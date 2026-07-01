CGTN: อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจพรรคผู้ปกครองของจีน

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CGTN

02 Jul, 2026, 05:50 CST

เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน CGTN ได้เผยแพร่บทความที่สำรวจว่าเหตุใดพรรคผู้ปกครองของจีนจึงได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยบทความดังกล่าวเน้นย้ำถึงปรัชญาการบริหารประเทศที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของพรรค ตลอดจนบทบาทของพรรคในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดระบบธรรมาภิบาลโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

ปักกิ่ง, 2 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- สำหรับชาวบ้านในย่านแห่งหนึ่งของเมืองฉางชุน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน Wu Yaqin วัย 66 ปี คือ "ผู้ดูแลตรอกชุมชน" ที่ทุกคนให้ความไว้วางใจ ตลอดเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา เธอคอยใส่ใจและจัดการเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีความหมายอย่างยิ่ง ทั้งกิจวัตรประจำวันและรายละเอียดต่าง ๆ ที่หล่อเลี้ยงให้ชุมชนยังคงมีชีวิตชีวาและผู้คนยังคงผูกพันกัน

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา Wu ทำหน้าที่มาแล้วแทบทุกอย่าง ตั้งแต่การจัดบริการตัดผมถึงบ้าน การจัดส่งยาและอาหารร้อน ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ การริเริ่มโครงการที่ช่วยให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสมากกว่า 100 คนได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านมากกว่า 1,000 กรณี

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Wu เป็นหนึ่งในสมาชิกต้นแบบของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China: CPC) ที่ได้รับมอบเหรียญ 1 กรกฎาคม (July 1 Medal) ซึ่งถือเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดของพรรค จากสี จิ้นผิง (Xi Jinping) เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 105 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

สี จิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ได้กล่าวในพิธีว่า ตลอดระยะเวลา 105 ปีที่ผ่านมา การแสวงหาเพื่อบรรลุซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวจีนและการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน คือปณิธานและพันธกิจที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นมาโดยตลอด

การรับใช้ประชาชน

สี จิ้นผิงกล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคุณลักษณะอันโดดเด่นที่หาได้ยากยิ่งในบรรดาพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองอื่น ๆ

"เราต้องตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอว่า ประเทศนี้คือประชาชน และประชาชนก็คือประเทศ" เขากล่าว พร้อมเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนเดินหน้ารับใช้ประชาชนอย่างสุดหัวใจต่อไป

ผู้ได้รับเหรียญ 1 กรกฎาคมทุกคนล้วนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับสามัญที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนของตน และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง

ตัวอย่างเช่น Ma Shanxiang ซึ่งปฏิบัติงานในระดับรากหญ้าที่นครฉงชิ่งมานานกว่า 30 ปี และประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในท้องถิ่นมากกว่า 2,500 คดี ขณะที่ Li Liancheng เลขาธิการพรรคประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนาน ได้นำพาหมู่บ้านซีซินจวงให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างรุนแรง พร้อมทั้งพลิกโฉมจากหมู่บ้านที่เคยประสบความยากลำบาก ให้กลายเป็นต้นแบบระดับประเทศด้านการฟื้นฟูชนบท ส่วนในแนวหน้าของการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม Zhong Jue นักวิชาการวัย 89 ปี ได้อุทิศชีวิตการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านเทคโนโลยีหลักในการแปรรูปอะลูมิเนียม และช่วยยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนให้ก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของโลก

ความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของสมาชิกพรรคเหล่านี้เอง คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นระดับโลกของ CGTN ล่าสุดที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากนานาประเทศร้อยละ 63.9 เห็นพ้องว่าความสำเร็จของการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยแบบจีนไม่อาจแยกออกจากการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นอกจากนี้ ผลการศึกษาระยะยาวครั้งสำคัญที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปีของ Harvard Kennedy School ยังพบว่าประชาชนจีนมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลกลาง

ผู้เชี่ยวชาญมองว่า ระดับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสาธารณชนในระดับสูงดังกล่าวมีรากฐานมาจากปรัชญาการบริหารประเทศที่โดดเด่นของพรรค "พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้รับใช้คนกลุ่มน้อยที่มีอภิสิทธิ์ แต่รับใช้ประชาชนทั้ง 1,400 ล้านคน" Zheng Changzhong ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านการสร้างพรรคและการพัฒนาแห่งชาติ (Center for Party Building and National Development Studies) แห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) กล่าว

Zheng ระบุว่านโยบายต่าง ๆ ของพรรค อาทิ การขจัดความยากจนแบบมุ่งเป้า การฟื้นฟูชนบท และระบบหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานถ้วนหน้า ช่วยให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

"ในด้านค่านิยม พรรคเป็นผู้นำที่ทำให้จีนให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ทุนหรือเงินทุน" เขากล่าวเสริม "ในทางปฏิบัติ การพัฒนาให้ทันสมัยแบบจีนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และระบบนิเวศ มีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นที่สามารถประสานพลังจากทุกภาคส่วนที่หลากหลายเหล่านี้ และหลอมรวมกลายเป็นความพยายามที่เป็นเอกภาพได้"

เสริมสร้างธรรมาภิบาลโลก

สี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนภายใต้ระบบสังคมนิยมซึ่งนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก ผู้สนับสนุนการพัฒนาระดับโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ

เมื่อกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้เสนอวิสัยทัศน์ในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าวด้วยการริเริ่มข้อเสนอสำคัญในระดับโลกหลายประการ ครอบคลุมด้านการพัฒนา ความมั่นคง อารยธรรม และธรรมาภิบาล

ข้อริเริ่มสำคัญทั้งสี่ประการนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการและลำดับความสำคัญหลักของประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา จึงได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มโลกใต้ (Global South) โดยมีเกือบ 160 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศให้การสนับสนุนข้อริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลก (Global Governance Initiative) ขณะที่มากกว่า 130 ประเทศได้ลงนามเข้าร่วมข้อริเริ่มด้านการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative) และกว่า 80 ประเทศได้เข้าร่วม กลุ่มมิตรประเทศ (Group of Friends) ของข้อริเริ่มดังกล่าว

ผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติได้แสดงการสนับสนุนในทิศทางเดียวกัน โดย Diaa Helmy นักวิชาการชาวอียิปต์เห็นว่า จีนได้กลายเป็น "ผู้ลงมือปฏิบัติที่ขาดไม่ได้" ในการผลักดันให้เกิดระบบธรรมาภิบาลโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมยิ่งขึ้น ขณะที่ Adhere Cavince นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากเคนยา ชื่นชมบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าเป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลโลกให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากสมาชิกเพียง 58 คนในช่วงก่อตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เติบโตจนมีสมาชิกเกือบ 101.29 ล้านคน ณ สิ้นปี 2568 กลายเป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศซึ่งมีสมาชิกมากที่สุดในโลก ท่ามกลางบริบทแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สี จิ้นผิงให้คำมั่นว่า บนเส้นทางการพัฒนาในระยะใหม่ พรรคจะเดินหน้าผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างหล่อเลี้ยงพลังเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นให้แก่สันติภาพและการพัฒนาของโลก

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html

SOURCE CGTN

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