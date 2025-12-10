CGTN: Po tragédii se Hongkong sjednocuje při obnově města
News provided byCGTN
Dec 10, 2025, 11:29 ET
PEKING, 10. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Čínská státní televize CGTN zveřejnila článek o záchranných a rekonstrukčních pracích po katastrofálním požáru v okrese Tchaj Pcho ve Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR), který vyzdvihl společné úsilí centrální vlády a vlády HKSAR, obyvatel Hongkongu, dobrovolníků z pevninské Číny a různých sektorů společnosti.
V bytovém komplexu Wang Fuk Court v okrese Tchaj Pcho se obyvatelé tiše vracejí do domovů, ve kterých už nikdy nebudou moci žít – někteří poprvé od ničivého požáru, který se odehrál 26. listopadu. Mnozí přišli jen pro to málo, co byli schopni odnést. Ale nebyli na to sami.
Skupinky dobrovolníků byly připraveny pomoci s balením věcí a doprovodit rodiny k přistaveným dodávkám. Opodál stál bez obsluhy nákladní vůz s otevřenými zadními dveřmi, naložený lahvemi s nápoji, kartonovými krabicemi a plastovými taškami, které byly k dispozici zdarma pro kohokoli, kdo je potřeboval.
Mezi těmi, kteří nabízeli pomoc, byl i osmapadesátiletý taxikář Wong Chi-chuen. Pět dní v kuse vozil Wong spolu s několika kolegy obyvatele zdarma. „Začínáme v osm a jezdíme až do noci," uvedl. „Ano, zasahuje to do našich příjmů, ale pomoct lidem je důležitější."
Hongkong se ve velkém mobilizoval a spojil síly na podporu rodin zasažených tragédií, což se projevilo jednak dlouhými řadami dobrovolníků, jednak stálými příspěvky ze všech vrstev společnosti.
Vláda posiluje podporu
Po požáru čínský prezident Si Ťin-pching okamžitě vyzval k nasazení veškerého úsilí k uhašení požáru a minimalizaci obětí a škod. Vyjádřil také hlubokou soustrast a podporu rodinám obětí i všem, kteří byli požárem zasaženi.
Vláda Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR) zahájila během několika hodin po katastrofě rozsáhlou záchrannou a přesídlovací operaci po celém městě. Ještě týž večer se v Tchaj Pcho otevřely dočasné přístřešky a okamžitě byly vyplaceny nouzové finanční příspěvky.
K 5. prosinci bylo 1 369 obyvatel umístěno do mládežnických hostelů, táborů a hotelových pokojů. Dalších 2 499 lidí se přestěhovalo do přechodného ubytování. Hlavní výkonný představitel John Lee slíbil, že „žádná zasažená rodina nezůstane opomenuta", a uvedl, že ubytování bude po celou dobu oprav zdarma.
Den po požáru byla každé zasažené domácnosti poskytnuta nouzová platba ve výši 10 000 HKD. Vláda později oznámila soustrastné platby ve výši 200 000 HKD rodinám obětí. Rovněž poskytla zasaženým domácnostem 50 000 HKD jako příspěvek na živobytí. Částka byla později zvýšena na 100 000 HKD.
Oddělení sociální péče kontaktovalo více než 4 900 obyvatel z více než 1 900 domácností v rámci svého programu „jeden sociální pracovník na domácnost", poskytujícího poradenství, koordinaci zásob a každodenní pomoc. Každá domácnost je také přiřazena ke dvěma státním zaměstnancům, kteří pomáhají s lékařskými návštěvami, balením, přepravou a dalšími praktickými potřebami.
Nezdolný duch
Tato tragédie vyvolala silnou vlnu soucitu v celém Hongkongu i mimo něj.
V den požáru donesli obyvatelé města do útulků oblečení, jídlo či vodu a před centry pro darování krve se tvořily dlouhé fronty. Náklad naléhavě potřebných přikrývek byl přes noc do Tchaj Pcho přepraven z pevninského města Tung-kuan.
V přístřešcích a v objektech přechodného ubytování nepřetržitě pracují dobrovolníci, aby měli obyvatelé pomoc k dispozici, kdykoli ji potřebují. Jakmile je vznesena žádost, dobrovolníci rychle koordinují a doručují potřebné zásoby.
„Lidé v Hong Kongu mají nezdolného ducha. Když jeden trpí, všichni pomáhají," řekla Mei Siu-fung, vedoucí pečovatelského týmu okresu Tchaj Pcho, a dodala, že během několika hodin po požáru reagovalo zhruba 400 místních dobrovolníků. Nezdolný duch obyvatelstva Hong Kongu odráží kolektivní odolnost města a odhodlání překonávat těžkosti a usilovat o lepší život.
Podpora přišla také z pevniny a z Ma-cchao. Obyvatelé Šen-čenu zorganizovali zásobovací nákladní vozy. Děti a starší vesničané z Kuej-čou darovali, co mohli. Velké i malé organizace z pevninské Číny mobilizovaly zdravotnické vybavení, humanitární materiál a miliony na financování. Nadace Macao zaslala 30 milionů HKD.
Veřejné dary do podpůrného fondu pro Wang Fuk Court nyní dosáhly přibližně 3 miliard HKD. Spolu se 300 miliony HKD počátečního financování od vlády HKSAR činí fond zhruba 3,3 miliardy HKD a bude podporovat obnovu a dlouhodobou pomoc.
„Katastrofy jsou nemilosrdné, ale lidé mají lásku," řekl Lee. „Péče a dary z provincie Kuang-tung, z Ma-cchao a od mnoha dalších odrážejí soucit, solidaritu a naději. Vláda zajistí, že každý dolar bude využit k tomu, aby obyvatelé mohli znovu vybudovat své životy."
https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/In-the-wake-of-tragedy-Hong-Kong-comes-together-to-rebuild-1IWyRq86a6k/p.html
Share this article