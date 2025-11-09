CCTV+: v meste Xi'an sa konalo 13. Globálne fórum video médií s výzvou na posilnenie hlasu globálneho Juhu
Nov 09, 2025, 16:50 ET
XI'AN, Čína, 9. november 2025 /PRNewswire/ -- Vo štvrtok sa v meste Xi'an v severozápadnej čínskej provincii Shaanxi otvorilo inauguračné stretnutie Mechanizmu mediálnych partnerov globálneho Juhu a 13. Globálne fórum video médií (VMF). Stretli sa tu vládni úradníci a medzinárodní mediálni lídri, s cieľom preskúmať rolu médií v globálnom riadení a vyzvali na spoluprácu s cieľom posilniť hlasy globálneho Juhu.
Fórum na tému „Budovanie konsenzu pre spoločné výhody: úloha médií v globálnom riadení" zhromaždilo viac ako 300 hostí vrátane vedúcich predstaviteľov medzinárodných organizácií a mediálnych inštitúcií zo 40 krajín a regiónov, ako aj zástupcov veľvyslanectiev v Číne.
Dvojdňové podujatie spoločne sponzorujú spravodajská agentúra CCTV Video News Agency (CCTV+), oddelenie pre publicitu Mestského výboru Komunistickej strany Číny (CPC) v meste Xi'an a pobočka China Media Group (CMG) Shaanxi s podporou Čínskej globálnej televíznej siete (CGTN).
Na fóre bol oficiálne otvorený Mechanizmus mediálnych partnerov globálneho Juhu, nová platforma z iniciatívy CMG. Jej cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi médiami globálneho Juhu, podporiť praktickú spoluprácu, zdieľanie obsahu, odborné vzdelávanie a spoločné produkcie, a zároveň podporiť dialóg a výskum medzi zúčastnenými mediálnymi partnermi.
Platforma vznikla na základe hlavných zásad podpory rovnocenných konzultácií, spoločného rozvoja a posilňovania diskurzívnej sily globálneho Juhu, s doterajšou účasťou 528 mediálnych organizácií zo 114 krajín a regiónov.
Pakistanský prezident Asif Ali Zardari, srílanský prezident Anura Kumara Dissanayake a uruguajský prezident Yamandu Orsi zaslali gratulačné listy, v ktorých vyjadrili svoje priania k plnému úspechu fóra a ocenili spustenie nového mechanizmu spolupráce.
V úvodnom prejave uviedol Zhao Yide, tajomník provinčného výboru Komunistickej strany Číny (CPC) provincie Shaanxi a predseda Stáleho výboru Provinčného ľudového kongresu Shaanxi, že provincia Shaanxi, ktorá je hostiteľom fóra, má záujem ďalej posilňovať spoluprácu a výmeny s mediálnymi organizáciami z rôznych krajín, aby dosiahli väčší pokrok v mediálnom priemysle a podporili hlbšie vzájomné spoznávanie medzi civilizáciami.
Shen Haixiong, zástupca vedúceho oddelenia pre publicitu Ústredného výboru CPC a prezident China Media Group, vo svojom prejave uviedol, že keďže svet vstupuje do nového obdobia turbulencií a transformácie, Iniciatíva globálneho riadenia, ktorú navrhol čínsky prezident Xi Jinping, priamo rieši najnaliehavejšie a najurgentnejšie potreby krajín globálneho Juhu.
Povedal, že CMG iniciovala vytvorenie Mechanizmu mediálnych partnerov globálneho Juhu s cieľom spolupracovať s medzinárodnými mediálnymi partnermi pri skúmaní zodpovednosti médií pre globálne riadenie a zdôrazňuje význam dodržiavania novinárskeho profesionalizmu, prijatia technologickej transformácie, budovania mostov pre dialóg a zamerania na rozvojovú spoluprácu.
CMG je pripravená úzko spolupracovať so svojimi mediálnymi partnermi z globálneho Juhu, aby využila príležitosť spoločne napredovať a prispela spoločnou múdrosťou a silou k vybudovaniu spravodlivejšieho, inkluzívnejšieho a lepšieho svetového poriadku, povedal Shen.
Symbolický okamih spustenia Mechanizmu mediálnych partnerov globálneho Juhu bol príležitosťou, aby sa čínski predstavitelia a mediálni lídri stretli s ďalšími medzinárodnými hosťami, medzi ktorými boli Ahmed Nadeem, generálny tajomník Ázijsko-tichomorskej vysielacej únie, Abelrahim Suleiman, generálny riaditeľ Vysielacej únie arabských štátov, Juan Carlos Isaza, výkonný riaditeľ Latinskoamerickej informačnej aliancie, a Anthony Green, prezident Karibskej vysielacej únie, aby mechanizmus oficiálne otvorili.
Hostia sa na fóre podelili o svoje názory na témy, ako je úloha a zodpovednosť médií v globálnom riadení, dosiahnutie spravodlivejšieho globálneho komunikačného poriadku a podpora vzájomného spoznávania sa medzi civilizáciami.
Omar Razzaz, bývalý premiér Jordánska, vyhlásil, že Jordánsko ako člen globálneho Juhu pevne verí, že jediným spôsobom, ako čeliť súčasným výzvam a využiť príležitosti je jednota a spolupráca. Poznamenal, že Mechanizmus mediálnych partnerov globálneho Juhu umožňuje mediálnym organizáciám z rôznych krajín prekonať regionálne a kultúrne rozdiely a spoločne posilniť medzinárodnú diskusiu globálneho Juhu.
Patrick Muyaya, minister informácií a médií a hovorca vlády Konžskej demokratickej republiky, uviedol, že médiá globálneho Juhu by sa mali povýšiť z pozície pozorovateľov globálnych naratívov na hlavné hybné sily vlastných príbehov. Okrem toho verí, že nový Mechanizmus mediálnych partnerov globálneho Juhu nie je len proaktívnou reakciou na aktuálne potreby, ale aj dôležitou platformou na posilnenie kapacít médií, prehĺbenie spolupráce pri tvorbe obsahu a stimuláciu inovácií.
Nguyen Thanh Lam, prezident Vietnamskej televízie, uviedol, že tento mechanizmus pomôže médiám globálneho Juhu ďalej prehĺbiť vzájomné spoznávanie, zdieľanie skúseností a podporiť spoločnú tvorbu obsahu, ale aj posilniť hlasy jednoty, zodpovednosti a inovácií pre globálne publikum.
Mederbek Shermetaliev, riaditeľ kirgizskej národnej tlačovej agentúry Kabar, uviedol, že posilnenie komunikácie a spolupráce medzi médiami globálneho Juhu pomáha presadzovať spravodlivejší a rozumnejší medzinárodný komunikačný poriadok. Zdôraznil, že nový Mechanizmus mediálnych partnerov globálneho Juhu je odhodlaný zaistiť, aby boli hlasy všetkých krajín plne vypočuté, a podporovať vyváženejší rozvoj globálneho mediálneho prostredia.
Agnes Nguna, výkonná riaditeľka Kenskej vysielacej spoločnosti, uviedla, že africké krajiny túžia využiť svoj vlastný hlas na rozprávanie vlastných príbehov a sprostredkovanie pravdivého a komplexného obrazu svojich národov celému svetu. Vyjadrila presvedčenie, že Mechanizmus mediálnych partnerov globálneho Juhu poskytne cenné príležitosti pre médiá na celom kontinente a umožní Afrike „prestať šepkať v kúte a už viac neprosiť o miesto pri ohnisku niekoho iného".
Jorge Luis Palenque, výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ bolívijského Populárneho rozhlasu a televízie, uviedol, že fórum podnietilo všetky strany k prehodnoteniu úlohy, ktorú by mali médiá globálneho Juhu zohrávať pri spoločnom budovaní vyváženejšieho systému riadenia médií.
Vedúci predstavitelia viacerých medzinárodných mediálnych organizácií, mainstreamových globálnych médií či diplomatických misií v Číne zaslali video odkazy, ktoré sa na podujatí premietali. Vyjadrili v nich svoju ochotu úzko spolupracovať s mediálnymi kolegami z globálneho Juhu, využívať dialóg na odstránenie zaujatosti a spoločne sa snažiť o budovanie konsenzu, aby sa podporil vyváženejší, inkluzívnejší a udržateľnejší mediálny ekosystém.
Fórum oznámilo alebo odhalilo aj niekoľko významných výsledkov mediálnej spolupráce.
CMG spustila spoluprácu s mediálnymi skupinami a univerzitami na založení Mediálneho vzdelávacieho centra globálneho Juhu v meste Sanya na juhočínskom ostrove Hainan s cieľom podporovať výmenu mediálnych talentov medzi krajinami globálneho Juhu, pestovať profesionálnu etiku a skúmať technologické inovácie.
CGTN okrem toho oficiálne spustila tri špecializované kanály na platformách bezplatnej streamovanej televízie s reklamami (FAST), ktoré ponúkajú širokú škálu programov divákom z celého sveta. Novouvedené kanály – CGTN Global Biz, China Travel a Discovering China – budú vysielať 24 hodín denne, 7 dní v týždni na 15 hlavných medzinárodných platformách FAST a oslovia takmer 200 miliónov divákov po celom svete.
Na podujatí boli zverejnené aj výsledky výskumnej správy z globálneho prieskumu verejnej mienky pod názvom „Pohľad globálneho Juhu na svet". Po rozsiahlom prieskume s viac ako 9000 respondentmi sa zistilo, že otázky globálneho riadenia, ktoré najviac znepokojujú krajiny globálneho Juhu, sú chudoba, potravinová istota a bezpečnosť, pričom viac ako 70 percent respondentov dúfa v reformy systému globálneho riadenia.
Predstavený bol aj koprodukčný program pod názvom „Hlasy globálneho Juhu", ktorý predstavuje úvahy a spoznávanie krajín globálneho Juhu o posilňovaní globálneho riadenia.
Fórum otvorilo tiež projekt spoločnej tvorby s názvom „Príbehy globálneho Juhu", ktorý už prilákal talentovaných tvorcov zo 73 krajín a regiónov celého sveta, aby sa podelili o svoje jedinečné pohľady. CGTN spája sily s médiami po celom svete, aby spoločne vytvorili špeciálny program s názvom „Hlasy globálneho Juhu", ktorého cieľom je prelomiť bariéry diskusie a zaistiť, aby bolo hlasy globálneho Juhu počuť po celom svete.
CCTV+, s cieľom dosiahnuť širšie zdieľanie obsahu a spoločné technologické inovácie spolu so svojimi mediálnymi partnermi z globálneho juhu, vyvinula nezávisle platformu Global South Media Nexus, so zámerom posilniť postavenie mediálnych partnerov z globálneho juhu využívaním high-tech prostriedkov na zvýšenie ich prevádzkovej efektívnosti.
Hostiteľské mesto fóra Xi'an zároveň predstavilo digitálnu personu s umelou inteligenciou „A-Yong", ktorej cieľom je propagovať mesto s využitím inteligentných digitálnych technológií. Umožňuje interakciu s globálnym publikom vo viacerých jazykoch, čím svetu predstavuje jedinečné čaro a hlboké dedičstvo starobylého mesta.
Fórum VMF, ktoré CCTV+ založila v roku 2011, sa zameriava na šírenie video obsahu a technologické inovácie. Slúži ako kľúčová platforma pre každoročnú výmenu informácií pre globálnych používateľov a mediálnych partnerov. Z podujatia sa vyvinulo popredné globálne fórum, ktoré priťahuje rozsiahlu účasť mediálnych organizácií a profesionálov z celého sveta.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816412/13th_Global_Video_Media_Forum.jpg
