji treści i stymulując innowacje.

Nguyen Thanh Lam, prezes Telewizji Wietnamskiej, powiedział, że mechanizm ten wesprze media Globalnego Południa w dalszym pogłębianiu wzajemnej nauki, wymianie doświadczeń i wspólnym tworzeniu treści, przy jednoczesnym wzmocnieniu głosów jedności, odpowiedzialności i innowacji, docierających do odbiorców na całym świecie.

Mederbek Shermetaliev, dyrektor Kirgiskiej Krajowej Agencji Prasowej, stwierdził, że umocnienie komunikacji i współpracy wśród mediów Globalnego Południa wspiera bardziej sprawiedliwy i międzynarodowy porządek komunikacyjny. Powiedział, że nowy Mechanizm Współpracy Mediów Globalnego Południa ukierunkowany jest na zapewnienie, że głosy wszystkich krajów zostaną w pełni wysłuchane i na wsparcie dla bardziej wyważonego rozwoju międzynarodowego otoczenia medialnego.

Agnes Nguna, dyrektor zarządzająca kenijskiej unii nadawców Kenya Broadcasting Corporation, stwierdziła, że kraje Afryki z chęcią wykorzystają swój głos, aby opowiedzieć ich własne historie i przedstawić światu prawdziwy i kompletny wizerunek ich narodów. Wyraziła przekonanie, że Mechanizm Współpracy Mediów Globalnego Południa zapewni cenne możliwości dla koncernów medialnych kontynentu i pozwoli Afryce na „opuszczenie miejsca, w którym szepcą po kątach lub błagają o miejsce przy cudzym ognisku".

Jorge Luis Palenque, prezes i dyrektor generalny Boliwijskiego Radia i Telewizji, stwierdził, że forum skłoniło wszystkie strony do przemyślenia roli, którą media Globalnego Południa powinny odegrać we wspólnej budowie bardziej wyważonego systemu ładu medialnego.

Liderzy wielu międzynarodowych organizacji medialnych, największych międzynarodowych koncernów medialnych i misji dyplomatycznych w Chinach również przesłały wiadomości wideo, które odtworzono podczas wydarzenia, wyrażając swoją chęć do bliskiej współpracy z przedstawicielami mediów Globalnego Południa, do wykorzystania dialogu do eliminacji uprzedzeń i podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy konsensusu, i tym samym do promowania bardziej wyważonego, włączającego i zrównoważonego ekosystemu medialnego.

Podczas forum ogłoszono i zaprezentowano również szereg wyników współpracy medialnej.

Grupa CMG podjęła współpracę z grupami medialnymi i uczelniami wyższymi w celu ustanowienia Ośrodka Szkolenia Medialnego Globalnego Południa w mieście Sanya, położonym w wyspiarskiej prowincji Hainan na południu Chin. Jego celem jest wsparcie wymiany skierowanej do utalentowanych przedstawicieli mediów krajów Globalnego Południa, pielęgnowanie zasad etyki zawodowej i badanie innowacji technologicznych.

W czwartek CGTN również oficjalnie uruchomiła trzy specjalne kanały na bezpłatnych platformach streamingowych finansowanych z reklam (FAST - free advert-supported streaming television), oferując szeroką gamę programów dla widzów z całego świata. Nowo uruchomione kanały - CGTN Global Biz, China Travel oraz Discovering China - będą nadawane 24 godziny na dobę na 15 największych międzynarodowych platformach FAST, docierając do blisko 200 milionów widzów na całym świecie.

Podczas wydarzenia przedstawiono również wnioski z badania ankietowego pt. „Postrzeganie świata na Globalnym Południu". Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego badania z udziałem 9000 respondentów, stwierdzono, że kwestie związane z globalnym ładem, które budzą największe obawy w krajach Globalnego Południa, to ubóstwo, bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo, przy czym ponad 70 procent respondentów wyraziło nadzieję na reformy systemu globalnego ładu.

Wyemitowano również powstały w koprodukcji program pt. „Voices of the Global South" („Głosy Globalnego Południa"), w którym przedstawione zostały refleksje i przemyślenia krajów Globalnego Południa na temat umocnienia globalnego ładu.

W ramach forum odbyła się również inauguracja projektu pt. „Global South Stories" (Historie Globalnego Południa), który już zdołały przyciągnąć utalentowanych twórców z 73 krajów i regionów całego świata, oferując im możliwość podzielenia się ich niepowtarzalnym punktem widzenia. CGTN również połączył siły z koncernami medialnymi z całego świata aby wyprodukować specjalny program pt. „Global South Voices", którego celem była eliminacja barier dyskursu i zapewnienie, że głosy Globalnego Południa zostaną wysłuchane na całym świecie.

W celu osiągnięcia większego zakresu dzielenia treści i wspólnych innowacji technologicznych w ramach współpracy z mediami Globalnego Południa, CCTV+ opracowała platformę Global South Media Nexus, która jest ukierunkowana na umocnienie pozycji partnerów medialnych z Globalnego Południa poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Xi'an, miasto będące gospodarzem forum, zaprezentowało cyfrową personę AI „A-Young", której celem jest promocja miasta z wykorzystaniem inteligentnych technologii cyfrowych i interakcja z odbiorcami z całego świata w wielu językach, przedstawiając światu niepowtarzalny urok i głębokie dziedzictwo tego wielowiekowego miasta.

Zainaugurowane przez CCTV+ w 2011 roku Forum VMF koncentruje się na upowszechnianiu treści wideo i technologicznych innowacji i służy jako kluczowa platforma wymiany dla użytkowników i przedstawicieli mediów na całym świecie. Wydarzenie przekształciło się w najwyższej klasy międzynarodowe forum przyciągające wielu przedstawicieli organizacji medialnych i specjalistów z całego świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2816412/13th_Global_Video_Media_Forum.jpg