CCTV+ : À Xi'an, le 13e Forum mondial des médias vidéo appelle à amplifier la voix du Sud global

XI'AN, Chine, 9 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La réunion inaugurale du mécanisme « Partenaires médiatiques du Sud global » et le 13e Forum mondial des médias vidéo se sont ouverts jeudi à Xi'an, au nord-ouest de la Chine dans la province du Shaanxi, pour inviter responsables gouvernementaux et dirigeants de médias internationaux à explorer le rôle des médias dans la gouvernance mondiale et lancer un appel à travailler ensemble pour amplifier la voix du Sud global.

Intitulé « Construire un consensus pour des bénéfices partagés : le rôle des médias dans la gouvernance mondiale », le forum a rassemblé plus de 300 participants, dont des responsables d'organisations internationales et d'institutions médiatiques de 40 pays et régions, ainsi que des représentants d'ambassades en Chine.

Cet événement de deux jours est parrainé conjointement par l'agence de presse vidéo de CCTV (CCTV+), le département de la publicité du comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) de Xi'an et le bureau de China Media Group (CMG) dans le Shaanxi, avec l'aide de China Global Television Network (CGTN).

Le forum a vu le lancement officiel du mécanisme « Partenaires médiatiques du Sud global », une nouvelle plateforme créée par CMG qui vise à approfondir la collaboration entre les organes médiatiques du Sud global, à encourager la coopération pratique, le partage de contenu, la formation professionnelle et les productions collaboratives, ainsi qu'à favoriser le dialogue et la recherche entre les partenaires médiatiques participants.

Mis en place selon les principes directeurs de promotion d'une concertation équitable, d'un développement commun et du renforcement du pouvoir du discours du Sud global, il a déjà attiré 528 organisations médiatiques de 114 pays et régions.

Le président du Pakistan, Asif Ali Zardari, celui du Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, et de l'Uruguay, Yamandu Orsi, ont chacun envoyé une lettre de félicitations dans laquelle ils expriment leurs meilleurs vœux pour le plein succès du forum et saluent le lancement du nouveau mécanisme de coopération.

Dans son discours d'ouverture, Zhao Yide, secrétaire du comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Shaanxi et président du comité permanent de l'assemblée populaire de la province du Shaanxi, a déclaré que la province du Shaanxi, qui accueille le forum, souhaitait renforcer la coopération et les échanges avec les organisations médiatiques de différents pays afin de faire progresser le secteur des médias et de promouvoir un apprentissage mutuel plus profond entre les civilisations.

Shen Haixiong, chef adjoint du département de la publicité du comité central du PCC et président de China Media Group, a expliqué dans son discours qu'alors que le monde était entré dans une nouvelle période de turbulences et de transformations, l'initiative pour la gouvernance mondiale proposée par le président chinois Xi Jinping répondait directement aux besoins les plus pressants et les plus urgents des pays du Sud global.

Il a indiqué que CMG avait lancé la mise en œuvre du mécanisme de partenariat médiatique au sein du Sud global pour collaborer avec les médias internationaux afin d'examiner la responsabilité des médias dans la gouvernance mondiale, puis a souligné l'importance de défendre le professionnalisme journalistique, de s'adapter à la transformation technologique, de construire des ponts pour le dialogue, et de se concentrer sur la coopération au développement.

CMG est prêt à travailler main dans la main avec ses partenaires médiatiques du Sud global pour aller de l'avant ensemble, en mettant en commun force et sagesse pour construire un ordre mondial plus juste, plus inclusif, en un mot meilleur, a ajouté Shen Haixiong.

Dans un moment symbolique du lancement du mécanisme « Partenaires médiatiques du Sud global », fonctionnaires chinois et dirigeants de médias se sont joints à d'autres invités internationaux, dont Ahmed Nadeem, secrétaire général de l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique, Abelrahim Suleiman, directeur général de l'Union de radiodiffusion des États arabes, Juan Carlos Isaza, directeur exécutif de l'Alliance latino-américaine de l'information, et Anthony Greene, président de l'Union de radiodiffusion des Caraïbes, pour l'inauguration officielle.

Lors du forum, les invités ont partagé leurs points de vue sur des sujets tels que le rôle et la responsabilité des médias dans la gouvernance mondiale, la mise en place d'un ordre mondial des communications plus équitable et la promotion de l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Omar Razzaz, ancien Premier ministre jordanien, a déclaré qu'en qualité de membre du Sud global, la Jordanie était fermement convaincue que l'unité et la collaboration étaient les seuls moyens de saisir les occasions de relever les défis actuels. Il a fait remarquer que le mécanisme de partenariat médiatique au sein du Sud global permettait aux organisations médiatiques de divers pays de transcender les différences régionales et culturelles et de renforcer conjointement le pouvoir du discours du Sud global.

Patrick Muyaya, ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, a indiqué que les médias du Sud global devaient cesser d'être de simples observateurs des récits mondiaux pour devenir les principaux moteurs de leur propre histoire. Il estime également que le nouveau mécanisme « Partenaires médiatiques du Sud global » n'est pas seulement une réponse proactive aux besoins de l'époque actuelle, mais aussi une plateforme importante pour renforcer la capacité des médias, approfondir la coopération en matière de production de contenu et stimuler l'innovation.

Nguyen Thanh Lam, président de la Télévision vietnamienne, a déclaré que ce mécanisme aiderait les médias du Sud global à consolider l'apprentissage mutuel, le partage d'expériences et à stimuler la création commune de contenu, tout en portant la voix de l'unité, de la responsabilité et de l'innovation auprès des audiences mondiales.

Mederbek Shermetaliev, directeur de l'agence nationale de presse kirghize Kabar, a souligné que le renforcement de la communication et de la coopération entre les médias du Sud global contribuait à promouvoir un ordre international de la communication plus juste et plus raisonnable. Il a ajouté que le nouveau mécanisme « Partenaires médiatiques du Sud global » s'attachait à garantir que la voix de tous les pays soit pleinement entendue et à promouvoir un développement plus équilibré du paysage médiatique mondial.

Agnes Nguna, directrice générale de la Kenya Broadcasting Corporation, a affirmé que les pays africains étaient désireux de se servir de leur propre voix pour raconter leur propre récit et transmettre au monde une image fidèle et complète de chacune de leurs nations. Elle s'est dite persuadée que le mécanisme « Partenaires médiatiques du Sud global » allait ouvrir de précieuses perspectives pour les médias du continent, afin que l'Afrique ne se contente plus de « chuchoter en marge ou de quémander une place au coin du feu des autres ».

Jorge Luis Palenque, directeur général de la radio-télévision populaire de Bolivie, a précisé que le forum avait incité toutes les parties à repenser le rôle que les médias du Sud global devraient jouer dans la construction conjointe d'un système de gouvernance des médias plus équilibré.

Les dirigeants de plusieurs organisations internationales de médias, de médias grand public mondiaux et de missions diplomatiques en Chine ont également envoyé des messages vidéo qui ont été diffusés lors de l'événement, exprimant leur volonté de travailler en étroite collaboration avec leurs homologues du Sud global, d'éliminer les préjugés par le dialogue, de déployer des efforts conjoints pour parvenir à un consensus, et ainsi de promouvoir un écosystème médiatique plus équilibré, plus inclusif et plus durable.

Un certain nombre de résultats importants en matière de coopération médiatique ont par ailleurs été annoncés ou dévoilés lors du forum.

CMG a travaillé en collaboration avec des groupes de médias et des universités pour établir le Centre de formation en médias du Sud global dans la ville de Sanya, au sud de la Chine dans la province insulaire de Hainan, dans le but d'encourager l'échange de talents entre pays du Sud global dans le domaine des médias, de cultiver l'éthique professionnelle et d'exploiter les innovations technologiques.

CGTN a en outre officiellement lancé jeudi trois chaînes spécialisées sur les plateformes de télévision en continu gratuites soutenues par la publicité (FAST), afin de proposer des programmes diversifiés aux téléspectateurs du monde entier. Les programmes des nouvelles chaînes, CGTN Global Biz, China Travel et Discovering China, seront diffusés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les 15 principales plateformes FAST internationales pour atteindre près de 200 millions de téléspectateurs dans le monde.

Les résultats d'une enquête d'opinion mondiale intitulée « La vision du monde du Sud global » ont également été publiés lors de l'événement. À la suite d'une vaste enquête menée auprès de plus de 9 000 personnes, il est apparu que les questions de gouvernance mondiale qui préoccupent le plus les pays du Sud global sont la pauvreté, la sécurité alimentaire et la sûreté, et que plus de 70 % des personnes interrogées espèrent des réformes du système de gouvernance mondiale.

A aussi été dévoilé le programme coproduit « Voix du Sud global », qui présente les réflexions et les recherches des pays du Sud global sur le renforcement de la gouvernance mondiale.

Le forum a également vu le lancement du projet de cocréation « Récits du Sud global », qui a déjà attiré des créateurs talentueux de 73 pays et régions du monde entier souhaitant partager leurs perspectives uniques. CGTN s'est par ailleurs associé à des médias de l'ensemble du monde pour coproduire un programme spécial intitulé « Voix du Sud global », qui vise à abattre les barrières du discours et à faire en sorte que les points de vue du Sud global soient entendus dans le monde entier.

Afin de stimuler le partage de contenu et l'innovation technologique avec ses partenaires médiatiques du Sud global, CCTV+ a mis en place de manière indépendante la plateforme « Connexion entre les médias du Sud global », qui a pour objectif de renforcer les capacités des partenaires médiatiques du Sud global en utilisant des moyens de haute technologie pour améliorer leur efficacité opérationnelle.

La ville hôte du forum, Xi'an, a également dévoilé le persona numérique IA « A-Yong », qui entend promouvoir la ville en s'appuyant sur des technologies numériques intelligentes et peut interagir avec des publics internationaux dans plusieurs langues pour présenter au monde le charme unique et l'héritage profond de l'ancienne ville.

Créé par CCTV+ en 2011 comme une plateforme majeure d'échange annuel destinée aux partenaires et aux utilisateurs des médias mondiaux, le Forum des médias vidéo se concentre sur la diffusion de contenu vidéo et les innovations technologiques. L'événement est maintenant devenu un forum mondial de premier plan, attirant une large participation d'organisations et de professionnels des médias du monde entier.

