Dahua Technology демонстрирует решения для ИТС на базе искусственного интеллекта на выставке Intertraffic 2026

АМСТЕРДАМ, 17 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик видео-ориентированных решений и услуг AIoT, вновь приняла участие в выставке Intertraffic Amsterdam 2026, представив свои новейшие решения для интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предназначенные для повышения безопасности дорожного движения, оптимизации управления транспортными потоками и поддержки устойчивого развития городской мобильности.

В ходе мероприятия г-н Ван Цзюнь (Wang Jun), генеральный менеджер по исследованиям и разработкам продукции в компании Dahua Technology, выступил с программным докладом под названием «ИИ для более интеллектуального, безопасного и устойчивого дорожного движения» (AI Empowering a Smarter, Safer, and Sustainable Traffic). По словам г-на Цзюня, искусственный интеллект и большие модели позволяют системам управления дорожным движением перейти от пассивного мониторинга к более проактивным и предиктивным моделям управления, помогая городам оптимизировать использование дорожной инфраструктуры, повысить безопасность на дорогах и улучшить эффективность перемещения граждан. Он подчеркнул, что Dahua использует преимущества передовых технологий AIoT и больших моделей ИИ для решения ключевых проблем городского движения — от пробок и ДТП до контроля соблюдения правил и повышения удобства поездок.

Центральное место в предложениях Dahua занимает большая модель Xinghan Large-Scale AI Model 2.0, которая объединяет V‑Series (модели, ориентированные на компьютерное зрение), M‑Series (мультимодальную интеграцию данных) и L‑Series (понимание языка). Этот мощный движок искусственного интеллекта интегрирует видеоданные в режиме реального времени, информацию о дорожном движении и нормативные данные в интеллектуальный замкнутый цикл восприятия, анализа, принятия решений и управления, позволяя реализовать автоматическое обнаружение инцидентов, оптимизацию работы светофоров, точный контроль соблюдения правил дорожного движения и снижение количества ложных срабатываний, тем самым повышая эффективность и безопасность дорожного движения в сложных транспортных условиях.

Компания Dahua также представила усовершенствованную технологию Radar & Video Fusion (VRF2.0), которая повышает точность и непрерывность мониторинга в сложных сценариях, объединяя радиолокационные и визуальные данные для устранения проблем перекрытия объектов и ошибочной идентификации, а также значительно сокращая время настройки системы.

Ключевые продукты для ИТС, представленные на выставке:

Камера с двойным спектром и технологией объединения радара и видео Bisight серии X — отслеживает поведение водителя и дорожную обстановку, обеспечивая высококачественную фиксацию доказательств нарушений как основу для правоприменения и отличается модульной конструкцией и надежностью при любых погодных условиях.

Spotter Ultra — система обнаружения превышения скорости и других нарушений правил дорожного движения на восьми полосах движения в круглосуточном режиме с формированием полной цепочки доказательств, идеально подходящая для контроля сложных перекрестков.

iPatrol Smart Light Bar — интеллектуальная световая панель, превращающая автомобили дорожной полиции в мобильные центры искусственного интеллекта, обеспечивающие 360-градусный мониторинг и интеллектуальное обнаружение событий для динамического контроля соблюдения правил движения на дорогах.

Помимо решений для обеспечения безопасности компания Dahua представила технологии для повышения эффективности транспортной системы и удобства поездок:

Интеллектуальное управление светофорами , использующее объединенный анализ данных видео и радаров на базе ИИ для динамической адаптации сигналов светофора, что помогает снижать заторы и уменьшать задержки движения.

Интеллектуальные системы для автомагисталей , интегрирующие технологии взвешивания в движении, оповещения на информационных табло VMS и обнаружение инцидентов с помощью ИИ для улучшения транспортного потока и безопасности на протяженных дорожных участках.

Интеллектуальные решения для парковки на базе камер ANPR от Dahua и единой платформы для оптимизации управления парковками и расширения возможностей сервисной экосистемы.

Dahua также представила результаты глобального внедрения решений для ИТС и поделилась опытом устойчивого развития городской транспортной инфраструктуры, отметив такие успешные проекты, как система интеллектуального управления дорожным движением на базе ИИ на Втором Пенангском мосту (Second Penang Bridge) в Малайзии и первая интеллектуальная сеть светофорного регулирования в Сан-Франциско-де-Кампече (San Francisco de Campeche) в Мексике, продемонстрировав значительный прогресс в области мониторинга дорожной ситуации, контроля соблюдения правил и снижения заторов.

Кроме того, на выставке были представлены интеллектуальные решения Dahua для зарядки электромобилей, что подчеркивает стремление компании поддерживать экологически устойчивые транспортные экосистемы.

Благодаря постоянным инновациям в области технологий AIoT и сотрудничеству с глобальными партнерами компания Dahua продолжает продвигать инновации в сфере интеллектуальных транспортых систем, помогая городам во всем мире создавать более безопасные, эффективные и устойчивые системы мобильности.

