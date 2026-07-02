CGTN : D'où vient la confiance du peuple dans le parti au pouvoir en Chine ?

À l'occasion du 105ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, CGTN publie un article sur les raisons pour lesquelles le parti au pouvoir de la Chine bénéficie de la confiance et du soutien du public. Cet article met en avant la philosophie du Parti, centrée sur l'humain, ainsi que son rôle dans la promotion d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.

PÉKIN, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pour les résidents d'un quartier de Changchun, dans le nord-est de la Chine, Wu Yaqin, 66 ans, est une « intendante de quartier » de confiance. Depuis près de 30 ans, elle s'occupe des petites choses qui comptent beaucoup, les routines du quotidien qui permettent à une communauté de rester vivante et connectée.

Au fil des décennies, Mme Wu a touché à tout. Elle a mis en place des services de coiffure à domicile, de livraison de médicaments et de repas chauds pour les personnes âgées, a lancé une initiative qui a permis à plus de 100 étudiants issus de milieux défavorisés d'accéder à l'université, et a réglé plus de 1 000 conflits de voisinage.

Mercredi, Mme Wu figurait parmi les membres exemplaires du Parti communiste chinois (PCC) à qui Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, a décerné la Médaille du 1er juillet, la plus haute distinction du Parti, lors d'un rassemblement marquant le 105ᵉ anniversaire de la fondation du PCC.

« La quête du bonheur pour le peuple chinois et le renouveau de la nation chinoise ont toujours constitué l'aspiration et la mission du Parti communiste chinois au cours de ces 105 dernières années », a déclaré M. Xi, qui est également président de la République populaire de Chine et président de la Commission militaire centrale, dans son allocution lors de l'événement.

Servir le peuple

M. Xi a déclaré que le PCC peut se prévaloir de qualités exceptionnelles, sans égal chez les autres partis et forces politiques.

« Nous devons garder fermement à l'esprit que ce pays est son peuple, et que le peuple est le pays », a-t-il déclaré, exhortant tous les membres du Parti à continuer de servir le peuple sans réserve.

Tous les récipiendaires de la Médaille du 1er juillet sont des membres ordinaires du PCC, profondément ancrés dans leurs communautés, qui se sont dévoués à un service extraordinairement désintéressé.

Ma Shanxiang, par exemple, travaille sur le terrain à Chongqing depuis plus de 30 ans et a réussi à régler plus de 2 500 litiges locaux. Dans le même temps, dans le Henan rural, Li Liancheng, secrétaire du Parti du village de Xixinzhuang, a sorti ce dernier d'une grande pauvreté, contribuant ainsi à faire d'un village en difficulté un modèle de revitalisation rurale reconnu à l'échelle nationale. À l'avant-garde de l'innovation industrielle, Zhong Jue, une académicienne de 89 ans, a passé sa carrière à s'attaquer aux principaux goulots d'étranglement technologiques dans le traitement de l'aluminium, contribuant ainsi à placer les capacités de fabrication de la Chine en haut du classement mondial.

C'est précisément grâce à l'engagement sans faille de ses membres que le PCC dans son ensemble bénéficie d'une large confiance et d'un large soutien de la part du public, comme le souligne un récent sondage mondial réalisé par CGTN, selon lequel 63,9 % des personnes interrogées à l'échelle internationale estiment que les progrès de la modernisation chinoise sont indissociables de la qualité des décisions politiques prises par le PCC. Par ailleurs, une étude historique menée pendant 13 ans par la Harvard Kennedy School révèle que plus de 90 % des Chinois sont satisfaits du gouvernement central.

Les experts attribuent cette forte popularité auprès du public à une philosophie de gouvernance bien particulière. « Le Parti communiste chinois ne se contente pas de servir une poignée de privilégiés : il est au service de 1,4 milliard de personnes », explique Zheng Changzhong, directeur du Centre d'études sur la construction du Parti et le développement national de l'université de Fudan.

M. Zheng souligne que les politiques du Parti, telles que la lutte ciblée contre la pauvreté, la revitalisation rurale et la couverture sanitaire universelle, garantissent que tous les citoyens bénéficient concrètement des progrès réalisés par le pays.

« Sur le plan des valeurs, la direction du Parti veille à ce que la Chine donne la priorité aux personnes, et non au capital », ajoute-t-il. « Concrètement, la modernisation chinoise touche les domaines économique, politique, culturel, social et écologique. Seul le PCC est capable de coordonner ces forces diverses et de les rassembler au sein d'un effort unique et unifié. »

Enrichir la gouvernance mondiale

« La Chine socialiste dirigée par le PCC est largement reconnue comme un artisan de la paix mondiale, un défenseur du développement mondial et un gardien de l'ordre international », a déclaré M. Xi.

Il y a plus d'une décennie, la Chine a présenté son ambition de construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. S'appuyant sur ce cadre, elle a lancé des initiatives phares dans les domaines du développement mondial, de la sécurité, de la civilisation et de la gouvernance.

Adaptées aux priorités fondamentales des pays émergents et en développement, ces quatre initiatives majeures ont trouvé un écho favorable dans l'ensemble du Sud. Près de 160 pays et organisations internationales ont apporté leur soutien à l'Initiative pour la gouvernance mondiale, et plus de 130 pays ont adhéré à l'Initiative pour le développement mondial, et plus de 80 pays ont rejoint son « Groupe des amis ».

Les observateurs internationaux ont exprimé un soutien similaire. L'universitaire égyptien Diaa Helmy observe que la Chine est devenue « un acteur incontournable » dans la promotion d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, tandis qu'Adhere Cavince, spécialiste des relations internationales basé au Kenya, salue le rôle constructif et tourné vers l'avenir que joue le PCC dans l'enrichissement des pratiques de gouvernance mondiale.

D'à peine 58 membres à sa création à près de 101,29 millions à la fin de 2025, le PCC est devenu le plus grand parti au pouvoir au monde, dans un contexte international en mutation rapide.

M. Xi a promis que, dans le cadre de cette nouvelle étape, le Parti continuerait à promouvoir la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité afin d'insuffler encore plus d'énergie positive dans la paix et le développement mondiaux.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html