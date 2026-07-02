CGTN: Apakah yang mendorong kepercayaan rakyat terhadap parti pemerintah China?

Sempena ulang tahun ke-105 penubuhan Parti Komunis China, CGTN telah menerbitkan sebuah artikel yang mengupas sebab parti pemerintah China itu memperoleh kepercayaan dan sokongan meluas daripada rakyat.

Artikel tersebut mengetengahkan falsafah berteraskan rakyat yang menjadi pegangan Parti serta peranannya dalam menggalakkan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan saksama.

BEIJING, 2 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Bagi penduduk di sebuah kawasan kejiranan di Changchun, timur laut China, Wu Yaqin, 66 tahun, merupakan seorang "penjaga lorong" yang dipercayai. Selama hampir 30 tahun, beliau telah menguruskan pelbagai perkara kecil yang membawa makna besar — rutin harian yang memastikan sesebuah komuniti terus hidup dan saling berhubung.

Sepanjang beberapa dekad lalu, Wu telah melakukan pelbagai tugas. Beliau mengatur perkhidmatan gunting rambut di rumah, penghantaran ubat-ubatan dan makanan panas kepada warga emas, memulakan satu inisiatif yang membantu lebih daripada 100 pelajar kurang bernasib baik melanjutkan pelajaran ke universiti, dan menyelesaikan lebih daripada 1,000 pertikaian antara jiran.

Pada hari Rabu, Wu merupakan antara ahli teladan Parti Komunis China (CPC) yang dikurniakan Pingat 1 Julai, penghormatan tertinggi Parti, oleh Xi Jinping, Setiausaha Agung Jawatankuasa Pusat CPC, dalam satu majlis sempena ulang tahun ke-105 penubuhan CPC.

Usaha untuk membawa kebahagiaan kepada rakyat China dan merealisasikan kebangkitan semula negara China sentiasa menjadi aspirasi dan misi CPC sepanjang 105 tahun yang lalu, kata Xi, yang juga Presiden Cina dan Pengerusi Suruhanjaya Tentera Pusat, dalam ucapannya pada majlis tersebut.

Berkhidmat untuk rakyat

Xi berkata CPC mempunyai sifat-sifat unggul yang tiada tandingan dalam kalangan parti-parti politik dan kuasa politik lain.

"Kita mesti sentiasa mengingati bahawa negara ini ialah rakyatnya, dan rakyat ialah negara ini," katanya sambil menggesa semua ahli Parti supaya terus berkhidmat kepada rakyat dengan sepenuh hati.

Semua penerima Pingat 1 Julai ialah ahli CPC biasa yang berakar umbi dalam komuniti masing-masing dan telah mendedikasikan diri mereka kepada khidmat yang luar biasa tanpa mementingkan diri.

Sebagai contoh, Ma Shanxiang telah berkhidmat di peringkat akar umbi di Chongqing selama lebih daripada tiga dekad, berjaya menjadi orang tengah dalam menyelesaikan lebih daripada 2,500 pertikaian di peringkat tempatan. Sementara itu, di kawasan luar bandar Henan, Ketua Parti kampung Li Liancheng telah membawa Xixinzhuang keluar daripada kemiskinan tegar, sekali gus membantu mengubahnya daripada sebuah kampung yang bergelut kepada sebuah model pembangunan semula luar bandar yang diiktiraf di peringkat kebangsaan. Di barisan hadapan inovasi industri pula, ahli akademik berusia 89 tahun, Zhong Jue, telah menghabiskan kerjayanya untuk menangani kekangan teknologi teras dalam pemprosesan aluminium, sekali gus meningkatkan keupayaan pembuatan China ke tahap peneraju global.

Dedikasi yang tidak berbelah bahagi dalam kalangan ahli-ahlinya merupakan sebab utama CPC secara keseluruhannya menikmati kepercayaan dan sokongan yang meluas daripada rakyat. Hakikat ini turut disokong oleh satu tinjauan pendapat global CGTN yang mendapati 63.9 peratus responden antarabangsa bersetuju bahawa pencapaian pemodenan Cina tidak dapat dipisahkan daripada penggubalan dasar CPC yang berkesan. Selain itu, satu kajian penting selama 13 tahun oleh Harvard Kennedy School mendedahkan bahawa lebih daripada 90 peratus rakyat Cina berpuas hati dengan kerajaan pusat.

Pakar mengaitkan tahap sokongan awam yang tinggi ini dengan falsafah tadbir urus yang tersendiri. "Parti Komunis China tidak berkhidmat kepada segelintir golongan istimewa; ia berkhidmat kepada 1.4 bilion rakyat," jelas Zheng Changzhong, Pengarah Center for Party Building and National Development Studies di Fudan University.

Menurut Zheng, dasar-dasar Parti seperti pembasmian kemiskinan secara bersasar, pembangunan semula luar bandar dan penjagaan kesihatan asas sejagat memastikan semua rakyat menikmati manfaat nyata daripada kemajuan negara.

"Dari segi nilai, kepimpinan Parti memastikan China mengutamakan rakyat, bukannya modal," tambah beliau. "Dari segi pelaksanaan pula, pemodenan China merangkumi sektor ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan ekologi. Hanya CPC yang berupaya menyelaraskan pelbagai kekuatan ini dan menyatukannya dalam satu usaha yang bersepadu."

Memperkaya tadbir urus global

China yang mengamalkan sistem sosialis di bawah pimpinan CPC diiktiraf secara meluas sebagai pembina keamanan dunia, penyokong pembangunan global dan pelindung kepada sistem antarabangsa, kata Xi.

Lebih sedekad yang lalu, China memperkenalkan visi untuk membina komuniti berkongsi masa depan untuk umat manusia. Berasaskan kerangka tersebut, China melancarkan pelbagai inisiatif utama dalam bidang pembangunan global, keselamatan, ketamadunan dan tadbir urus.

Disesuaikan dengan keutamaan utama negara-negara pasaran baru muncul dan negara-negara membangun, empat inisiatif utama tersebut telah mendapat sambutan meluas di negara-negara Selatan Global. Hampir 160 negara dan organisasi antarabangsa telah menyokong Inisiatif Tadbir Urus Global, manakala lebih daripada 130 negara telah menyertai Inisiatif Pembangunan Global, dengan lebih daripada 80 negara menganggotai Kumpulan Sahabat di bawah inisiatif tersebut.

Pemerhati antarabangsa turut menyuarakan sokongan yang sama. Sarjana Mesir, Diaa Helmy, berpendapat bahawa China telah menjadi "pelaksana yang amat diperlukan" dalam mempromosikan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan saksama. Sementara itu, sarjana hubungan antarabangsa yang berpangkalan di Kenya, Adhere Cavince, memuji peranan CPC yang membina dan berpandangan jauh dalam memperkaya amalan tadbir urus global.

Daripada hanya 58 ahli ketika penubuhannya, CPC telah berkembang menjadi hampir 101.29 juta ahli pada penghujung tahun 2025, sekali gus muncul sebagai parti pemerintah terbesar di dunia dalam persekitaran antarabangsa yang berubah dengan pesat.

Xi berikrar bahawa dalam perjalanan baharu ini, Parti akan terus memajukan usaha membina komuniti yang berkongsi masa depan untuk umat manusia bagi menyuntik lebih banyak tenaga positif kepada keamanan dan pembangunan global.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html

SOURCE CGTN