Dahua Technology presenta soluciones de sistemas de transporte inteligentes basadas en IA en Intertraffic 2026

ÁMSTERDAM, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IA de las cosas (AIoT, por sus siglas en inglés) centrados en video, regresó a Intertraffic Ámsterdam 2026 con sus soluciones más recientes de sistemas de transporte inteligentes (ITS, por sus siglas en inglés), diseñadas para mejorar la seguridad vial, optimizar la gestión del tráfico y promover la movilidad urbana sostenible.

En el evento, el Sr. Wang Jun, director general de I + D de Productos de ITS de Dahua Technology, pronunció un discurso inaugural titulado "AI Empowering a Smarter, Safer, and Sustainable Traffic" (La IA impulsa un tráfico más inteligente, seguro y sostenible). Según Wang, la IA y los modelos a gran escala permiten que la gestión del tráfico evolucione desde la monitorización pasiva hacia operaciones más proactivas y predictivas, lo que ayuda a las ciudades a optimizar recursos viales, mejorar la seguridad vial y aumentar la eficiencia de desplazamientos de los ciudadanos. Wang enfatizó cómo Dahua aprovecha las tecnologías avanzadas de AIoT y los modelos de IA a gran escala para abordar los principales desafíos del tráfico urbano, desde embotellamientos y accidentes hasta el control de cumplimiento de normativas y experiencia de los pasajeros.

Un elemento central de la oferta de ITS de Dahua es el modelo de IA a gran escala Xinghan 2.0, que integra las series V (centrada en la visión), M (fusión multimodal) y L (comprensión del lenguaje). Este potente motor de IA fusiona datos regulatorios, de tráfico y video en tiempo real en un ciclo inteligente de percepción, análisis, decisión y control. Esto permite la detección automatizada de incidentes, control de semáforos optimizado, aplicación precisa de la ley y reducción de falsas alarmas, lo que realza tanto la eficiencia como la seguridad en entornos viales complejos.

Además, Dahua presentó la tecnología mejorada de fusión de radar y video (VRF2.0), que refuerza la precisión y la continuidad en escenarios complejos al combinar datos de radar y visuales para superar los problemas de atascos e identificación errónea, a la vez que reduce considerablemente el tiempo de configuración.

Entre los principales productos de ITS expuestos se encontraban:

Bisight X Series Dual ‑ Spectrum Radar ‑ Cámara de fusión de video : supervisa el comportamiento del conductor y las condiciones de carretera, al grabar pruebas de alta calidad para la aplicación de la ley con una confiabilidad modular y apta para cualquier condición climática.

: supervisa el comportamiento del conductor y las condiciones de carretera, al grabar pruebas de alta calidad para la aplicación de la ley con una confiabilidad modular y apta para cualquier condición climática. Spotter Ultra (Ultraobservador): sistema de detección de ocho carriles, operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para exceso de velocidad e infracciones de tráfico, con una cadena de custodia de pruebas completa, ideal para intersecciones complejas.

(Ultraobservador): sistema de detección de ocho carriles, operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para exceso de velocidad e infracciones de tráfico, con una cadena de custodia de pruebas completa, ideal para intersecciones complejas. Barra de luz inteligente iPatrol: convierte los vehículos policiales en centros móviles de IA e integra la monitorización de 360° y la detección inteligente para una vigilancia dinámica en carretera.

Más allá de la aplicación de las normas de seguridad, Dahua presentó soluciones para mejorar la eficiencia del tráfico y la experiencia de viaje:

Control inteligente de semáforos , que utiliza la fusión de video y radar mediante IA para adaptar las señales de forma dinámica y reducir embotellamientos y retrasos.

, que utiliza la fusión de video y radar mediante IA para adaptar las señales de forma dinámica y reducir embotellamientos y retrasos. Sistemas inteligentes para autopistas , integración de sistemas de pesaje en movimiento, alertas en paneles de mensajería variable (VMS, por sus siglas en inglés) y detección de incidentes mediante IA para mejorar el flujo y la seguridad en largas distancias.

, integración de sistemas de pesaje en movimiento, alertas en paneles de mensajería variable (VMS, por sus siglas en inglés) y detección de incidentes mediante IA para mejorar el flujo y la seguridad en largas distancias. Soluciones de estacionamiento inteligente, desarrolladas en torno a cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ANPR, por sus siglas en inglés) de Dahua y su plataforma unificada para optimizar las operaciones de estacionamiento y ampliar las capacidades de los servicios del ecosistema.

Asimismo, Dahua compartió perspectivas sobre implementaciones de ITS a nivel mundial y desarrollo urbano sostenible y destacó proyectos exitosos como el Segundo sistema inteligente de gestión de tráfico con IA del puente de Penang en Malasia y la primera red de señales inteligentes en San Francisco de Campeche, México, que demuestran mejoras cuantificables en monitoreo, aplicación de las leyes y alivio de embotellamientos.

Además, en la exposición también se mostraron las soluciones inteligentes de carga para vehículos eléctricos de Dahua, lo que destaca los esfuerzos continuos de la empresa para apoyar ecosistemas de transporte más ecológicos y sostenibles.

Mediante la innovación continua en tecnologías AIoT y la colaboración con socios a nivel mundial, Dahua mantiene su compromiso de impulsar las innovaciones en los sistemas de transporte inteligentes (ITS) y de ayudar a las ciudades a construir sistemas de movilidad más seguros, eficientes y sostenibles en todo el mundo.

Para más información, visite https://www.dahuasecurity.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg

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FUENTE Dahua Technology