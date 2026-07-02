CGTN: Čo poháňa dôveru ľudí vo vládnucu stranu v Číne?
News provided byCGTN
Jul 02, 2026, 07:18 ET
Pri príležitosti 105. výročia založenia Komunistickej strany Číny publikovala televízia CGTN článok, ktorý skúma, prečo si čínska vládnuca strana získava širokú dôveru a podporu verejnosti. Článok zdôrazňuje filozofiu strany zameranú na ľudí a jej úlohu pri presadzovaní spravodlivejšieho a rovnocennejšieho systému globálnej správy vecí verejných.
PEKING, 2. júla 2026 /PRNewswire/ -- Pre obyvateľov štvrte Čchang-čchun v severovýchodnej Číne je 66-ročná Wu Ja-čchin (Wu Yaqin) dôveryhodnou komunitnou dôverníčkou, doslovne „správkyňou uličky". Takmer 30 rokov sa starala o drobnosti, ktoré veľa znamenajú – o každodenné služby komunite, ktoré ju udržiavajú pri živote a prepojenú.
Za tie desaťročia Wu stihla všetko. Zabezpečila strihanie vlasov u ľudí priamo doma, donášku liekov a teplé jedlá pre seniorov, začala s iniciatívou, v rámci ktorej odišlo na univerzitu viac ako 100 znevýhodnených študentov, a urovnala viac ako 1 000 sporov medzi susedmi.
V stredu bola Wu medzi vzornými členmi Komunistickej strany Číny (KSČ), ktorým generálny tajomník Ústredného výboru KSČ Si Ťin-pching udelil medailu 1. júla, najvyššie vyznamenanie strany, na zhromaždení pri príležitosti 105. výročia založenia KSČ.
Snaha o blaho čínskeho ľudu a omladenie čínskeho národa bola vždy za posledných 105 rokov cieľom a poslaním KS Číny, povedal vo svojom prejave na podujatí Si Ťin-pching, ktorý je zároveň čínskym prezidentom a predsedom Ústrednej vojenskej komisie.
Slúžiť ľuďom
Si Ťin-pching povedal, že KS Číny sa môže pochváliť vynikajúcimi kvalitami, ktoré nemajú obdobu medzi inými politickými stranami a politickými silami.
„Musíme mať neustále na pamäti, že táto krajina sú jej ľudia, ľudia sú krajina," povedal a vyzval všetkých členov strany, aby naďalej z celého srdca slúžili ľuďom.
Všetci držitelia medaily 1. júla sú radoví členovia KSČ, hlboko zžití so svojimi komunitami, ktorí sa venovali mimoriadne nezištnej službe.
Napríklad Ma Šan-siang (Ma Shanxiang) pôsobí na miestnej úrovni v Čchung-čchingu už viac ako tri desaťročia a úspešne vyriešil viac ako 2 500 miestnych sporov. Medzitým vo vidieckej oblasti Che-nan, predseda strany Li Lien-čcheng (Li Liancheng) vytiahol dedinu Si-sin-čuang (Xixinzhuang) z hlbokej chudoby a pomohol jej premeniť sa z miesta, ktoré sa borí s problémami, na národne uznávaný model pre revitalizáciu vidieka. Osemdesiatdeväťročná akademička Čong Ťüe (Zhong Jue), ktorá je v popredí priemyselných inovácií, strávila svoju kariéru riešením kľúčových technologických prekážok v spracovaní hliníka, čím pozdvihla čínske výrobné kapacity na popredné miesto v celosvetovom meradle.
Neochvejné odhodlanie jej členov je presne dôvodom, prečo sa KS Číny ako celok teší širokej dôvere a podpore verejnosti, čo podčiarkol aj nedávny globálny prieskum CGTN, ktorý zistil, že 63,9 % medzinárodných respondentov súhlasí s tým, že úspechy čínskej modernizácie sú neoddeliteľné od rozvážnej tvorby politík KS Číny. Okrem toho, prelomová 13-ročná štúdia Harvard Kennedy School odhaľuje, že viac ako 90 % Číňanov je spokojných s ústrednou vládou.
Odborníci pripisujú túto vysokú verejnú podporu odlišnej filozofii správy vecí verejných. „Komunistická strana Číny neslúži vybraným privilegovaným skupinám; slúži 1,4 miliarde ľudí," vysvetľuje Čeng Čchang-čung (Zheng Changzhong), riaditeľ Centra pre budovanie strany a štúdie národného rozvoja na Univerzite Fu-tan.
Čeng poznamenáva, že stranícke politiky, ako napríklad cielené zmierňovanie chudoby, revitalizácia vidieka a univerzálna základná zdravotná starostlivosť, zabezpečujú, aby všetci občania mali hmatateľné výhody z pokroku krajiny.
„Čo sa týka hodnôt, vedenie strany zabezpečuje, aby Čína uprednostňovala ľudí, nie kapitál," dodáva. „V praxi sa čínska modernizácia týka ekonomického, politického, kultúrneho, sociálneho a ekologického sektora. Iba KS Číny je schopná koordinovať tieto rôznorodé sily a spojiť ich do jedného, jednotného úsilia."
Obohatenie globálnej správy vecí verejných
Socialistická Čína vedená KS Číny je všeobecne uznávaná ako budovateľ svetového mieru, zástanca globálneho rozvoja a strážca medzinárodného poriadku, povedal Si Ťin-pching.
Pred viac ako desiatimi rokmi Čína predstavila víziu budovania spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo. Na základe tohto rámca spustila prelomové iniciatívy v oblasti globálneho rozvoja, bezpečnosti, civilizácie a správy vecí verejných.
Tieto štyri hlavné iniciatívy, prispôsobené kľúčovým prioritám rozvíjajúcich sa trhov a rozvojových krajín, narazili na odozvu v celom globálnom Juhu. Takmer 160 krajín a medzinárodných organizácií podporilo Iniciatívu pre globálnu správu vecí verejných a viac ako 130 krajín sa pripojilo k Iniciatíve pre globálny rozvoj, pričom viac ako 80 krajín sa pripojilo k jej Skupine priateľov.
Medzinárodní pozorovatelia vyjadrili podobnú podporu. Egyptský akademik Dijá Hilmí (Diaa Helmy) poznamenáva, že Čína sa stala „nenahraditeľným činiteľom" pri presadzovaní spravodlivejšieho a rovnocennejšieho systému globálnej správy vecí verejných, zatiaľ čo Adhere Cavince, odborník na medzinárodné vzťahy so sídlom v Keni, oceňuje konštruktívnu a progresívnu úlohu, ktorú zohráva KS Číny pri obohacovaní postupov globálnej správy vecí verejných.
Z iba 58 členov pri svojom založení na takmer 101,29 milióna na konci roka 2025 sa KS Číny rozrástla na najväčšiu vládnucu stranu na svete v rýchlo sa meniacom medzinárodnom prostredí.
Si Ťin-pching sľúbil, že na novej ceste bude strana neustále podporovať budovanie spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo, aby vniesla viac pozitívnej energie do globálneho mieru a rozvoja.
https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html
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