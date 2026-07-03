CGTN: Co vzbuzuje důvěru lidí v čínskou vládnoucí stranu?
News provided byCGTN
Jul 03, 2026, 03:41 ET
U příležitosti 105. výročí založení Komunistické strany Číny zveřejnila stanice CGTN článek věnovaný otázce, proč si čínská vládnoucí strana získává širokou důvěru a podporu veřejnosti. Článek vyzdvihuje lidově zaměřenou filozofii strany a její roli při prosazování spravedlivějšího a rovnoprávnějšího systému globálního řízení.
PEKING, 3. července 2026 /PRNewswire/ -- Obyvatelé jisté čtvrti v Čchang-čchunu na severovýchodě Číny znají 66letou Wu Yaqin jako spolehlivou „správkyni ulice". Téměř 30 let se stará o drobnosti, které znamenají mnoho – záležitosti všedního dne, díky nimž komunita žije a zůstává propojená.
Za několik desetiletí už Wu pro komunitu zařídila vše, co si dokážete představit. Zajišťovala stříhání vlasů přímo v domácnostech, rozvážku léků a teplých jídel pro seniory, založila iniciativu, díky níž se více než 100 studentů ze sociálně znevýhodněných rodin dostalo na univerzitu, a urovnala přes 1 000 sporů mezi sousedy.
Ve středu jsme mohli Wu spatřit mezi vzornými členy Komunistické strany Číny (KSČ), kterým generální tajemník Ústředního výboru KSČ Si Ťin-pching udělil na shromáždění u příležitosti 105. výročí založení KSČ Medaili 1. července, nejvyšší stranické vyznamenání.
„V uplynulých 105 letech bylo setrvalou snahou a úsilím KSČ usilovat o štěstí čínského lidu a o obnovu čínského národa," uvedl ve svém projevu na této události Si, který je zároveň čínským prezidentem a předsedou Ústřední vojenské komise.
Služba lidu
Dodal, že KSČ se může pochlubit vynikajícími vlastnostmi, které nemají mezi ostatními politickými stranami a silami obdoby.
„Musíme si stále uvědomovat, že tuto zemi tvoří její lidé a že lidé jsou touto zemí," řekl a vyzval všechny členy strany, aby i nadále z celého srdce sloužili lidu.
Všichni držitelé medaile udělené 1. července jsou obyčejní členové KSČ s hlubokými kořeny ve svých komunitách, kteří zasvětili svůj život mimořádně nezištné službě.
Ma Shanxiang například působí již více než tři desetiletí jako člen základní organizace v Čchung-čchingu, kde úspěšně zprostředkoval vyřešení více než 2500 místních sporů. Ve venkovské provincii Che-nan zatím vyvedl vesnický stranický tajemník Li Liancheng vesnici Si-sin-čuang z hluboké chudoby a pomohl ji proměnit ze strádající obce v celostátně uznávaný vzor oživení venkova. V čele průmyslových inovací stojí 89letá akademička Čung Ťue, která strávila svou kariéru řešením klíčových technologických překážek ve zpracování hliníku a pozvedla tak výrobní kapacity Číny na pozici světového lídra.
Právě díky neochvějné oddanosti svých členů se KSČ jako celek těší široké důvěře a podpoře veřejnosti, což potvrzuje i nedávný globální průzkum CGTN, v němž 63,9 % mezinárodních respondentů souhlasilo s tím, že úspěchy čínské modernizace jsou neoddělitelně spjaty s racionální politikou KSČ. Převratná třináctiletá studie Harvard Kennedy School navíc odhalila, že více než 90 % čínského obyvatelstva je s ústřední vládou spokojeno.
Odborníci připisují tuto vysokou míru veřejné podpory specifické vládní filozofii. „Komunistická strana Číny neslouží jen úzké skupině privilegovaných, ale celé 1,4 miliardě lidí," vysvětluje Zheng Changzhong, ředitel Centra pro studium budování strany a národního rozvoje na Fudanské univerzitě.
Zheng rovněž poukazuje na to, že stranické politiky – jako je cílené snižování chudoby, oživení venkova a všeobecná základní zdravotní péče – zajišťují všem občanům hmatatelné výhody plynoucí z pokroku země.
Co se týče hodnot, vedení strany dbá na to, aby Čína upřednostňovala lidi před kapitálem," dodává. „V praxi se čínská modernizace týká ekonomické, politické, kulturní, sociální i ekologické sféry. Komunistická strana Číny (KSČ) je jako jediná schopna koordinovat tyto rozmanité síly a sjednotit je do jediného, soudržného úsilí."
Obohacování globálního řízení
Socialistická Čína vedená KSČ je široce uznávána jako tvůrce světového míru, zastánce globálního rozvoje a strážce mezinárodního řádu, uvedl Si.
Před více než deseti lety Čína představila vizi budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo. Na základě tohoto rámce zahájila průlomové iniciativy v oblasti globálního rozvoje, bezpečnosti, civilizace a správy věcí veřejných.
Tyto čtyři hlavní iniciativy, přizpůsobené klíčovým prioritám rozvíjejících se a rozvojových zemí, našly odezvu po celém globálním Jihu. Téměř 160 zemí a mezinárodních organizací podpořilo Iniciativu pro globální správu věcí veřejných (Global Governance Initiative) a více než 130 se připojilo k Iniciativě pro globální rozvoj, přičemž více než 80 zemí se stalo členy její Skupiny přátel (Group of Friends).
Obdobnou podporu vyjádřili i mezinárodní pozorovatelé. Egyptský vědec Diaa Helmy poznamenává, že Čína se stala „nepostradatelným aktérem" při prosazování spravedlivějšího a rovnoprávnějšího systému globálního řízení, zatímco Adhere Cavince, odborník na mezinárodní vztahy působící v Keni, chválí konstruktivní a progresivní roli, kterou Komunistická strana Číny (KSČ) hraje při rozvíjení praktik globálního řízení.
KSČ, zakládaná pouhými 58 členy a rozrostlá na téměř 101,29 milionu členů ke konci roku 2025 se v dynamickém mezinárodním prostředí stala největší vládnoucí stranou na světě.
Jak se zavázal Si, i na této nové cestě bude strana neustále prosazovat budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo, aby tak vnesla další pozitivní energii do snahy o dosažení globálního míru a rozvoje.
https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html
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