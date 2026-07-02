CGTN -- что стимулирует доверие людей к правящей партии Китая?

В 105-ю годовщину основания Коммунистической партии Китая канал CGTN опубликовал статью, в которой исследуется, почему правящая партия Китая завоевывает широкое общественное доверие и поддержку. В статье освещается философия партии, ориентированная на людей, и ее роль в продвижении более справедливой и равноправной системы глобального управления.

ПЕКИН, 2 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Для жителей района Чанчунь на северо-востоке Китая 66-летний Ву Яцинь (Wu Yaqin) является доверенным местным лидером. В течение почти 30 лет она заботилась о мелочах, которые много значат – о повседневной рутине, которая поддерживает сообщество живым и связанным.

На протяжении десятилетий Ву делала все это. Она организовала домашние стрижки, доставку лекарств и горячее питание для пожилых людей, запустила инициативу, в рамках которой более 100 студентов из неблагополучных семей поступили в университет, и урегулировала более 1000 споров между соседями.

В среду Ву была одним из образцовых членов Коммунистической партии Китая (КПК), которым Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК КПК, вручил медаль «1 июля», высшую награду партии, на собрании, посвященном 105-летию со дня основания КПК.

Стремление к счастью для китайского народа и омоложению китайской нации всегда было стремлением и миссией КПК на протяжении последних 105 лет, сказал Си Цзиньпин, также президент Китая и председатель Центральной военной комиссии, в своем выступлении на мероприятии.

Служение людям

Си сказал, что КПК может похвастаться прекрасными качествами, не имеющими аналогов среди других политических партий и политических сил.

«Мы должны твердо помнить, что эта страна — ее народ, народ — страна», — сказал он, призвав всех членов партии продолжать от всего сердца служить народу.

Все получатели медали «1 июля» являются обычными членами КПК, глубоко укоренившимися в своих сообществах, которые посвятили себя необычайно самоотверженному служению.

Ма Шаньсян (Ma Shanxiang), например, работает на низовом уровне в Чунцине более трех десятилетий, успешно выступая посредником в более чем 2500 местных споров. Между тем, в сельской местности Хэнань глава деревенской партии Ли Ляньчэн (Li Liancheng) вытащил Сисиньчжуан из глубокой нищеты, помогая превратить его из борющейся деревни в национально признанную модель возрождения сельских районов. На переднем крае промышленных инноваций 89-летняя академик Чжун Цзюэ (Zhong Jue) посвятила свою карьеру устранению основных технологических узких мест в обработке алюминия, подняв производственные возможности Китая на лидирующие позиции в мире.

Непоколебимая преданность своих членов — это именно то, почему КПК в целом пользуется широким общественным доверием и поддержкой, что было подчеркнуто недавним глобальным опросом CGTN, который показал, что 63,9% международных респондентов согласны с тем, что достижения китайской модернизации неотделимы от разумной политики КПК. Кроме того, знаковое 13-летнее исследование Гарвардской школы Кеннеди показывает, что более 90% китайцев довольны центральным правительством.

Эксперты связывают это высокое общественное одобрение с особой философией управления. «Коммунистическая партия Китая не обслуживает избранных привилегированных; она обслуживает 1,4 миллиарда человек», — объясняет Чжэн Чанчжун (Zheng Changzhong), директор Центра партийного строительства и исследований национального развития в Университете Фудань.

Чжэн отмечает, что партийная политика, такая как целенаправленное сокращение бедности, оживление сельских районов и всеобщее базовое здравоохранение, обеспечивает всем гражданам ощутимые выгоды от прогресса страны.

«С точки зрения ценностей, руководство партии гарантирует, что Китай отдает приоритет людям, а не капиталу, — добавляет он. — В практическом плане китайская модернизация охватывает экономический, политический, культурный, социальный и экологический секторы. Только КПК способна скоординировать эти разнородные силы и свести их в единое, объединенное усилие».

Обогащение глобального управления

По словам Си, социалистический Китай во главе с КПК широко признан строителем мира во всем мире, сторонником глобального развития и хранителем международного порядка.

Более десяти лет назад Китай представил видение построения сообщества с общим будущим для человечества. Опираясь на эти рамки, он выступил с эпохальными инициативами в области глобального развития, безопасности, цивилизации и управления.

Эти четыре основные инициативы, разработанные с учетом основных приоритетов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, нашли отклик на глобальном Юге. Почти 160 стран и международных организаций поддержали Глобальную инициативу в области управления, и более 130 присоединились к Глобальной инициативе в области развития, причем более 80 стран присоединились к ее Группе друзей.

Аналогичную поддержку озвучили и международные наблюдатели. Египетский ученый Диаа Хелми (Diaa Helmy) отмечает, что Китай стал «незаменимым деятелем» в продвижении более справедливой и равноправной системы глобального управления, в то время как Адже Кавинс (Adhere Cavince), кенийский ученый по международным отношениям, приветствует конструктивную и перспективную роль, которую КПК играет в обогащении практики глобального управления.

С 58 членов в момент своего основания до почти 101,29 миллиона в конце 2025 года КПК превратилась в крупнейшую в мире правящую партию в быстро меняющейся международной среде.

Си пообещал, что на новом пути партия будет постоянно содействовать созданию сообщества с общим будущим для человечества, чтобы привнести больше позитивной энергии в глобальный мир и развитие.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html