Dahua Technology apresenta soluções de ITS com IA na Intertraffic 2026

AMSTERDÃ, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora global de soluções e serviços de IAoT baseados em vídeo, participou da Intertraffic Amsterdam 2026 com suas mais recentes soluções de Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS), desenvolvidas para reforçar a segurança viária, aprimorar a gestão do tráfego e impulsionar a mobilidade urbana sustentável.

Durante o evento, Wang Jun, Diretor-Geral de P&D de Produtos ITS da Dahua Technology, apresentou a palestra intitulada "Como a IA está tornando o tráfego mais seguro, eficiente e sustentável." Wang destacou que a IA e os modelos de grande escala estão transformando a gestão de tráfego, permitindo uma abordagem mais proativa e preditiva, em vez de apenas monitoramento passivo. Essa evolução contribui para otimizar a infraestrutura viária, aumentar a segurança e melhorar a eficiência da mobilidade urbana. Ele ressaltou ainda o uso de tecnologias avançadas de IAoT e modelos de IA de grande escala para enfrentar desafios críticos do trânsito urbano, como congestionamentos, acidentes, fiscalização e melhoria da experiência dos usuários.

Um dos principais pilares das soluções ITS é o Xinghan Large-Scale AI Model 2.0, que integra a Série V (visão), a Série M (fusão multimodal) e a Série L (compreensão de linguagem). O modelo combina vídeo em tempo real, dados de tráfego e informações normativas em um ciclo integrado de percepção, análise, decisão e controle, possibilitando detecção automatizada de incidentes, otimização de semáforos, fiscalização mais precisa, redução de alarmes falsos e maior eficiência em ambientes rodoviários complexos.

A empresa também apresentou a tecnologia aprimorada Radar & Video Fusion (VRF 2.0), que integra dados de radar e vídeo para aumentar a precisão em cenários complexos, reduzir falhas de identificação e simplificar a configuração do sistema.

Produtos ITS em destaque:

Câmera de Fusão de Vídeo com Radar de Duplo Espectro da Série Bisight X — Solução que monitora o comportamento do condutor e as condições da via, fornecendo evidências de alta qualidade para fiscalização, com desempenho confiável em diferentes condições climáticas.

— Solução que monitora o comportamento do condutor e as condições da via, fornecendo evidências de alta qualidade para fiscalização, com desempenho confiável em diferentes condições climáticas. Spotter Ultra —Sistema de detecção de excesso de velocidade e infrações de trânsito, com operação contínua 24 horas por dia, capacidade para múltiplas faixas e cadeia completa de evidências, ideal para cruzamentos complexos.

—Sistema de detecção de excesso de velocidade e infrações de trânsito, com operação contínua 24 horas por dia, capacidade para múltiplas faixas e cadeia completa de evidências, ideal para cruzamentos complexos. Barra de Luz Inteligente iPatrol — Transforma veículos de fiscalização em unidades móveis de IA, com monitoramento em 360° e detecção inteligente para operações dinâmicas de fiscalização.

Além da fiscalização, a Dahua apresentou soluções voltadas à eficiência do tráfego e à experiência dos usuários:

Controle inteligente de semáforos , que utiliza fusão de vídeo e radar para ajustes dinâmicos dos semáforos e redução de congestionamentos e atrasos.

, que utiliza fusão de vídeo e radar para ajustes dinâmicos dos semáforos e redução de congestionamentos e atrasos. Sistemas rodoviários inteligentes , que integram pesagem em movimento, alertas VMS e detecção de incidentes por IA, melhorando o fluxo e a segurança em rodovias.

, que integram pesagem em movimento, alertas VMS e detecção de incidentes por IA, melhorando o fluxo e a segurança em rodovias. Soluções inteligentes de estacionamento, baseadas em câmeras ANPR e plataforma unificada, otimizam operações e ampliam serviços do ecossistema.

A empresa também destacou implementações globais de ITS, incluindo o Sistema Inteligente de Gestão de Tráfego com IA na Segunda Ponte de Penang, na Malásia, e a primeira rede de semáforos inteligentes em San Francisco de Campeche, no México, que demonstraram melhorias significativas no monitoramento, na fiscalização e na redução de congestionamentos.

Além disso, foram apresentadas soluções inteligentes de recarga para veículos elétricos, reforçando o compromisso da empresa com ecossistemas de mobilidade mais sustentáveis.

Com inovação contínua em tecnologias de IAoT e colaboração global, a Dahua reafirma seu compromisso em promover soluções ITS que tornem as cidades mais seguras, eficientes e sustentáveis.

Saiba mais em https://www.dahuasecurity.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg

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FONTE Dahua Technology