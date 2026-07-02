CGTN: co sprawia, że Chińczycy darzą zaufaniem partię rządzącą?

W 105. rocznicę powstania Komunistycznej Partii Chin CGTN opublikowała artykuł analizujący przyczyny szerokiego zaufania społecznego i poparcia dla chińskiej partii rządzącej. Artykuł podkreśla ukierunkowaną na potrzeby obywateli filozofię działania partii oraz jej rolę we wspieraniu bardziej sprawiedliwego i równego systemu globalnego zarządzania.

PEKIN, 2 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Dla mieszkańców jednej z dzielnic miasta Changchun w północno-wschodnich Chinach 66-letnia Wu Yaqin jest zaufaną „opiekunką osiedla". Od blisko 30 lat zajmuje się sprawami, które na pozór wydają się drobne, lecz w rzeczywistości mają ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania i integracji lokalnej społeczności.

Na przestrzeni lat Wu podejmowała się wielu inicjatyw. Organizowała wizyty fryzjera w domach osób starszych, dostawy leków i gorących posiłków, uruchomiła program, dzięki któremu ponad 100 uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mogło podjąć studia wyższe, a także pomogła rozwiązać ponad 1000 sporów sąsiedzkich.

W środę Wu znalazła się w gronie wzorowych członków Komunistycznej Partii Chin (KPCh), którym Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, wręczył Medal 1 Lipca - najwyższe odznaczenie partii - podczas uroczystości z okazji 105. rocznicy jej powstania.

W swoim przemówieniu Xi, pełniący również funkcję przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej oraz przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, podkreślił, że przez 105 lat istnienia dążenie do zapewnienia szczęścia narodowi chińskiemu oraz odrodzenia narodu chińskiego niezmiennie stanowiło aspirację i misję KPCh.

Służba na rzecz obywateli

Xi stwierdził, że KPCh wyróżnia się cechami, których nie posiada żadna inna partia ani siła polityczna.

„Musimy zawsze pamiętać, że państwo to jego obywatele, a obywatele są państwem" - powiedział, wzywając wszystkich członków partii do dalszej bezinteresownej służby społeczeństwu.

Wszyscy tegoroczni laureaci Medalu 1 Lipca to zwykli członkowie KPCh, głęboko zakorzenieni w swoich społecznościach i poświęcający się wyjątkowo ofiarnej służbie publicznej.

Ma Shanxiang na przykład od ponad trzech dekad pracuje na szczeblu lokalnym w Chongqingu, skutecznie prowadząc mediacje w ponad 2500 sporach. Z kolei Li Liancheng, sekretarz komórki partyjnej we wsi Xixinzhuang w prowincji Henan, wyprowadził swoją miejscowość z głębokiego ubóstwa, przeobrażając ją w uznawany w całym kraju wzór rewitalizacji obszarów wiejskich. Natomiast 89-letnia członkini Chińskiej Akademii Nauk Zhong Jue przez całe życie zawodowe zajmowała się przełamywaniem kluczowych barier technologicznych w przetwórstwie aluminium, przyczyniając się do osiągnięcia przez chiński przemysł światowej czołówki w tej dziedzinie.

Według artykułu właśnie konsekwentne zaangażowanie członków partii sprawia, że KPCh cieszy się szerokim zaufaniem i poparciem społecznym. Potwierdza to niedawny międzynarodowy sondaż CGTN, z którego wynika, że 63,9% respondentów uważa osiągnięcia chińskiej modernizacji za nierozerwalnie związane z polityką prowadzoną przez KPCh. Ponadto kluczowe badanie prowadzone przez Harvard Kennedy School na przestrzeni 13 lat wykazało, że ponad 90% Chińczyków jest zadowolonych z działalności rządu centralnego.

Zdaniem ekspertów wysoki poziom poparcia społecznego wynika ze specyficznej filozofii sprawowania władzy. „Komunistyczna Partia Chin nie służy uprzywilejowanej mniejszości, lecz 1,4 miliarda ludzi" - wyjaśnia Zheng Changzhong, dyrektor Centrum Badań nad Budową Partii i Rozwojem Państwa na Uniwersytecie Fudan.

Jak podkreśla Zheng, kierunki polityki realizowane przez partię, takie jak ukierunkowana walka z ubóstwem, rewitalizacja obszarów wiejskich czy powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, sprawiają, że wszyscy obywatele odnoszą wymierne korzyści z rozwoju kraju.

„Z punktu widzenia wartości przywództwo partii gwarantuje, że Chiny stawiają na pierwszym miejscu człowieka, a nie kapitał" - dodaje. „W praktyce chińska modernizacja obejmuje sferę gospodarczą, polityczną, kulturalną, społeczną i ekologiczną. Tylko KPCh jest w stanie skoordynować wszystkie te obszary i połączyć je w jeden spójny proces".

Wzbogacanie globalnego systemu zarządzania

Xi podkreślił, że socjalistyczne Chiny kierowane przez KPCh są powszechnie postrzegane jako budowniczy pokoju na świecie, orędownik globalnego rozwoju oraz strażnik ładu międzynarodowego.

Ponad dziesięć lat temu Chiny przedstawiły koncepcję budowy społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości. W oparciu o tę ideę zapoczątkowano ważne inicjatywy dotyczące globalnego rozwoju, bezpieczeństwa, cywilizacji i globalnego zarządzania.

Dostosowane do najważniejszych potrzeb gospodarek wschodzących i krajów rozwijających się cztery główne inicjatywy spotkały się z szerokim poparciem państw Globalnego Południa. Blisko 160 państw i organizacji międzynarodowych poparło Inicjatywę na rzecz Globalnego Zarządzania, a ponad 130 przystąpiło do Inicjatywy Globalnego Rozwoju. Ponad 80 krajów dołączyło również do Grupy Przyjaciół tej inicjatywy.

Podobne opinie wyrażają zagraniczni obserwatorzy. Egipski badacz Diaa Helmy uważa, że Chiny stały się „niezbędnym uczestnikiem działań" na rzecz bardziej sprawiedliwego i równego systemu globalnego zarządzania, natomiast kenijski ekspert ds. stosunków międzynarodowych Adhere Cavince podkreśla konstruktywną i perspektywiczną rolę, jaką KPCh odgrywa we wzbogacaniu praktyk globalnego zarządzania.

Od zaledwie 58 członków w momencie powstania do blisko 101,29 miliona pod koniec 2025 r. KPCh rozwinęła się w największą na świecie partię sprawującą władzę, funkcjonującą w szybko zmieniającym się środowisku międzynarodowym.

Xi zapowiedział, że na kolejnym etapie rozwoju partia będzie nadal wspierać budowę wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości, wnosząc jeszcze większy wkład w umacnianie światowego pokoju i rozwoju.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html