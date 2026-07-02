CGTN: Điều gì tạo nên niềm tin của người dân đối với đảng cầm quyền của Trung Quốc?

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, CGTN đã đăng tải một bài viết phân tích lý do đảng cầm quyền của Trung Quốc nhận được sự tin tưởng và ủng hộ rộng rãi của công chúng. Bài viết nhấn mạnh triết lý lấy người dân làm trung tâm của Đảng cũng như vai trò của Đảng trong việc thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

BẮC KINH, ngày 2 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đối với người dân tại một khu dân cư ở thành phố Trường Xuân phía đông bắc Trung Quốc, bà Wu Yaqin 66 tuổi là một "người chăm lo cho khu dân cư" được người dân tin tưởng. Trong gần 30 năm qua, bà luôn chăm lo những việc nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn – những công việc thường nhật giúp duy trì sự gắn kết và sức sống của cộng đồng.

Trong nhiều thập kỷ, bà Wu đã thực hiện nhiều công việc khác nhau. Bà tổ chức cắt tóc tại nhà, giao thuốc và bữa ăn nóng cho người cao tuổi, khởi xướng một sáng kiến hỗ trợ hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đại học, đồng thời hòa giải hơn 1.000 vụ tranh chấp giữa các hộ dân.

Hôm thứ Tư, bà Wu nằm trong số những đảng viên tiêu biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) được ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao tặng Huân chương 1/7, vinh dự cao quý nhất của Đảng tại lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho biết mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc và sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa luôn là khát vọng và sứ mệnh của CPC trong suốt 105 năm qua.

Phục vụ nhân dân

Ông Tập cho rằng CPC tự hào về những phẩm chất ưu tú mà không một chính đảng hay lực lượng chính trị nào khác sánh bằng.

"Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng đất nước này là của nhân dân, nhân dân chính là đất nước", ông nói, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên tiếp tục phục vụ nhân dân bằng cả tấm lòng.

Tất cả những người nhận Huân chương 1/7 đều là những đảng viên bình dị của CPC, gắn bó sâu sắc với cộng đồng và cống hiến bằng tinh thần phụng sự hết sức vô tư, không vụ lợi.

Chẳng hạn, ông Ma Shanxiang đã công tác ở cơ sở tại thành phố Trùng Khánh trong hơn ba thập kỷ và hòa giải thành công hơn 2.500 tranh chấp tại địa phương. Trong khi đó, tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam, Bí thư Chi bộ thôn Li Liancheng đã đưa thôn Xixinzhuang thoát khỏi đói nghèo nghiêm trọng, giúp ngôi làng từ tình trạng khó khăn trở thành hình mẫu được công nhận trên toàn quốc về chấn hưng nông thôn. Tiên phong trong đổi mới công nghiệp, nữ viện sĩ 89 tuổi Zhong Jue đã dành cả sự nghiệp để giải quyết các nút thắt công nghệ then chốt trong ngành chế biến nhôm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Trung Quốc lên vị trí hàng đầu thế giới.

Chính sự tận tụy không lay chuyển của các đảng viên chính là lý do khiến CPC nói chung nhận được sự tin tưởng và ủng hộ rộng rãi của công chúng. Thực tế này được nhấn mạnh qua một cuộc khảo sát toàn cầu gần đây của CGTN, cho thấy 63,9% số người tham gia khảo sát quốc tế cho rằng những thành tựu của tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc không thể tách rời khỏi việc hoạch định chính sách đúng đắn của CPC. Bên cạnh đó, một nghiên cứu mang tính bước ngoặt kéo dài 13 năm của Trường Harvard Kennedy cho thấy hơn 90% người dân Trung Quốc hài lòng với chính quyền trung ương.

Các chuyên gia cho rằng mức độ đồng thuận cao của công chúng này bắt nguồn từ một triết lý quản trị đặc thù. "Đảng Cộng sản Trung Quốc không phục vụ một nhóm thiểu số đặc quyền được lựa chọn mà phục vụ 1,4 tỷ người dân", Ông Zheng Changzhong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Đảng và Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Phục Đán nhận định.

Theo ông Zheng, các chính sách của Đảng như xóa đói giảm nghèo có mục tiêu, chấn hưng nông thôn và chăm sóc sức khỏe cơ bản toàn dân, đảm bảo mọi công dân được hưởng những lợi ích thiết thực từ sự phát triển của đất nước.

"Về mặt hệ giá trị, sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm rằng Trung Quốc ưu tiên người dân, chứ không phải vốn", ông nói thêm. "Trên thực tiễn, tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc bao trùm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường sinh thái. Chỉ có CPC mới có khả năng điều phối các lực lượng đa dạng này và tập hợp chúng thành một nỗ lực thống nhất duy nhất".

Làm phong phú thêm quản trị toàn cầu

Ông Tập cho biết, Trung Quốc xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của CPC được công nhận rộng rãi là quốc gia xây dựng hòa bình thế giới, ủng hộ sự phát triển toàn cầu và bảo vệ trật tự quốc tế.

Hơn một thập kỷ trước, Trung Quốc đã đưa ra tầm nhìn xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại. Dựa trên khuôn khổ đó, nước này đã triển khai các sáng kiến mang tính bước ngoặt về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu.

Được xây dựng phù hợp với các ưu tiên cốt lõi của các nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển, bốn sáng kiến lớn này đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ Phương Nam toàn cầu. Gần 160 quốc gia và tổ chức quốc tế đã ủng hộ Sáng kiến Quản trị Toàn cầu, trong khi hơn 130 quốc gia đã tham gia Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và hơn 80 nước đã gia nhập Nhóm Bạn bè của sáng kiến này.

Nhiều nhà quan sát quốc tế cũng bày tỏ sự ủng hộ tương tự. Học giả Ai Cập Diaa Helmy cho rằng Trung Quốc đã trở thành "một nhân tố hành động không thể thiếu" trong việc thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn, trong khi học giả quan hệ quốc tế người Kenya Adhere Cavince đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng và định hướng tương lai của CPC trong việc làm phong phú thêm các thực tiễn quản trị toàn cầu.

Từ chỉ 58 đảng viên khi mới thành lập đến gần 101,29 triệu đảng viên vào cuối năm 2025, CPC đã phát triển trở thành đảng cầm quyền lớn nhất thế giới trong bối cảnh môi trường quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Ông Tập Cận Bình cam kết rằng trên chặng đường mới, Đảng sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại nhằm đóng góp nhiều động lực tích cực hơn cho hòa bình và phát triển toàn cầu.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html

SOURCE CGTN